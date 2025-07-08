Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH TRUE SMILE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 13 Triệu

CÔNG TY TNHH TRUE SMILE
Ngày đăng tuyển: 08/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/07/2025
CÔNG TY TNHH TRUE SMILE

Nhân viên Tư vấn

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại CÔNG TY TNHH TRUE SMILE

Mức lương
8 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 18A Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 8 - 13 Triệu

• Gọi điện thoại, nhắn tin chăm sóc các KH cũ và KH mới của Công ty.
• Hỗ trợ tiếp nhận các cuộc gọi vào để Tư vấn thông tin sản phẩm đến KH qua các kênh tổng đài, website, facebook, zalo.
• Nhận đơn hàng, lên hồ sơ gửi cho nhân viên tư vấn và lễ tân
• Các công việc theo yêu cầu của cấp trên, cụ thể sẽ được trao đổi trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY TNHH TRUE SMILE Thì Được Hưởng Những Gì

• Đạt tiêu chuẩn cao sau thời gian thử việc sẽ được cất nhắc làm trợ lý và tăng lương. Cơ hội thăng tiến nhanh lên Team Lead.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUE SMILE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TRUE SMILE

CÔNG TY TNHH TRUE SMILE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 161 Đặng Văn Ngữ, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội

