Công việc Điện tử/Phần cứng

-

Có 203 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Kosy Pro Company
Tuyển Kỹ sư điện tử Kosy Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Kosy Pro Company
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Bosch Global Software Technologies Company Limited
Tuyển Embedded Engineer/Lập trình nhúng Bosch Global Software Technologies Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bosch Global Software Technologies Company Limited
Hạn nộp: 07/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIẢI PHÁP KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ VIỆT
Tuyển Kỹ sư điện tử CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIẢI PHÁP KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIẢI PHÁP KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ VIỆT
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NƯỚC GIẢI KHÁT ALOEFIELD - CHI NHÁNH LONG AN
Tuyển Kỹ sư điện tử CÔNG TY TNHH NƯỚC GIẢI KHÁT ALOEFIELD - CHI NHÁNH LONG AN làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH NƯỚC GIẢI KHÁT ALOEFIELD - CHI NHÁNH LONG AN
Hạn nộp: 14/09/2025
Long An Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thương mại Việt Tuấn
Tuyển Kỹ sư điện tử Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thương mại Việt Tuấn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thương mại Việt Tuấn
Hạn nộp: 07/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Dt&C Vina
Tuyển Kỹ sư điện tử Công ty Cổ phần Dt&C Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Dt&C Vina
Hạn nộp: 08/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thương mại Việt Tuấn
Tuyển Kỹ sư điện tử Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thương mại Việt Tuấn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thương mại Việt Tuấn
Hạn nộp: 07/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Bosch Global Software Technologies Company Limited
Tuyển Embedded Engineer/Lập trình nhúng Bosch Global Software Technologies Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bosch Global Software Technologies Company Limited
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thương mại Việt Tuấn
Tuyển Kỹ sư điện tử Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thương mại Việt Tuấn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thương mại Việt Tuấn
Hạn nộp: 15/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Liteon Việt Nam
Tuyển Kỹ sư điện tử Công Ty TNHH Liteon Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 18 - 28 Triệu
Công Ty TNHH Liteon Việt Nam
Hạn nộp: 14/08/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 18 - 28 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Viễn Thông Đầu Tư Và Thương Mại Quốc Tế
Tuyển Kỹ sư điện tử Công Ty Cổ Phần Viễn Thông Đầu Tư Và Thương Mại Quốc Tế làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Viễn Thông Đầu Tư Và Thương Mại Quốc Tế
Hạn nộp: 26/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex
Tuyển Kỹ sư điện tử Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex
Hạn nộp: 23/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex
Tuyển Kỹ sư điện tử Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex
Hạn nộp: 23/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Pegatron Vietnam
Tuyển Kỹ sư điện tử Pegatron Vietnam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 500 - 1 USD
Pegatron Vietnam
Hạn nộp: 05/06/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 500 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH RMG TECHNOLOGIES VIETNAM
Tuyển Kỹ sư điện tử CÔNG TY TNHH RMG TECHNOLOGIES VIETNAM làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH RMG TECHNOLOGIES VIETNAM
Hạn nộp: 07/06/2025
Quảng Ngãi Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KHANG TRƯỜNG THỊNH
Tuyển Kỹ sư điện tử CÔNG TY TNHH KHANG TRƯỜNG THỊNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH KHANG TRƯỜNG THỊNH
Hạn nộp: 25/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ban Vien Company
Tuyển Embedded Engineer/Lập trình nhúng Ban Vien Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ban Vien Company
Hạn nộp: 27/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Armephaco
Tuyển Kỹ sư điện tử Công Ty Cổ Phần Armephaco làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Armephaco
Hạn nộp: 16/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tự động hóa Logimech
Tuyển Kỹ sư điện tử Công ty Cổ phần Tự động hóa Logimech làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Tự động hóa Logimech
Hạn nộp: 18/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TITAN VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư điện tử CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TITAN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TITAN VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Âm Thanh TRIỆU GIA
Tuyển Kỹ sư điện tử Công Ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Âm Thanh TRIỆU GIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Âm Thanh TRIỆU GIA
Hạn nộp: 11/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm FPT Software
Tuyển Embedded Engineer/Lập trình nhúng FPT Software làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 2,500 USD
FPT Software
Hạn nộp: 04/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 2,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Âm Thanh TRIỆU GIA
Tuyển Kỹ sư điện tử Công Ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Âm Thanh TRIỆU GIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Âm Thanh TRIỆU GIA
Hạn nộp: 11/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Flexxource
Tuyển Embedded Engineer/Lập trình nhúng Flexxource làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 800 - 15 USD
Flexxource
Hạn nộp: 10/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 800 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty CP Star Invest Việt Nam
Tuyển Kỹ sư điện tử Công ty CP Star Invest Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty CP Star Invest Việt Nam
Hạn nộp: 10/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Anam Electronics Vietnam Co.,ltd
Tuyển Kỹ sư điện tử Anam Electronics Vietnam Co.,ltd làm việc tại Hà Nam thu nhập 300 - 500 USD
Anam Electronics Vietnam Co.,ltd
Hạn nộp: 04/05/2025
Hà Nam Hà Nội Hưng Yên Đã hết hạn 300 - 500 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thiết Bị Nâng Ngoài Khơi
Tuyển Kỹ sư điện tử Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thiết Bị Nâng Ngoài Khơi làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 20 - 25 Triệu
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thiết Bị Nâng Ngoài Khơi
Hạn nộp: 11/04/2025
Bà Rịa Vũng Tàu Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRÍ TUỆ NHÂN TẠO HAIZHICHEN VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư điện tử CÔNG TY TNHH TRÍ TUỆ NHÂN TẠO HAIZHICHEN VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Từ 15 Triệu
CÔNG TY TNHH TRÍ TUỆ NHÂN TẠO HAIZHICHEN VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/03/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn Trên 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỨC TOÀN
Tuyển Kỹ sư điện tử CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỨC TOÀN làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỨC TOÀN
Hạn nộp: 29/03/2025
Bình Dương Đã hết hạn 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ SONOU
Tuyển Kỹ sư điện tử CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ SONOU làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ SONOU
Hạn nộp: 23/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Nhu cầu tuyển dụng việc làm IT Phần cứng ngày càng tăng, đặc biệt tại Hà NộiTP.HCM, mở ra cơ hội khám phá công nghệ và nâng cao kỹ năng cho người lao động. Công việc này có mức lương dao động từ 10.000.000 đến hơn 20.000.000 đồng/tháng.

