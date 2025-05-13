Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty TNHH Quick Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu

Mức lương 25 - 35 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

Công ty Nhật Bản chuyên cung cấp dịch vụ phát triển hệ thống trang web, thiết kế ứng dụng, sản xuất video.

Nội dung công việc: Phụ trách chung các nghiệp vụ cầu nối cho các dự án của Nhật Bản

Nội dung công việc:

- Soạn thảo, dịch thuật một phần tài liệu thiết kế, các thông số test và truyền đạt thông tin cho kỹ sư

- Trao đổi với các khách hàng Nhật Bản (Họp, chat,v.v.)

Thời gian làm việc:

- 8:00 - 17:00 (Thứ 2 - Thứ 6)

- Ngày nghỉ: Thứ 7, Chủ Nhật và các ngày lễ, Tết

Địa điểm làm việc: Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Địa điểm làm việc:

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu:

- Trên 30 tuổi

- Tiếng Nhật N2 trở lên,

- Trên 2 năm kinh nghiệm phát triển phần mềm, kỹ sư cầu nối

- Có kiến thức cơ bản về SQL

- Có kiến thức cơ bản về máy chủ mạng (Network Server)

Ưu tiên:

- Kinh nghiệm phát triển PHP/ Node.js

- Kinh nghiệm quản lý, lãnh đạo nhóm

- Kinh nghiệm xây dựng mạng và máy chủ

- Kỹ năng đối ứng, triển khai nhanh chóng và linh hoạt

Tại Công Ty TNHH Quick Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương:25,000,000 ~ 35,000,000 VND (Gross)

Lương:

※Thương thượng theo kinh nghiệm và năng lực

Phúc lợi:

- Du lịch công ty 1 lần/ năm

- Thưởng 1 lần/năm (1 tháng). Nghỉ phép vào ngày sinh nhật

- Đóng các loại bảo hiểm theo quy định của Nhà nước

- Phụ cấp đi lại, cơm trưa

- Tăng lương 2 lần/năm

- Tiệc cuối năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Quick Việt Nam

