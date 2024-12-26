Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa Công ty TNHH Sakura Beauty Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 242 - 244 Hai Bà Trưng, Phường Tân Định, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa Với Mức Lương Thỏa thuận

01. Thực hiện các hoạt động chăm sóc da theo quy trình phòng Khám

Thực hiện các phương pháp kỹ thuật chuyên môn để tiến hành chăm sóc , điều trị da khách hàng.

Thông báo, hướng dẫn, giới thiệu khách hàng các chương trình, dịch vụ khuyến mãi mà Cty triển khai áp dụng.

Thực hiện đầy đủ theo quy trình chuẩn mực và liệu trình Spa của Phòng Khám quy định.

Gọi điện tư vấn và chăm sóc, nhắc nhở liệu trình cho Khách hàng.

02. Thực hiện quy trình, chính sách đảm bảo hình ảnh phòng khám

Thực hiện và duy trì đầy đủ quy trình chuẩn mực nhân viên phòng khám.

Hiểu rõ và nắm bắt được đầy đủ các gói dịch vụ tại Phòng khám Genki, sản phẩm Sakura để tư vấn cho khách hàng.

Đảm bảo các máy móc, trang thiết bị, dụng cụ, vật dụng phòng khám luôn sạch sẽ, ngăn nắp trong suốt thời gian mở cửa.

Thực hiện phân công và lau dọn các trang thiết bị tại phòng khám, Spa.

Kiểm tra và đề xuất bổ sung các vật dụng cần thiết phục vụ phòng khám, nhằm mang đến trải nghiệm thỏa mãn khách hàng.

Kiểm tra hàng ngày các đèn, máy móc, thiết bị, quầy kệ... trong phòng khám, nếu có bất kỳ thiết bị nào không đảm bảo chuẩn phải thông báo ngay cho các bộ phận liên quan để được thay thế hoặc sửa chữa.

Thực hiện những công việc khác được giao từ cấp trên.

03. Báo cáo hoạt động kinh doanh cửa hàng

Báo cáo theo ngày/ tuần/ tháng.

Báo cáo đột xuất theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Biết sử dụng tin học.

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm Spa.

Ưu tiên có chứng chỉ chăm sóc da và Spa.

Giao tiếp nhẹ nhàng, thân thiện, giọng nói truyền cảm, cuốn hút người nghe.

Tác phong làm việc chuyên nghiệp, có trách nhiệm.

Năng động, trung thực, phong cách làm việc chuyên nghiệp.

Chấp hành và tuân thủ các quy định của Công ty.

Thực hiện các công việc khác được cấp trên giao phó.

Tại Công ty TNHH Sakura Beauty Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương chức danh phụ trách:

Các khoản phụ cấp:

Các khoản thưởng :

Team Building, du lịch hằng năm, tiệc cuối năm,...

Các dịp Lễ, Tết, sinh nhật,..đều có thưởng.

Chế độ BHXH, thâm niên theo quy định Luật Lao Động.

Lương tháng 13, lương thưởng hiệu quả,...

Nhận quà trải nghiệm sản phẩm từ Công ty (nếu có).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sakura Beauty Việt Nam