1. Nhu cầu nhân lực của Việc làm IT Phần cứng/ Mạng

IT phần cứng (Hardware IT) là một lĩnh vực thiết yếu của ngành công nghệ thông tin, bao gồm các thiết bị vật lý và linh kiện điện tử như máy tính cá nhân, máy chủ, thiết bị lưu trữ, các thiết bị mạng (router, switch) và các thiết bị ngoại vi (bàn phím, chuột, màn hình).

Tại Việt Nam, nhu cầu tuyển dụng việc làm IT phần cứng và mạng đang tăng mạnh, đặc biệt tại các khu vực như Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh phát triển. Các doanh nghiệp lớn trong ngành công nghệ hay nhiều công ty vừa và nhỏ trong các ngành tài chính, y tế, giáo dục đều cần nhân lực IT phần cứng để quản lý hệ thống thiết bị, hỗ trợ chuyển đổi số và đảm bảo an ninh thông tin.

Thị trường lao động cho thấy có hàng nghìn tin tuyển dụng mỗi năm cho vị trí tìm việc làm IT phần cứng, việc làm IT mạng, cho thấy đây là lĩnh vực rất tiềm năng cho những ai có kỹ năng và kinh nghiệm tốt. Các công ty không ngừng cạnh tranh để thu hút chuyên gia mạng và kỹ sư phần cứng có trình độ cao, mang đến nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn, với mức lương từ 10.000.000 đến 20.000.000 đồng/ tháng cùng phúc lợi hấp dẫn.

