Tuyển Livestream thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 87 đường D1, khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng, Quận 7

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

. Tương tác trực tiếp với người xem, trả lời câu hỏi, giải đáp thắc mắc.

· Thực hiện các buổi livestream giải trí (hát, nhảy, trò chuyện...) để tăng lượng người theo dõi.

· Làm việc cùng đội ngũ quay dựng, biên tập để tối ưu chất lượng livestream.

· Tham gia các buổi huấn luyện, đào tạo để nâng cao kỹ năng.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ từ 18 – 28 tuổi, ngoại hình ưa nhìn

Tự tin, giao tiếp được Tiếng Anh, không ngại ống kính

Có đam mê với ngành giải trí, yêu thích công việc livestream

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm livestream hoặc các lĩnh vực liên quan (MC, mẫu ảnh, KOL...)

Tại CÔNG TY TNHH JL MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 15 triệu – 20 triệu/tháng

Hoa hồng hấp dẫn, không giới hạn thu nhập

Hoa hồng hấp dẫn

Được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp từ A-Z (kỹ năng trình diễn, giao tiếp, tăng tương tác...)

Được đào tạo bài bản

Hỗ trợ makeup và trang phục

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH JL MEDIA

