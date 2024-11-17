Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 240 Lê Thánh Tôn, phường Bến Thành, Quận 1

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn bán hàng Offline – Online
Thực hiện nghiệp vụ bảo hành sữa chữa sản phẩm khách hàng
Thực hiện nghiệp vụ sửa chữa sản phẩm công ty
Giải quyết khiếu nại Khách Hàng
Thực hiện nghiệp vụ Hoạt Động Cửa Hàng
Nhập dữ liệu thông tin khách hàng
LiveStream giới thiệu sản phẩm công ty
Thực hiện các công việc được giao từ cấp Quản Lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt Nghiệp Trung cấp trở lên
Ngoại hình khá, cao trên 1m58;
Am hiểu về ngành trang sức, đá quý cao cấp là lợi thế;
Tinh thần tích cực, thoải mái, vui vẻ, thái độ tự tin, nỗ lực học hỏi, cố gắng và tiến bộ, có trách nhiệm với công việc.
Kỹ năng: tư vấn bán hàng, giao tiếp, thấu hiểu tâm lý và giải quyết vấn đề, sử dụng vi tính văn phòng cơ bản (Word, Excel,..), Anh Văn giao tiếp là lợi thế.
Kinh nghiệm: bán hàng 1 năm trong lĩnh vực kinh doanh bán lẻ về thời trang, trang sức, mỹ phẩm...

Tại công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thực tế hơn 20 triệu/tháng (Lương cơ bản + doanh số + phụ cấp trang điểm,...)
Lương tháng 13;Thưởng các ngày lễ lớn trong năm;
Được đào tạo chuyên môn đến ngành trang sức, đá quý, v.v....
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN và BH tai nạn 24/24;
Du lịch, team building hàng năm;
Phụ cấp công tác phí;
Tăng lương định kỳ, phép năm, đồng phục;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 240 Lê Thánh Tôn, P. Bến Thành, Quận 1, Tp.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