Các doanh nghiệp hiện nay rất cần tuyển dụng việc làm IT phần cứng/mạng để quản lý các hệ thống thiết bị
Các doanh nghiệp hiện nay rất cần tuyển dụng việc làm IT mạng, IT phần cứng để quản lý các hệ thống thiết bị

Ngoài ra, quá trình chuyển đổi số trong nhiều ngành đang diễn ra mạnh mẽ, làm tăng nhu cầu về các vị trí IT phần cứng/mạng, không chỉ mở ra cơ hội cho người có chuyên môn mà còn cho những ai muốn học hỏi và phát triển trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

2. Mức lương trung bình của việc làm IT Phần cứng/mạng

Mức lương của các vị trí việc làm IT Phần cứng và việc làm IT mạng thay đổi tùy thuộc vào kinh nghiệm, kỹ năng và vị trí cụ thể. Dưới đây là bảng lương ước tính cho các vị trí phổ biến trong ngành:

Công việc Mức lương (VNĐ/Tháng)
Kỹ sư phần cứng 15.000.000 - 30.000.000
Chuyên viên mạng 12.000.000 - 25.000.000
Kỹ thuật viên hỗ trợ IT 10.000.000 - 18.000.000
Quản trị hệ thống mạng 20.000.000 - 35.000.000
Chuyên viên an ninh mạng 20.000.000 - 40.000.000

Mức lương trong lĩnh vực IT Phần cứng và Mạng phụ thuộc vào kinh nghiệm, kỹ năng và vị trí. Những chuyên viên có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên hoặc sở hữu các chứng chỉ quốc tế như CompTIA (Computing Technology Industry Association), CCNA (Cisco Certified Network Associate), CISSP (Certified Information Systems Security Professional) thường được ưu tiên và có thu nhập cao hơn, thậm chí tăng 10-20%.

Mức lương của các vị trí việc làm IT Mạng và Phần cứng thay đổi tùy thuộc vào kinh nghiệm, kỹ năng và vị trí cụ thể
Mức lương của các vị trí việc làm IT Mạng và Phần cứng thay đổi tùy thuộc vào kinh nghiệm, kỹ năng và vị trí cụ thể

3. Tổng hợp việc làm IT Phần cứng/Mạng

Ngành IT phần cứng rất đa dạng về vị trí công việc, mỗi vị trí đều có những yêu cầu kỹ năng, trình độ và đặc điểm công việc khác nhau. Dưới đây là những vị trí phổ biến nhất trong lĩnh vực việc làm IT phần cứng, IT mạng mà các doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng cao.

3.1. Kỹ sư phần cứng

Kỹ sư phần cứng chịu trách nhiệm thiết kế, phát triển và bảo trì thiết bị phần cứng, đảm bảo hệ thống hoạt động hiệu quả. Công việc bao gồm thử nghiệm sản phẩm và phối hợp với các phần mềm nhúng. Mức lương trung bình dao động từ 15.000.000 - 25.000.000 đồng/tháng, tùy vào kỹ năng và kinh nghiệm. Đây là vị trí có nhu cầu tuyển dụng cao trong các doanh nghiệp công nghệ và sản xuất thiết bị điện tử.

Kỹ sư phần cứng là người chịu trách nhiệm thiết kế, phát triển, và bảo trì các thiết bị phần cứng
Kỹ sư phần cứng là người chịu trách nhiệm thiết kế, phát triển, và bảo trì các thiết bị phần cứng

Chứng chỉ cần thiết: Các chứng chỉ như CompTIA hoặc chứng chỉ của Cisco là những yêu cầu bắt buộc hoặc ưu tiên cho nhiều nhà tuyển dụng.

Tương lai nghề nghiệp: Kỹ sư phần cứng có thể tiến xa trong sự nghiệp của mình, với khả năng trở thành trưởng phòng kỹ thuật, giám đốc công nghệ thông tin (CTO) hoặc thậm chí là người sáng lập doanh nghiệp riêng. Những kỹ năng như lãnh đạo và quản lý dự án cũng rất cần thiết để phát triển trong lĩnh vực này.

