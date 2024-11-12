Tuyển Dự toán công trình Công ty Phát triển Phần mềm Xây dựng Aureole làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 7 - 95 Triệu

Mức lương 7 - 95 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 8 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thừa Thiên Huế: tầng 15, tòa nhà Blue Sky, 01 Bạch Đằng, Tân Bình

Dự toán công trình

- Từ bản vẽ kỹ thuật nhận từ khách hàng Nhật, tiến hành xác định các thiết bị được bố trí trong bản vẽ về hệ thống điều hòa, thông gió, điện, cấp thoát nước...trong các công trình xây dựng Nhật Bản

- Lập bảng dự toán (thống kê chủng loại, định lượng, định giá,...) các thiết bị đó.

- Trao đổi với cấp trên hoặc khách hàng Nhật nếu cần xác nhận yêu cầu hoặc các phát sinh trong công việc.

- Tiếng Nhật sử dụng để đọc hiểu chỉ thị, yêu cầu và các thông số, ký hiệu trên bản vẽ, hoặc trao đổi với khách hàng Nhật qua email (tiếng Nhật kỹ thuật sẽ được đào tạo)

Yêu Cầu Công Việc

- Tiếng Nhật (N4-N3)

- Sử dụng thành thạo Microsoft Office (excel) và có mong muốn thử sức ở lĩnh vực kỹ thuật

- Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo khi vào công ty

- Mong muốn sự ổn định, gắn bó lâu dài.

Quyền lợi

- Lương: chi trả theo tháng (cuối mỗi tháng). Làm việc ngoài giờ (nếu có) được trả lương theo Luật định.

- Tăng lương: 1 lần/năm (thâm niên trên 6 tháng). Tiền thưởng: 2 lần/năm (theo năng lực)

- Công ty đóng BHXH, BHYT, BHTN trên mức lương thực nhận và hưởng các quyền lợi theo Luật lao động

- Khám sức khỏe: 1 lần/năm

- Hỗ trợ các chi phí: Trợ cấp học tiếng Nhật, Trợ cấp chứng chỉ năng lực tiếng Nhật, Trợ cấp xăng xe

- Sự kiện công ty: Du lịch công ty (1 lần/năm), Tiệc công ty, tiệc theo từng bộ phận, và các sự kiện không định kỳ khác (thể thao, hoạt động do công đoàn tổ chức,...)

