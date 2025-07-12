Tuyển Kế toán bán hàng Công ty CP thực phẩm thiên nhiên King Green làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty CP thực phẩm thiên nhiên King Green
Ngày đăng tuyển: 12/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/08/2025
Công ty CP thực phẩm thiên nhiên King Green

Kế toán bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại Công ty CP thực phẩm thiên nhiên King Green

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 290 Bến Vân Đồn, Phường Vĩnh Hội, Quận 4, Quận 4

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận và kiểm tra thông tin đơn hàng từ bộ phận kinh doanh hoặc hệ thống.
Xuất hóa đơn GTGT (VAT) đúng hạn theo quy định, đảm bảo thông tin chính xác về mã số thuế, hàng hóa, đơn giá, chiết khấu (nếu có).
Đối chiếu dữ liệu bán hàng giữa hóa đơn, phiếu xuất kho và các bộ phận liên quan (kho, kinh doanh).
Lưu trữ và quản lý hóa đơn, chứng từ giao hàng theo đúng quy định của pháp luật và nội bộ công ty.
Hỗ trợ kế toán công nợ trong việc xác minh số liệu, theo dõi thanh toán từ khách hàng.
Hỗ trợ một số công việc hành chính – kế toán khác theo phân công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, 28 – 33 tuổi. Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành kế toán.
Có 3 năm kinh nghiệm trong đó ít nhất 1 năm ở vị trí tương đương.
Thành thạo máy tính văn phòng, biết sử dụng các phầm mềm kế toán
Cẩn thận, chịu khó, có trách nhiệm trong công việc.

Tại Công ty CP thực phẩm thiên nhiên King Green Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 7 – 8 triệu/tháng. Thử việc 2 tháng (hưởng 85% lương).
Hỗ trợ tiền cơm: 650.000 đồng (25.000 đồng/ngày).
Sau khi ký HĐLĐ Công ty đóng bảo hiểm cho nhân viên theo quy định nhưng không trích từ lương nhân viên.
Mỗi tháng được tặng 5kg gạo thương hiệu Vua Gạo và một số sản phẩm khác của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP thực phẩm thiên nhiên King Green

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP thực phẩm thiên nhiên King Green

Công ty CP thực phẩm thiên nhiên King Green

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 10, 11 Tòa nhà Enterprise Tower, 290 Bến Vân Đồn, Phường 02, Quận 4, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

