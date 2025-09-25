Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic
- Hồ Chí Minh: Số 62 Đường số 31C, Khu phố 5, Phường Bình Trưng, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận
Lập biện pháp thi công, kế hoạch và tổ chức kiểm tra thi công
Tổ chức bóc tách khối lượng theo bản vẽ - vật tư - nội thất
Tổ chức mời thầu phụ hoặc triển khai cho các bộ phận liên quan thực hiện
Trực tiếp tổ chức, quản lý công tác thi công hàng ngày tại công trường
Hướng dẫn kỹ thuật, kiểm tra khối lượng, kiểm tra chất lượng các đơn vị thi công
Lập tiến độ chi tiết, bản vẽ chi tiết thi công…
Chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật, chất lượng, khối lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trên công trường
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm: 3 năm (Chưa có kinh nghiệm làm việc sẽ được đào tạo)
Sử dụng thành thạo CAD và các phần mềm liên quan
Ưu tiên có chứng chỉ hành nghề
Nắm vững các quy định về luật xây dựng
Tại Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic Thì Được Hưởng Những Gì
Lương tháng 13, thưởng lễ, thâm niên
Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH
Chế độ hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh, học phí cho con
Du lịch hằng năm…
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI