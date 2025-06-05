Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN AN làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN AN
Ngày đăng tuyển: 05/06/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/07/2025
Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN AN

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: 18

- 19 Khu TDC Nam Cầu, Đông Hải 1, Hải An, Hải An, Quận Hải An

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Hạch toán toàn bộ các nghiệp vụ liên quan đến việc kê khai và tính thuế;
- Kiểm tra đối chiếu hóa đơn GTGT với bảng kê thuế đầu vào, đầu ra. Xuất hoá đơn VAT;
- Theo dõi báo cáo tình hình nộp ngân sách, tồn đọng ngân sách, hoàn thuế của Công ty;
- Đối chiếu số liệu thuế và hoàn thiện chứng từ phù hợp với Luật thuế;
- Kiểm tra hóa đơn đầu vào, phát hiện loại hóa đơn không hợp pháp thông báo đến cơ sở có liên quan;
- Kiểm tra, đối chiếu, hạch toán hóa đơn mua hàng, công nợ khách hàng, NCC. Hạch toán chứng từ ngân hàng;
- Lập Hợp đồng lao động, bảng tính lương, bảng chấm công, hạch toán lương tính thuế;
- Cập nhật kịp thời các thông tin về Luật thuế, soạn thông báo các nghiệp vụ qui định của Luật thuế có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Cty để đơn vị biết thực hiện;
- Lập báo cáo về tình hình sử dụng hóa đơn, tình hình nộp thuế, hoàn thuế và các báo cáo khác theo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của cơ quan thuế hoặc cán bộ quản lý;

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: 27 - 40
- Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính;
- Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm tại vị trí Kế toán thuế;
- Nắm và hiểu rõ quy định pháp luật về nguyên tắc - chuẩn mực tài chính kế toán, nghiệp vụ hạch toán kế toán, thuế;
- Thành thạo nghiệp vụ hạch toán kế toán;
- Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm kế toán;
- Kỹ năng giao tiếp, khả năng làm việc độc lập, tự tổ chức, sắp xếp công việc, kỹ năng làm việc nhóm;
- Trung thực, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao, chuyên tâm với công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN AN Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian thử việc: Thử việc 1 tháng
- Lương từ 15.000.000/ tháng
- Thời gian làm việc: - Thời gian làm việc: Từ Thứ 2 - Thứ 7
- Được tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế đầy đủ theo quy định;
- Được hưởng các chế độ theo quy định nhà nước sau khi hết thử việc;
- Được xét tăng lương hằng năm, thưởng tháng 13, sinh nhật, lễ tết,du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN AN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 18-19 Khu TĐC Nam Cầu, Đông Hải 1,Hải An, Hải Phòng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

