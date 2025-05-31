Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ KHẢI UY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ KHẢI UY
Ngày đăng tuyển: 31/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ KHẢI UY

Trưởng phòng Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ KHẢI UY

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 21 Đường số 1 Tân Tạo A, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Phân tích và lập kế hoạch chiến dịch:
Lên kế hoạch triển khai các chiến dịch quảng bá sản phẩm/dịch vụ qua KOL/KOC.
Phân tích thị trường, đề xuất danh sách KOL/KOC phù hợp với chiến dịch Marketing trên sàn TMĐT.
Quản lý và giám sát chiến dịch:
Theo dõi, đánh giá hiệu quả nội dung do KOL/KOC tạo ra.
Đảm bảo tiến độ và chất lượng bài đăng/video theo thỏa thuận.
Đề xuất điều chỉnh chiến lược để tối ưu hiệu quả chiến dịch.
Phát triển mối quan hệ với KOL/KOC:
Xây dựng và duy trì mối quan hệ bền vững với KOL/KOC.
Tạo dựng database KOL/KOC tiềm năng cho các chiến dịch dài hạn.
Cập nhật xu hướng thị trường, đánh giá tiềm năng KOL/KOC mới.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, ưu tiên các ngành Marketing, Truyền thông, Kinh doanh.
Thông thạo tiếng Trung (4 kỹ năng, tối thiểu HSK5).
Biết tiếng Anh (trình độ trung cấp trở lên).
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing.
Có kinh nghiệm làm việc với KOL/KOC và triển khai chiến dịch Influencer Marketing.
Hiểu biết về TikTok Seller, ưu tiên ứng viên từng làm việc với các sàn TMĐT (Shopee, Lazada, TikTok Shop).
Kỹ năng phân tích, lập kế hoạch, và quản lý dự án tốt.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ KHẢI UY Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh: 15 - 20 triệu VNĐ/tháng, thưởng theo hiệu quả công việc.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội phát triển sự nghiệp.
Được đào tạo và làm việc với các nền tảng TMĐT hàng đầu (TikTok, Shopee, Lazada).
Nghỉ phép, BHXH, BHYT theo quy định pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ KHẢI UY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

