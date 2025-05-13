Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty TNHH Quick Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu

Công Ty TNHH Quick Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 13/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/06/2025
Công Ty TNHH Quick Việt Nam

Kỹ sư xây dựng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Mức lương
25 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

Công ty Nhật Bản chuyên cung cấp dịch vụ phát triển hệ thống trang web, thiết kế ứng dụng, sản xuất video.
Nội dung công việc: Phụ trách chung các nghiệp vụ cầu nối cho các dự án của Nhật Bản
Nội dung công việc:
- Soạn thảo, dịch thuật một phần tài liệu thiết kế, các thông số test và truyền đạt thông tin cho kỹ sư
- Trao đổi với các khách hàng Nhật Bản (Họp, chat,v.v.)
Thời gian làm việc:
- 8:00 - 17:00 (Thứ 2 - Thứ 6)
- Ngày nghỉ: Thứ 7, Chủ Nhật và các ngày lễ, Tết
Địa điểm làm việc: Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Địa điểm làm việc:

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu:
- Trên 30 tuổi
- Tiếng Nhật N2 trở lên,
- Trên 2 năm kinh nghiệm phát triển phần mềm, kỹ sư cầu nối
- Có kiến thức cơ bản về SQL
- Có kiến thức cơ bản về máy chủ mạng (Network Server)
Ưu tiên:
- Kinh nghiệm phát triển PHP/ Node.js
- Kinh nghiệm quản lý, lãnh đạo nhóm
- Kinh nghiệm xây dựng mạng và máy chủ
- Kỹ năng đối ứng, triển khai nhanh chóng và linh hoạt

Tại Công Ty TNHH Quick Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương:25,000,000 ~ 35,000,000 VND (Gross)
Lương:
※Thương thượng theo kinh nghiệm và năng lực
Phúc lợi:
- Du lịch công ty 1 lần/ năm
- Thưởng 1 lần/năm (1 tháng). Nghỉ phép vào ngày sinh nhật
- Đóng các loại bảo hiểm theo quy định của Nhà nước
- Phụ cấp đi lại, cơm trưa
- Tăng lương 2 lần/năm
- Tiệc cuối năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Quick Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Quick Việt Nam

Công Ty TNHH Quick Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 4F IBC Building, 1A Công Trường Mê Linh, Quận 1, Hồ Chí Minh

