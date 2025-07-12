Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN TONA SYNTEGRA SOLAR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 3 Triệu

Mức lương 3 - 3 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 91 Nguyễn Hữu Cảnh, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 3 Triệu

- Tham gia hỗ trợ thiết kế kiến trúc trong các dự án của đơn vị tổng thầu Design & Build

- Hỗ trợ đầu mối trong việc phối hợp thông tin giữa các phòng ban nội bộ Công ty, Chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn đối tác khác để thống nhất phương án, giải pháp thiết kế cho các dự án;

- Quản lý thông tin liên lạc tổng thể và thông tin liên quan đến các hạng mục công trình, đồng thời tích hợp các bộ môn liên quan như nội thất, cảnh quan, kết cấu, MEP, HTKT;

- Tham gia lập kế hoạch và thực hiện triển khai các hồ sơ thiết kế Cơ sở, thiết kế kỹ thuật và thi công dự án.

- Phối hợp và làm việc với các bộ môn kỹ thuật liên quan: kết cấu, cơ điện, phòng cháy chữa cháy, chiếu sáng, cảnh quan, dự toán, các nhà thầu phụ và cung cấp vật liệu khác;

- Thực hiện công việc theo phạm vi trách nhiệm và những công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 3 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kiến thức chuyên môn vững về Thiết kế, đặc biệt trong các lĩnh vực: Trung tâm thương mại, Nhà hàng, Văn phòng.

- Hỗ trợ triển khai hồ sơ thiết kế theo đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn và quy định của nhà nước về thiết kế kiến trúc công trình.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm cần thiết cho thiết kế và quản lý công trình như AutoCad, Revit, Sketch-up,...

- Có kiến thức về vật liệu xây dựng và các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn, cũng như các quy định nhà nước liên quan đến thiết kế kiến trúc công trình.

- Kỹ năng thuyết trình và giao tiếp hiệu quả.

- Khả năng làm việc nhóm, phân tích và giải quyết vấn đề tốt.

- Có tinh thần trách nhiệm và chịu được áp lực trong công việc.

- Thời gian thực tập: toàn thời gian, tối thiểu 03 tháng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TONA SYNTEGRA SOLAR Thì Được Hưởng Những Gì

- Phụ cấp lương thực tập.

- Được đào tạo chuyên môn & bản thân khi thực tập tại Công ty.

- Cơ hội trở thành nhân viên chính thức.

- Môi trường làm việc quốc tế thân thiện & chuyên nghiệp.

- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TONA SYNTEGRA SOLAR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.