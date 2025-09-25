Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 62 Đường số 31C, Khu phố 5, Phường Bình Trưng, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập biện pháp thi công, kế hoạch và tổ chức kiểm tra thi công

Tổ chức bóc tách khối lượng theo bản vẽ - vật tư - nội thất

Tổ chức mời thầu phụ hoặc triển khai cho các bộ phận liên quan thực hiện

Trực tiếp tổ chức, quản lý công tác thi công hàng ngày tại công trường

Hướng dẫn kỹ thuật, kiểm tra khối lượng, kiểm tra chất lượng các đơn vị thi công

Lập tiến độ chi tiết, bản vẽ chi tiết thi công…

Chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật, chất lượng, khối lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trên công trường

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

NỘP CV BẰNG TIẾNG ANH. Có khả năng giao tiếp bằng tiếng anh

Kinh nghiệm: 3 năm (Chưa có kinh nghiệm làm việc sẽ được đào tạo)

Sử dụng thành thạo CAD và các phần mềm liên quan

Ưu tiên có chứng chỉ hành nghề

Nắm vững các quy định về luật xây dựng

Tại Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận

Lương tháng 13, thưởng lễ, thâm niên

Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH

Chế độ hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh, học phí cho con

Du lịch hằng năm…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic

