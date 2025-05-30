Tuyển Quản lý chất lượng giáo dục ntd 3 làm việc tại Quốc tế thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Quản lý chất lượng giáo dục ntd 3 làm việc tại Quốc tế thu nhập 15 - 20 Triệu

ntd 3
Ngày đăng tuyển: 30/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/08/2025
ntd 3

Quản lý chất lượng giáo dục

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý chất lượng giáo dục Tại ntd 3

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Quốc tế

Mô Tả Công Việc Quản lý chất lượng giáo dục Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tổ chức, quản lý phòng Truyền thông thực hiện các nhiệm vụ

  • Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch truyền thông thương hiệu theo định hướng về tầm nhìn, sứ mạng, giá trị cốt lõi và tầm nhìn của thương hiệu.
  • Chịu trách nhiệm đối với thông tin truyền thông, quảng cáo của Nhà Trường và về Nhà trường
  • Chịu trách nhiệm và điều phối các kế hoạch công việc hàng ngày của phòng Truyền Thông, đảm bảo hiệu quả công việc và chất lượng công việc ở mức cao nhất, đồng thời đáp ứng được thời hạn cam kết của công việc.
  • Chịu trách nhiệm với chỉ tiêu tháng, chỉ tiêu năm của phòng Truyền Thông
  • Dự đoán và chuẩn bị kế hoạch ứng phó với rủi ro truyền thông , đảm bảo giữ vững uy tín và hình ảnh thương hiệu

Tổ chức, chịu trách nhiệm hiệu quả hoạt động truyền thông, quảng cáo về hoạt động của Nhà trường

  • Xây dựng chiến lược, ngân sách và kế hoạch triển khai hoạt động truyền thông, sự kiện và quảng cáo của Phòng Truyền Thông dưới sự hướng dẫn của CMO
  • Tổ chức triển khai hoạt động theo ngân sách được phê duyệt
  • Định kỳ rà soát, đánh giá khách quan và thực hiện điều chỉnh, đảm bảo hiệu quả kế hoạch truyền thông, sự kiện và quảng cáo
  • Chịu trách nhiệm lên đề xuất và sản xuất vật phẩm, ấn phẩm quảng cáo của Trường, quản lý kho vật phẩm ấn phẩm hiệu quả đầu tư.

Truyền thông nội bộ

  • Chịu trách nhiệm sản xuất và triển khai nội dung trên các kênh truyền thông nội bộ
  • Chịu trách nhiệm sản xuất và phân phối các ấn phẩm truyền thông nội bộ

Tham gia tuyển dụng, trực tiếp đào tạo và phát triển nhân viên phòng Truyền thông

  • Xây dựng cơ cấu tổ chức có chuyên môn và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu công việc, quy trình làm việc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc của, huấn luyện đào tạo chuyên môn của phòng
  • Theo dõi, đánh giá, động viên và hướng dẫn chuyên môn, truyền đạt kinh nghiệm, đề xuất các chương trình đào tạo thích hợp cho từng nhân viên. Đánh giá đúng năng lực của từng các nhân, đưa ra các đề xuất tăng, giảm, thuyên chuyển, thay đổi nhân sự để đảm bảo việc hoạt động hiệu quả của phòng

Báo cáo và phối hợp công việc

Các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu về bằng cấp/kinh nghiệm:

  • Chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành Marketing, truyền thông quảng cáo hoặc chuyên ngành liên quan.
  • Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp tốt.

 Kinh nghiệm: 

  • Có kinh nghiệm phát triển nội dung chiến lược và quảng cáo trên các nền tảng số.
  • Kinh nghiệm quản lý nhóm,  tư duy chiến lược và khả năng bao quát công việc.
  • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành giáo dục, đặc biệt là giáo dục phổ thông.
  • Sử dụng thành thạo công cụ Marketing và công cụ Internet.

Yêu cầu năng lực:

  • Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục, quản lý và quản trị mối quan hệ tốt.
  • Có khả năng xử lý tình huống, giải quyết vấn đề hiệu quả.
  • Kỹ năng lập và triển khai kế hoạch.
  • Năng lực lãnh đạo và tạo ảnh hưởng.
  • Khả năng tư duy chiến lược.

Yêu cầu khác:

  • Có phẩm chất cá nhân uy tín, đáng tin cậy và tính cam kết cao

Tại ntd 3 Thì Được Hưởng Những Gì

  • Có cơ hội phát triển và thể hiện năng lực quản lý theo quy mô, chiến lược phát triển của Nhà trường.
  • Thu nhập xứng đáng theo năng lực.
  • Có cơ hội tự đào tạo và được đào tạo, phát triển năng lực chuyên môn trong môi trường giáo dục phát triển năng lực (Competency-Based Education - CBE).
  • Được làm việc trong môi trường năng động, đồng nghiệp trẻ tuổi, nhiệt huyết, sẵn sàng học hỏi.
  • Ưu đãi học phí cho con khi tham gia học tập tại Trường

Cách Thức Ứng Tuyển Tại ntd 3

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

ntd 3

ntd 3

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: HCM

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

