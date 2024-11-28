Tuyển Quản lý/Vận hành dự án kỹ thuật Công ty CP Công Nghệ Thương Mại Dịch Vụ Và Truyền Thông MVL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 13 Triệu

Tuyển Quản lý/Vận hành dự án kỹ thuật Công ty CP Công Nghệ Thương Mại Dịch Vụ Và Truyền Thông MVL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 13 Triệu

Công ty CP Công Nghệ Thương Mại Dịch Vụ Và Truyền Thông MVL
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công ty CP Công Nghệ Thương Mại Dịch Vụ Và Truyền Thông MVL

Quản lý/Vận hành dự án kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý/Vận hành dự án kỹ thuật Tại Công ty CP Công Nghệ Thương Mại Dịch Vụ Và Truyền Thông MVL

Mức lương
8 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 5A Trần Văn Dư,Phường 13, Quận Tân Bình, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Quản lý/Vận hành dự án kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 13 Triệu

Thiết kế và xây dựng:
• Lựa chọn và lắp đặt các thiết bị âm thanh, ánh sáng, camera, máy tính...phù hợp.
• Cài đặt và cấu hình phần mềm livestream, điều khiển thiết bị, đảm bảo hoạt động ổn định và hiệu quả.
• Hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng trong quá trình livestream.

Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kiến thức:
• Hiểu biết sâu về các thiết bị âm thanh, ánh sáng, camera, máy tính, mạng lưới sử dụng trong livestream.
• Thành thạo các phần mềm livestream phổ biến (OBS Studio, Streamlabs OBS, v.v.).
• Hiểu biết về kỹ thuật âm thanh, ánh sáng, quay phim cơ bản.
Kỹ năng:
• Khả năng lắp đặt, cấu hình thiết bị nhanh chóng và chính xác.
• Khả năng giải quyết vấn đề, xử lý sự cố hiệu quả.
• Khả năng thích ứng với công việc và công nghệ mới.

Tại Công ty CP Công Nghệ Thương Mại Dịch Vụ Và Truyền Thông MVL Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng các chế độ về BHXH, BHYT, ...theo quy định chung của Nhà nước sau thời gian thử thách.
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và trẻ trung.
Chế độ phúc lợi và nhiều đãi ngộ đặc biệt của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Công Nghệ Thương Mại Dịch Vụ Và Truyền Thông MVL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Công Nghệ Thương Mại Dịch Vụ Và Truyền Thông MVL

Công ty CP Công Nghệ Thương Mại Dịch Vụ Và Truyền Thông MVL

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 5A Trần Văn Dư, Phường 13, Quận Tân Bình

