Tuyển Livestream thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH JL MEDIA
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 87 đường D1, khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng, Quận 7
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
. Tương tác trực tiếp với người xem, trả lời câu hỏi, giải đáp thắc mắc.
· Thực hiện các buổi livestream giải trí (hát, nhảy, trò chuyện...) để tăng lượng người theo dõi.
· Làm việc cùng đội ngũ quay dựng, biên tập để tối ưu chất lượng livestream.
· Tham gia các buổi huấn luyện, đào tạo để nâng cao kỹ năng.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/Nữ từ 18 – 28 tuổi, ngoại hình ưa nhìn
Tự tin, giao tiếp được Tiếng Anh, không ngại ống kính
Có đam mê với ngành giải trí, yêu thích công việc livestream
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm livestream hoặc các lĩnh vực liên quan (MC, mẫu ảnh, KOL...)
Tại CÔNG TY TNHH JL MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng từ 15 triệu – 20 triệu/tháng
Hoa hồng hấp dẫn, không giới hạn thu nhập
Được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp từ A-Z (kỹ năng trình diễn, giao tiếp, tăng tương tác...)
Hỗ trợ makeup và trang phục
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH JL MEDIA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