3.2. Chuyên viên mạng

Chuyên viên mạng thực hiện việc thiết lập và duy trì các hệ thống mạng nội bộ, đảm bảo mạng vận hành ổn định và hiệu quả. Họ thường xử lý sự cố, tối ưu hóa cấu hình và giám sát lưu lượng mạng. Thu nhập trung bình của vị trí này từ 12.000.000 -25.000.0000 đồng/tháng với nhiều phúc lợi, và nhu cầu tuyển dụng cao tại Hà Nội, TP.HCM và các khu công nghệ lớn.

Kỹ năng cần thiết: Ứng viên cho vị trí này cần có kiến thức sâu về TCP/IP, quản trị mạng LAN/WAN và kỹ năng xử lý sự cố nhanh chóng. Khả năng làm việc chịu được áp lực và kỹ năng giao tiếp tốt là điều cần thiết để phát triển trong vị trí này.

Tương lai nghề nghiệp: Chuyên viên mạng có thể thăng tiến lên vị trí quản trị hệ thống mạng hoặc giám đốc công nghệ thông tin. Việc tham gia vào các dự án lớn và phức tạp cũng giúp nâng cao kỹ năng và danh tiếng trong ngành.

3.3. Kỹ thuật viên hỗ trợ IT

Kỹ thuật viên hỗ trợ IT cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho thiết bị phần cứng và phần mềm, giải quyết các vấn đề cho người dùng cuối. Công việc bao gồm cài đặt, bảo trì hệ thống và xử lý sự cố nhanh chóng. Vị trí này có thu nhập trung bình từ 10.000.000 -18.000.000 đồng/tháng với lộ trình thăng tiến, nhu cầu tuyển dụng cao ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nhiều lĩnh vực.

Kỹ thuật viên hỗ trợ IT chịu trách nhiệm hỗ trợ kỹ thuật cho các thiết bị phần cứng và phần mềm trong tổ chức.
Kỹ thuật viên hỗ trợ IT chịu trách nhiệm hỗ trợ kỹ thuật cho các thiết bị phần cứng và phần mềm trong tổ chức.

Kỹ năng cần thiết: Khả năng giao tiếp tốt, xử lý vấn đề nhanh chóng, và kiến thức về các hệ điều hành là những kỹ năng thiết yếu.

Tương lai nghề nghiệp: Kỹ thuật viên hỗ trợ có thể tiến lên vị trí quản lý hoặc chuyên viên an ninh mạng, tùy thuộc vào sự lựa chọn nghề nghiệp và kỹ năng của họ. Những người có khả năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt thường sẽ có lợi thế hơn trong việc thăng tiến.

3.4. Quản trị hệ thống mạng

Quản trị hệ thống mạng đảm nhận việc quản lý và tối ưu hóa toàn bộ hệ thống mạng của tổ chức, từ cài đặt máy chủ đến bảo trì thiết bị. Mức lương cho vị trí này dao động từ 20.000.000 -35.000.000 đồng/tháng, tùy thuộc vào kỹ năng quản lý và kinh nghiệm. Các tập đoàn lớn và công ty có hạ tầng công nghệ phức tạp luôn có nhu cầu tuyển dụng nhân sự quản trị hệ thống mạng.

Kỹ năng cần thiết: Kỹ năng quản trị hệ thống, bảo mật mạng, và khả năng xử lý sự cố nhanh là các kỹ năng không thể thiếu.

Tương lai nghề nghiệp: Họ có thể trở thành chuyên gia bảo mật hoặc các vị trí lãnh đạo trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Việc nắm vững các công nghệ mới sẽ là một lợi thế lớn.

