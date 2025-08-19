Tuyển Kỹ sư điện tử Kosy Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 6, Tòa nhà Hội nhà báo Việt Nam, Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện tử Với Mức Lương Thỏa thuận

- Phụ trách quản lý giám sát đường dây và trạm biến áp ( làm việc tại Lai Châu hoặc các tỉnh thành).

- Tham gia cài đặt, sửa chữa hệ thống điện tự động hóa, hệ thống điều khiển, hệ thống SCADA các nhà máy điện

- Phụ trách công tác phát triển, pháp lý dự án, quản lý hồ sơ, thiết kế, thi công... dự án Năng lượng tái tạo (thủy điện, điện gió, điện mặt trời)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Giới tính: Nam

- Độ tuổi: trên 30

- Bằng cấp: Đại học chính quy - chuyên ngành kỹ thuật điện, hệ thống điện, tự động hóa điện công nghiệp...

- Kinh nghiệm: Có trên 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương Các đơn vị là chủ đầu tư, Ban QLDA thủy điện, điện gió

- Cẩn thận, Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc, sẵn sáng đi công tác theo yêu cầu công việc

- Ngoại hình khá, sức khỏe tốt, giao tiếp và đàm phán tốt.

- Nắm được các quy định về an toàn điện, am hiểu quy định, pháp luật về đầu tư, SX KD truyền tải điện.

- Sử dụng thành thạo phần mềm chuyên dụng theo chuyên môn

- Mong muốn gắn bó làm việc lâu dài tại công ty.

Tại Kosy Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng lương theo năng lực và thưởng theo hiệu quả công việc;

Phụ cấp ăn trưa, phụ cấp điện thoại

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của luật lao động

Du lịch tối thiểu 1 lần/năm trong nước hoặc nước ngoài (company trip)

Tham gia Teambuilding 1 lần/năm, quà sinh nhật.

Các chế độ đãi ngộ khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Kosy Pro Company

