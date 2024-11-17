Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 240 Lê Thánh Tôn, phường Bến Thành, Quận 1

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn bán hàng Offline – Online

Thực hiện nghiệp vụ bảo hành sữa chữa sản phẩm khách hàng

Thực hiện nghiệp vụ sửa chữa sản phẩm công ty

Giải quyết khiếu nại Khách Hàng

Thực hiện nghiệp vụ Hoạt Động Cửa Hàng

Nhập dữ liệu thông tin khách hàng

LiveStream giới thiệu sản phẩm công ty

Thực hiện các công việc được giao từ cấp Quản Lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt Nghiệp Trung cấp trở lên

Ngoại hình khá, cao trên 1m58;

Am hiểu về ngành trang sức, đá quý cao cấp là lợi thế;

Tinh thần tích cực, thoải mái, vui vẻ, thái độ tự tin, nỗ lực học hỏi, cố gắng và tiến bộ, có trách nhiệm với công việc.

Kỹ năng: tư vấn bán hàng, giao tiếp, thấu hiểu tâm lý và giải quyết vấn đề, sử dụng vi tính văn phòng cơ bản (Word, Excel,..), Anh Văn giao tiếp là lợi thế.

Kinh nghiệm: bán hàng 1 năm trong lĩnh vực kinh doanh bán lẻ về thời trang, trang sức, mỹ phẩm...

Tại công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thực tế hơn 20 triệu/tháng (Lương cơ bản + doanh số + phụ cấp trang điểm,...)

Lương tháng 13;Thưởng các ngày lễ lớn trong năm;

Được đào tạo chuyên môn đến ngành trang sức, đá quý, v.v....

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN và BH tai nạn 24/24;

Du lịch, team building hàng năm;

Phụ cấp công tác phí;

Tăng lương định kỳ, phép năm, đồng phục;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry

