Tuyển Kỹ sư triển khai CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Từ 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH
Ngày đăng tuyển: 02/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/08/2025
Kỹ sư triển khai

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư triển khai Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH

Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Quảng Ninh: Khu Hợp Thành, Phường Phương Nam, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh (Nay là Khu Hợp Thành, Phường Yên Tử, Tỉnh Quảng Ninh), Thành phố Uông Bí

Mô Tả Công Việc Kỹ sư triển khai Với Mức Lương Từ 10 Triệu

  • Nghiên cứu hồ sơ, tài liệu thiết kế.
  • Bóc tách khối lượng, danh mục vật tư thiết bị.
  • Giám sát quá trình thi công, gia công chế tạo và lắp đặt.
  • Lập báo cáo tiến độ.
  • Tiếp nhận chuyển giao công nghệ từ nhà thầu, lưu giữ hồ sơ kỹ thuật.
  • Tham gia chuẩn bị hồ sơ, quy trình chạy thử, kiểm tra nghiệm thu thiết bị, hệ thống nhiệt.
  • Trực tiếp giám sát quá trình chạy thử nồi hơi tận dụng nhiệt và các thiết bị trao đổi nhiệt.
  • Ghi nhận thông số vận hành, đề xuất xử lý sự cố phát sinh trong giai đoạn chạy thử.
  • Tham gia nghiệm thu nội bộ, nghiệm thu với nhà thầu cung cấp thiết bị.
  • Phối hợp xây dựng quy trình bảo trì, bảo dưỡng thiết bị nhiệt.
  • Tiếp nhận và vận hành hệ thống.

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

  • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Cơ nhiệt, Nhiệt lạnh, Kỹ thuật Nhiệt….
  • Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm ở vị trí liên quan. Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.
  • Biết Tiếng Anh là một lợi thế (Không bắt buộc).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH Thì Được Hưởng Những Gì

  • Thu nhập: từ 10 - 15 triệu/ tháng, có thể thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm của ứng viên.
  • Các đãi ngộ hấp dẫn dành riêng cho nhân viên tại Công ty (thưởng Lễ tết, lương tháng 13, thưởng dự án, du lịch hàng năm, team building, nghỉ phép...)
  • Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của Nhà nước và Công ty.
  • Được đào tạo và nâng cao trình độ chuyên môn.
  • Hỗ trợ phòng tập thể đối với các nhân viên ở xa.
  • Chế độ cơm ca miễn phí tại Công ty.
  • Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

