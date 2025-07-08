Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH TRUE SMILE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 13 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại CÔNG TY TNHH TRUE SMILE
Mức lương
8 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 18A Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 8 - 13 Triệu
• Gọi điện thoại, nhắn tin chăm sóc các KH cũ và KH mới của Công ty.
• Hỗ trợ tiếp nhận các cuộc gọi vào để Tư vấn thông tin sản phẩm đến KH qua các kênh tổng đài, website, facebook, zalo.
• Nhận đơn hàng, lên hồ sơ gửi cho nhân viên tư vấn và lễ tân
• Các công việc theo yêu cầu của cấp trên, cụ thể sẽ được trao đổi trong buổi phỏng vấn.
Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY TNHH TRUE SMILE Thì Được Hưởng Những Gì
• Đạt tiêu chuẩn cao sau thời gian thử việc sẽ được cất nhắc làm trợ lý và tăng lương. Cơ hội thăng tiến nhanh lên Team Lead.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUE SMILE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
