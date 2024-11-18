Tuyển Livestream thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH JL MEDIA
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
CÔNG TY TNHH JL MEDIA

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH JL MEDIA

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 87 đường D1, khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng, Quận 7

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

. Tương tác trực tiếp với người xem, trả lời câu hỏi, giải đáp thắc mắc.
· Thực hiện các buổi livestream giải trí (hát, nhảy, trò chuyện...) để tăng lượng người theo dõi.
· Làm việc cùng đội ngũ quay dựng, biên tập để tối ưu chất lượng livestream.
· Tham gia các buổi huấn luyện, đào tạo để nâng cao kỹ năng.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ từ 18 – 28 tuổi, ngoại hình ưa nhìn
Tự tin, giao tiếp được Tiếng Anh, không ngại ống kính
Có đam mê với ngành giải trí, yêu thích công việc livestream
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm livestream hoặc các lĩnh vực liên quan (MC, mẫu ảnh, KOL...)

Tại CÔNG TY TNHH JL MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 15 triệu – 20 triệu/tháng
Hoa hồng hấp dẫn, không giới hạn thu nhập
Hoa hồng hấp dẫn
Được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp từ A-Z (kỹ năng trình diễn, giao tiếp, tăng tương tác...)
Được đào tạo bài bản
Hỗ trợ makeup và trang phục

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH JL MEDIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH JL MEDIA

CÔNG TY TNHH JL MEDIA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 87 Đường D1, KDC Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

