Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH TRUE SMILE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 13 Triệu

• Gọi điện thoại, nhắn tin chăm sóc các KH cũ và KH mới của Công ty.

• Hỗ trợ tiếp nhận các cuộc gọi vào để Tư vấn thông tin sản phẩm đến KH qua các kênh tổng đài, website, facebook, zalo.

• Nhận đơn hàng, lên hồ sơ gửi cho nhân viên tư vấn và lễ tân

• Các công việc theo yêu cầu của cấp trên, cụ thể sẽ được trao đổi trong buổi phỏng vấn.