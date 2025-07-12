Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HỒNG TƯỜNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu

CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HỒNG TƯỜNG
Ngày đăng tuyển: 12/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/08/2025
Trợ lý giám đốc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HỒNG TƯỜNG

Mức lương
80 - 100 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 28 Nguyễn An, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 80 - 100 Triệu

Hỗ trợ Giám đốc người Trung (giao tiếp tiếng Anh) trong các công việc điều hành, quản lý và phát triển công ty tại thị trường Mỹ.
Dịch thuật và phiên dịch tiếng Trung – Anh – Việt trong các cuộc họp và tài liệu quan trọng.
Là đầu mối kết nối giữa Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan.
Tham gia xây dựng hệ thống quy trình vận hành công ty từ con số 0.
Tìm kiếm và kết nối với các KOLs, TikToker tại thị trường Mỹ phục vụ chiến lược truyền thông.
Hỗ trợ các vấn đề liên quan đến pháp lý Mỹ và thủ tục hành chính (ưu tiên ứng viên đã từng sinh sống, học tập/làm việc tại Mỹ).

Với Mức Lương 80 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo tiếng Anh và tiếng Trung (nghe – nói – đọc – viết tốt).
Đã sinh sống ở Mỹ ít nhất 3-5 năm trở lên.
Hiểu rõ pháp luật Mỹ, quy trình vận hành doanh nghiệp tại Mỹ.
Tốt nghiệp Đại học tại Mỹ (ưu tiên chuyên ngành Luật, Quản trị, Kinh doanh, Marketing...).
Có tư duy logic, trách nhiệm, kỹ năng giao tiếp và xử lý công việc linh hoạt.
Chấp nhận ứng viên nước ngoài, không phân biệt giới tính.
Tuổi từ 25 đến 40.

Tại CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HỒNG TƯỜNG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: từ 80 triệu – 100 triệu VNĐ/tháng, có thể đàm phán thêm theo năng lực.
Thử việc 2 tháng, hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi nếu đạt yêu cầu.
Miễn phí cơm trưa, cà phê, môi trường văn phòng tiện nghi, hiện đại.
Hỗ trợ chỗ ở cho ứng viên ở xa.
Đóng BHXH đầy đủ theo quy định của Nhà nước.
Cơ hội làm việc trực tiếp với sếp nước ngoài, phát triển nghề nghiệp nhanh chóng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HỒNG TƯỜNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HỒNG TƯỜNG

CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HỒNG TƯỜNG

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 11A Hồng Hà Phường 2 Quận Tân Bình

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

