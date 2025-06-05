Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ VẠN THÀNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Văn phòng số 202, Lê Lai, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Lập kế hoạch và thực hiện các công việc kế toán tổng hợp hàng tháng, hàng quý và hàng năm.

Kiểm tra tính chính xác, hợp lệ của chứng từ kế toán trước khi nhập liệu.

Nhập liệu kế toán, xử lý số liệu kế toán, đối chiếu số liệu kế toán.

Lập báo cáo tài chính định kỳ (Báo cáo thuế GTGT, thuế TNDN, báo cáo tài chính...).

Theo dõi công nợ phải thu, phải trả.

Quản lý và lưu trữ chứng từ kế toán.

Tham gia xây dựng và cải tiến quy trình kế toán.

Hỗ trợ giải đáp các vấn đề liên quan đến kế toán cho các bộ phận khác trong công ty.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán tổng hợp.

Thành thạo phần mềm kế toán (ví dụ: Misa, Fast Accounting, SAP...).

Am hiểu các quy định, chính sách kế toán hiện hành của Việt Nam.

Có kỹ năng phân tích, tổng hợp số liệu, xử lý thông tin.

Có kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.

Có khả năng chịu được áp lực công việc cao.

Kỹ năng sử dụng thành thạo phần mềm Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ VẠN THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Cơ hội được đào tạo và nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

Các hoạt động team building, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ VẠN THÀNH

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ VẠN THÀNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.