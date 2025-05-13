Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty TNHH Quick Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại Công Ty TNHH Quick Việt Nam
- Hồ Chí Minh:
- Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 25 - 35 Triệu
Công ty Nhật Bản chuyên cung cấp dịch vụ phát triển hệ thống trang web, thiết kế ứng dụng, sản xuất video.
Nội dung công việc: Phụ trách chung các nghiệp vụ cầu nối cho các dự án của Nhật Bản
Nội dung công việc:
- Soạn thảo, dịch thuật một phần tài liệu thiết kế, các thông số test và truyền đạt thông tin cho kỹ sư
- Trao đổi với các khách hàng Nhật Bản (Họp, chat,v.v.)
Thời gian làm việc:
- 8:00 - 17:00 (Thứ 2 - Thứ 6)
- Ngày nghỉ: Thứ 7, Chủ Nhật và các ngày lễ, Tết
Địa điểm làm việc: Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Địa điểm làm việc:
Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Trên 30 tuổi
- Tiếng Nhật N2 trở lên,
- Trên 2 năm kinh nghiệm phát triển phần mềm, kỹ sư cầu nối
- Có kiến thức cơ bản về SQL
- Có kiến thức cơ bản về máy chủ mạng (Network Server)
Ưu tiên:
- Kinh nghiệm phát triển PHP/ Node.js
- Kinh nghiệm quản lý, lãnh đạo nhóm
- Kinh nghiệm xây dựng mạng và máy chủ
- Kỹ năng đối ứng, triển khai nhanh chóng và linh hoạt
Tại Công Ty TNHH Quick Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Lương:
※Thương thượng theo kinh nghiệm và năng lực
Phúc lợi:
- Du lịch công ty 1 lần/ năm
- Thưởng 1 lần/năm (1 tháng). Nghỉ phép vào ngày sinh nhật
- Đóng các loại bảo hiểm theo quy định của Nhà nước
- Phụ cấp đi lại, cơm trưa
- Tăng lương 2 lần/năm
- Tiệc cuối năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Quick Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
