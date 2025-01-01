Giới thiệu Kosy Pro Company

Tập đoàn KOSY là tập đoàn gồm nhiều công ty chuyên về lĩnh vực Bất động sản. Hiện Tập đoàn đang đầu tư phát triển các dự án BĐS: Dự án Khu đô thị KOSY - Sông Công, dự án Khu đô thị KOSY - Bắc Giang, dự án Khu đô thị KOSY - Lào Cai, dự án Khu đô thị mới Cầu Gồ - Yên Thế. Tổng quy mô các dự án: 125 ha với tổng vốn đầu tư là 1430 tỷ đồng với tổng số lô liền kề là 3209 lô, biệt thự là 276 lô, đất nhà vườn là 43 lô, nhà tái định cư là 50 lô. Mục tiêu phát triển của KOSY là trở thành một tập đoàn kinh tế tư nhân năng động và đầy tiềm lực, phát triển mạng lưới Bất động sản trên toàn quốc và vươn ra các nước trong khu vực lân cận. Tập đoàn KOSY là tập đoàn gồm nhiều công ty chuyên về lĩnh vực Bất động sản. Hiện Tập đoàn đang đầu tư phát triển các dự án BĐS: Dự án Khu đô thị KOSY - Sông Công, dự án Khu đô thị KOSY - Bắc Giang, dự án Khu đô thị KOSY - Lào Cai, dự án Khu đô thị mới Cầu Gồ - Yên Thế. Tổng quy mô các dự án: 125 ha với tổng vốn đầu tư là 1430 tỷ đồng với tổng số lô liền kề là 3209 lô, biệt thự là 276 lô, đất nhà vườn là 43 lô, nhà tái định cư là 50 lô. Mục tiêu phát triển của KOSY là trở thành một tập đoàn kinh tế tư nhân năng động và đầy tiềm lực, phát triển mạng lưới Bất động sản trên toàn quốc và vươn ra các nước trong khu vực lân cận. Xem thêm