3.5. Chuyên viên an ninh mạng

Chuyên viên an ninh mạng bảo vệ hệ thống và dữ liệu khỏi các mối đe dọa, đảm bảo tính bảo mật thông tin. Công việc bao gồm phát hiện lỗ hổng và áp dụng các biện pháp phòng ngừa. Mức lương cho vị trí này dao động từ 20.000.000 - 40.000.000, với tiềm năng phát triển mạnh mẽ. Đây là vị trí có nhu cầu cao trong các doanh nghiệp tài chính, công nghệ và y tế.

Chuyên viên an ninh mạng có nhiệm vụ bảo vệ hệ thống mạng và dữ liệu của công ty khỏi các mối đe dọa bên ngoài
Chuyên viên an ninh mạng có nhiệm vụ bảo vệ hệ thống mạng và dữ liệu của công ty khỏi các mối đe dọa bên ngoài

Kỹ năng cần thiết: Kiến thức về bảo mật thông tin, quản lý rủi ro và khả năng phát hiện sớm các mối nguy hiểm là những kỹ năng cần thiết.

Tương lai nghề nghiệp: Vị trí này thường có sự phát triển mạnh mẽ, với khả năng thăng tiến lên các vị trí lãnh đạo trong phòng an ninh thông tin hoặc giám đốc an ninh thông tin.

4. Khu vực tuyển dụng việc làm IT Phần cứng/Mạng nhiều nhất

Thị trường tuyển dụng IT Phần cứng/Mạng phát triển mạnh mẽ tại các thành phố lớn, nơi có sự hiện diện của nhiều công ty công nghệ và tổ chức quốc tế.

4.1. Việc làm IT Phần cứng/Mạng tại TP HCM

TP HCM là nơi có nhu cầu tuyển dụng việc làm IT Phần cứng và Mạng cao, đặc biệt tại các quận trung tâm như Quận 1, Quận 3, và Quận Bình Thạnh. Các doanh nghiệp công nghệ, ngân hàng và tổ chức tài chính tại đây luôn tìm kiếm những chuyên viên IT có kinh nghiệm để đáp ứng nhu cầu phát triển và bảo mật hệ thống.

Mức lương cho các vị trí IT tại TP HCM dao động từ 15.000.000 - 40.000.000 đồng/tháng tùy vào vị trí công việc, từ kỹ sư phần cứng, chuyên viên mạng đến quản trị hệ thống và an ninh mạng. Với sự mở rộng quy mô liên tục, thị trường việc làm tại TP HCM mở ra nhiều cơ hội phát triển trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

4.2. Việc làm IT Phần cứng/ Mạng tại Đà Nẵng

Đà Nẵng đang dần khẳng định vị thế là trung tâm công nghệ của miền Trung, với nhu cầu tuyển dụng IT phần cứng và mạng tập trung chủ yếu tại quận Hải Châu. Với sự phát triển mạnh mẽ của các startup và doanh nghiệp công nghệ, hàng năm có hàng trăm tin tuyển dụng cho các vị trí kỹ sư phần cứng, chuyên viên mạng và kỹ thuật viên hỗ trợ IT.

Mức lương tại Đà Nẵng dao động từ 12.000.000 - 35.000.000 VNĐ/tháng, phù hợp với các yêu cầu công việc từ bảo trì, tối ưu hóa hệ thống đến đảm bảo an ninh mạng. Đây là cơ hội cho các ứng viên muốn phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực công nghệ ở miền Trung.

Đà Nẵng với nhu cầu tuyển dụng việc làm IT phần cứng cao và mức lương hấp dẫn từ 12.000.000 - 35.000.000 VNĐ
Đà Nẵng với nhu cầu tuyển dụng việc làm IT phần cứng cao và mức lương hấp dẫn từ 12.000.000 - 35.000.000 VNĐ

4.3. Việc làm IT Phần cứng/ Mạng tại Hà Nội

Hà Nội là thị trường tuyển dụng sôi động với nhiều công ty quốc tế và tổ chức chính phủ cần các chuyên viên IT để hỗ trợ quá trình chuyển đổi số và tăng cường bảo mật thông tin. Hàng tháng có hàng trăm tin tuyển dụng IT phần cứng/ Mạng tại Hà Nội được đăng tải trên các trang tìm việc làm. Các khu vực tuyển dụng chủ yếu là quận Cầu Giấy và Đống Đa, nơi tập trung các doanh nghiệp công nghệ và tài chính.

