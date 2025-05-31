Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ KHẢI UY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ KHẢI UY
- Hồ Chí Minh: 21 Đường số 1 Tân Tạo A, Bình Tân, Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Phân tích và lập kế hoạch chiến dịch:
Lên kế hoạch triển khai các chiến dịch quảng bá sản phẩm/dịch vụ qua KOL/KOC.
Phân tích thị trường, đề xuất danh sách KOL/KOC phù hợp với chiến dịch Marketing trên sàn TMĐT.
Quản lý và giám sát chiến dịch:
Theo dõi, đánh giá hiệu quả nội dung do KOL/KOC tạo ra.
Đảm bảo tiến độ và chất lượng bài đăng/video theo thỏa thuận.
Đề xuất điều chỉnh chiến lược để tối ưu hiệu quả chiến dịch.
Phát triển mối quan hệ với KOL/KOC:
Xây dựng và duy trì mối quan hệ bền vững với KOL/KOC.
Tạo dựng database KOL/KOC tiềm năng cho các chiến dịch dài hạn.
Cập nhật xu hướng thị trường, đánh giá tiềm năng KOL/KOC mới.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thông thạo tiếng Trung (4 kỹ năng, tối thiểu HSK5).
Biết tiếng Anh (trình độ trung cấp trở lên).
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing.
Có kinh nghiệm làm việc với KOL/KOC và triển khai chiến dịch Influencer Marketing.
Hiểu biết về TikTok Seller, ưu tiên ứng viên từng làm việc với các sàn TMĐT (Shopee, Lazada, TikTok Shop).
Kỹ năng phân tích, lập kế hoạch, và quản lý dự án tốt.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ KHẢI UY Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội phát triển sự nghiệp.
Được đào tạo và làm việc với các nền tảng TMĐT hàng đầu (TikTok, Shopee, Lazada).
Nghỉ phép, BHXH, BHYT theo quy định pháp luật.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ KHẢI UY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
