Tuyển Kỹ sư điện tử Công Ty TNHH Liteon Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 18 - 28 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện tử Tại Công Ty TNHH Liteon Việt Nam
- Hải Phòng: Công ty TNHH LITEON VIỆT NAM, Số 149, đường 10, KCN VSIP Thủy Nguyên, Thủy Nguyên, Huyện Thuỷ Nguyên
Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện tử Với Mức Lương 18 - 28 Triệu
1. GIỚI THIỆU VỀ CHƯƠNG TRÌNH LiMI PROGRAM
- LiMI là chương trình phát triển tài năng công nghệ sản xuất thông minh của LITEON nhằm thúc đẩy quá trình tự động hóa/số hóa/phát triển thông minh của LITEON, được ra mắt chính thức vào năm 2021 và cho đến nay đã được triển khai qua ba giai đoạn.
- Dự án được điều phối và phát triển bởi [Học viện Sản xuất Thông minh LiMI]. Hàng năm, sinh viên xuất sắc từ các trường cao đẳng và đại học trong các chuyên ngành liên quan đến tự động hóa thông minh được tuyển dụng, sắp xếp các khóa học liên quan kéo dài một năm (2+3+6+1) và đào tạo dự án thực tế.
- Sau khi vượt qua thời gian đào tạo một năm, các học viên đủ điều kiện sẽ được phân bổ đến các nhà máy của LITE-ON để thực hiện công việc thực tế sau khi xem xét toàn diện về chuyên môn của từng cá nhân, hiệu suất trong thời gian đào tạo, năng khiếu, v.v. Sau khi tốt nghiệp, học viên sẽ tiếp tục được theo dõi hiệu quả công việc, các cuộc thi dự án đặc biệt cũng sẽ được tổ chức và từ đó, thiết lập mức tiền thưởng cạnh tranh nhân viên hàng năm.
2. Kỹ sư điện tử - EE
Lắp ráp và hiệu chỉnh thiết vị tự động hóa
Lập trình điều khiển điện tử tự động hóa thiết bị
Bảo trì và tối ưu hóa các tiêu chuẩn thiết vị tự động hóa
PLC
Với Mức Lương 18 - 28 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ứng viên mới tốt nghiệp hoặc có dưới 2 năm kinh nghiệm
Tiếng Anh Toeic 600 trở lên hoặc các chứng chỉ tương đương.
Tại Công Ty TNHH Liteon Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Trợ cấp đào tạo
Thưởng hàng quý trong thời gian đào tạo
Tăng lương định kì theo lộ trình rõ ràng
Công ty hỗ trợ hoàn toàn chi phí visa, đi lại, ăn uống và sinh hoạt
Công ty hỗ trợ các khóa học tiếng Trung
Thưởng cuộc thi dự án hàng năm.
Không yêu cầu ký cam kết thời gian làm việc sau khi kết thúc chương trình
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Liteon Việt Nam