Mức lương cho vị trí này tại Hà Nội dao động từ 15.000.000 - 40.000.000 VNĐ, với các vị trí phổ biến như kỹ sư phần cứng, chuyên viên mạng, và quản trị hệ thống. Nhu cầu tuyển dụng cao tại đây mang đến cơ hội lớn cho những ứng viên có kỹ năng và chuyên môn trong lĩnh vực IT.

4.4 Việc làm IT Phần cứng/ Mạng tại Đồng Nai

Đồng Nai là một trong những khu vực có nhu cầu tuyển dụng IT phần cứng và mạng cao, chủ yếu tại các khu công nghiệp. Các công ty sản xuất tại đây cần các chuyên viên IT để duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống mạng và thiết bị phần cứng.

Mức lương tại Đồng Nai dao động từ 12.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng, với các vị trí như kỹ thuật viên hỗ trợ, chuyên viên mạng và quản trị hệ thống. Đây là cơ hội cho các ứng viên mong muốn làm việc trong môi trường sản xuất và đóng góp vào hiệu quả hoạt động công nghệ của doanh nghiệp.

4.5. Việc làm IT Phần cứng/ Mạng tại Bình Dương

Bình Dương là nơi có nhiều khu công nghiệp và nhà máy sản xuất, nên nhu cầu tuyển dụng IT phần cứng và mạng trong các ngành sản xuất và dịch vụ rất cao. Các công ty tại đây cần nhân lực IT để hỗ trợ quản lý hệ thống và thiết bị công nghệ trong quá trình sản xuất. Hàng năm có hàng trăm tin tuyển dụng việc làm tại Bình Dương cho vị trí IT Phần cứng/Mạng được đăng tải trên các trang tìm việc làm.

Mức lương cho các vị trí IT tại Bình Dương dao động từ 15.000.000 - 35.000.000 VNĐ/tháng, bao gồm các vai trò như kỹ thuật viên hỗ trợ IT, kỹ sư phần cứng và chuyên viên mạng. Đây là môi trường lý tưởng cho những ứng viên muốn làm việc với công nghệ mới nhất trong lĩnh vực sản xuất.

Các ứng viên ở Bình Dương sẽ có cơ hội làm việc với mức lương hấp dẫn từ 15.000.000 - 35.000.000 VNĐ
Các ứng viên ở Bình Dương sẽ có cơ hội làm việc với mức lương hấp dẫn từ 15.000.000 - 35.000.000 VNĐ

4.6. Việc làm IT Phần cứng/ Mạng tại Cần Thơ

Cần Thơ có nhu cầu tuyển dụng IT phần cứng và mạng tăng dần, mặc dù chưa mạnh bằng các thành phố lớn. Nhu cầu chủ yếu đến từ các công ty mới thành lập và các dự án công nghệ phát triển tại khu vực Tây Nam Bộ.

Mức lương tại Cần Thơ dao động từ 10.000.000 - 28.000.000 VNĐ/tháng, với các vị trí như kỹ thuật viên hỗ trợ IT, kỹ sư phần cứng và chuyên viên mạng. Ứng viên có thể tìm thấy cơ hội phát triển nghề nghiệp tại đây, đồng thời đóng góp vào sự phát triển công nghệ trong khu vực. Nếu có nhu cầu tìm việc làm tại Cần Thơ, bạn có thể truy cập vào nền tảng tuyển dụng của Job3s để biết thêm thông tin chi tiết.

5. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với Việc làm IT Phần cứng/Mạng

Các nhà tuyển dụng trong lĩnh vực IT Phần cứng/Mạng thường đưa ra nhiều yêu cầu khắt khe đối với ứng viên, không chỉ về kỹ thuật mà còn về kỹ năng mềm và phẩm chất cá nhân. Yêu cầu chung của nhà tuyển dụng đối với Việc làm IT Phần cứng/Mạng thường bao gồm các tiêu chí sau:

Kiến thức chuyên môn: Hiểu biết về mạng máy tính, quản trị hệ thống và phần cứng.

Kỹ năng cần có:

  • Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề: Khả năng tìm ra và khắc phục các vấn đề kỹ thuật phức tạp.
  • Kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp: Quan trọng để làm việc hiệu quả trong môi trường nhóm.
  • Sử dụng công nghệ thông tin và phần mềm chuyên dụng: Nắm vững các công cụ và phần mềm hỗ trợ công việc.

Bằng cấp/chứng chỉ nghề nghiệp: Các chứng chỉ chuyên môn như CompTIA, CCNA, CCNP là một lợi thế lớn khi ứng tuyển.

Các nhà tuyển dụng trong lĩnh vực IT Phần cứng/Mạng thường đưa ra nhiều yêu cầu khắt khe đối với ứng viên
Các nhà tuyển dụng trong lĩnh vực IT Phần cứng/Mạng thường đưa ra nhiều yêu cầu khắt khe đối với ứng viên

Bên cạnh những yêu cầu về kiến thức và kỹ năng, các nhà tuyển dụng cũng rất chú trọng đến phẩm chất cá nhân của ứng viên:

  • Khả năng làm việc độc lập: Ứng viên cần có khả năng tự tổ chức công việc và giải quyết vấn đề một cách độc lập.
  • Kỹ năng lãnh đạo: Đối với những vị trí quản lý, kỹ năng lãnh đạo và quản lý nhóm là cực kỳ quan trọng.
  • Tư duy phản biện: Ứng viên cần có khả năng tư duy phân tích để đánh giá và đưa ra giải pháp cho các vấn đề phức tạp.

6. Những khó khăn trong ngành Việc làm IT Phần cứng/Mạng

Ngành IT Phần cứng/Mạng đang mở ra nhiều cơ hội việc làm nhưng cũng đầy rẫy thách thức, đòi hỏi các ứng viên phải có kỹ năng vững vàng và khả năng thích ứng cao:

  • Cạnh tranh trong thị trường lao động: Với số lượng ứng viên tăng lên, việc cạnh tranh trở nên khốc liệt hơn, đòi hỏi các ứng viên phải có kỹ năng nổi bật.
  • Thay đổi công nghệ nhanh chóng: Công nghệ phát triển nhanh chóng khiến các nhân viên phải liên tục cập nhật kiến thức và kỹ năng mới.
  • Quản lý rủi ro và bảo mật thông tin: Những mối đe dọa từ an ninh mạng ngày càng phức tạp, yêu cầu nhân viên phải có kỹ năng cao trong việc quản lý và ngăn chặn rủi ro.
  • Tác động của công nghệ đến việc làm IT Phần cứng/ Mạng: Các xu hướng như IoT, Cloud Computing đang thay đổi cách thức hoạt động của ngành IT, buộc nhân viên phải thích nghi với những thay đổi này. Tự động hóa và trí tuệ nhân tạo cũng có thể ảnh hưởng đến nhu cầu nhân lực trong tương lai.
Ngành IT Phần cứng/ Mạng đang mở ra nhiều cơ hội việc làm nhưng cũng đầy rẫy thách thức
Tìm việc làm IT Phần cứng mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng đầy rẫy thách thức

Tóm lại, việc làm IT Phần cứng/mạng là một lĩnh vực đầy tiềm năng khi công nghệ ngày càng phát triển. Các vị trí đều đem lại mức thu nhập hấp dẫn cùng với cơ hội thăng tiến cao trong công việc. Khả năng tìm việc cùng mức lương hấp dẫn là một trong số những lý do người lao động tìm việc làm IT Phần cứng/mạng tăng cao.