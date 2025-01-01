Công việc Quản lý dự án xây dựng

Tất cả địa điểm
  • Tất cả địa điểm
  • Quốc tế
  • Hà Nội
  • Đà Nẵng
  • Hồ Chí Minh
  • An Giang
  • Bà Rịa Vũng Tàu
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Bình Dương
  • Bình Định
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Cà Mau
  • Cao Bằng
  • Cần Thơ
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Điện Biên
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Lạng Sơn
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Long An
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Tây Ninh
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thanh Hóa
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Yên Bái
Tất cả kinh nghiệm
  • Tất cả kinh nghiệm
  • Chưa có kinh nghiệm
  • Dưới 1 năm
  • 1 năm
  • 2 năm
  • 3 năm
  • 4 năm
  • 5 năm
  • 5 - 10 năm
  • Trên 10 năm
  • Trên 20 năm
Tất cả mức lương
- triệu
  • Tất cả mức lương
  • Thỏa thuận
  • Từ 3 - 5 triệu
  • Từ 6 - 8 triệu
  • Từ 9 - 10 triệu
  • Từ 11 - 12 triệu
  • Từ 13 - 15 triệu
  • Từ 16 - 20 triệu
  • Từ 21 - 25 triệu
  • Từ 26 - 30 triệu
  • Từ 31 - 40 triệu
  • Từ 41 - 50 triệu
  • Từ 51 - 60 triệu
  • Trên 60 triệu
Tổng 1,014 kết quả / Từ khoá "Quản lý dự án xây dựng"
Xoá bộ lọc Lọc nâng cao
Tất cả ngành nghề
  • Tất cả ngành nghề
  • An toàn lao động/Môi trường
  • Artificial Intelligence (AI)
  • Bác sĩ
  • Bán lẻ/bán sỉ
  • Bán lẻ/Dịch vụ đời sống
  • Bảo hiểm
  • Bảo trì/sửa chữa
  • Bất động sản/Xây dựng
  • Biên phiên dịch
  • Biên tập/Viết/Xuất bản
  • Bốc xếp/Giao hàng
  • Business Operation (Vận hành kinh doanh)
  • Bưu chính Viễn thông
  • Chăm sóc khách hàng
  • Chất bán dẫn/Chip
  • Chứng khoán / Vàng / Ngoại tệ
  • Chuỗi cung ứng
  • Công nghệ cao
  • Công nghệ Thông tin
  • Công nghệ thông tin khác
  • Content Marketing
  • Data Science
  • Dầu khí/Hóa chất
  • Dịch vụ an ninh và bảo trì
  • Dịch vụ du lịch
  • Dịch vụ khách hàng/Vận hành
  • Dịch vụ làm đẹp/Spa
  • Dịch vụ ô tô/xe máy/xe điện
  • Dịch vụ pháp chế (In-house)
  • Dịch vụ pháp lý (Agency/Firm)
  • Digital Marketing
  • Dược phẩm/Công nghệ sinh học
  • Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học
  • Game Development
  • Gia công cơ khí
  • Giáo dục/Đào tạo
  • Giáo viên/Giảng viên/Gia sư
  • Hàng cao cấp
  • Hàng hải
  • Hàng không
  • Hành chính
  • Hoá chất/Hoá mỹ phẩm
  • Hóa học / Sinh học
  • Information Security
  • IoT/Embedded Engineer
  • IT Infrastructure and Operations
  • IT Management/Specialist
  • IT phần mềm
  • IT Project Management
  • Kế toán
  • Kế toán/Kiểm toán/Thuế
  • Khách sạn/Dịch vụ cư trú
  • Kho vận
  • Kinh doanh/Bán hàng
  • Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế
  • Luật/Pháp lý
  • Market Research and Analysis
  • Marketing
  • Marketing/PR/Quảng cáo
  • May mặc/Dệt may/Da
  • Mỹ phẩm / Trang sức
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp khác
  • Nghề NGO/Phi chính phủ/Phi lợi nhuận
  • Nghệ thuật/Hoạt hình/Game
  • Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác
  • Nhóm nghề khác
  • Nông/Lâm/Ngư nghiệp
  • Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản
  • Product Management
  • Quan hệ Chính phủ
  • Quan hệ Công chúng
  • Quản lý chất lượng
  • Quản lý dự án xây dựng
  • Quản lý giáo dục
  • Quản lý kinh doanh
  • Quản lý thiết kế
  • Quản lý vận hành
  • Quản lý vận hành bất động sản
  • Quản lý/Hỗ trợ lớp học
  • Quản lý/Vận hành dự án kỹ thuật
  • Quảng cáo/Sáng tạo
  • Quay phim
  • Quy hoạch và phát triển bất động sản
  • R&D/Sản xuất ô tô
  • Sales Admin/Sales Support
  • Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng
  • Sales Bất động sản/Xây dựng
  • Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện
  • Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp
  • Sales Giáo dục/Khoá học
  • Sales IT Phần mềm
  • Sales Kỹ thuật (Sales Engineer)
  • Sales Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Sales Sản xuất
  • Sales Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Sales Thương mại điện tử
  • Sales Xuất nhập khẩu/Logistics
  • Sales Điện/Điện tử/Viễn thông
  • Sản xuất
  • Software tester
  • Tài chính
  • Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Tài xế/Lái xe
  • Tạp vụ / phục vụ / giúp việc
  • Thẩm định và quản trị rủi ro
  • Thể chất/Thể hình
  • Thiết bị y tế
  • Thiết kế
  • Thiết kế Công nghiệp
  • Thiết kế nội thất
  • Thiết kế Thời trang
  • Thiết kế và Kiến trúc
  • Thiết kế đồ hoạ
  • Thiết kế/chế tạo máy
  • Thợ kỹ thuật
  • Thời trang
  • Thu mua/Mua hàng
  • Thực phẩm đồ uống
  • Trợ giảng
  • Tư vấn chuyên môn/Luật/Biên phiên dịch
  • Tư vấn/Phân tích chuyên môn
  • Tuyển dụng nhân viên chăm sóc thú cưng
  • Vận hành thiết bị vận tải/thiết bị nặng
  • Vận hành Thương mại điện tử
  • Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật
  • Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học
  • việc làm dịch vụ chăm sóc sức khỏe
  • Việc làm vật lý trị liệu
  • việc làm y tá
  • Viễn thông
  • Xây dựng
  • Xuất nhập khẩu
  • Đầu tư và Tài trợ
  • Địa chất/ Khoáng sản
  • Điện tử / Điện lạnh
  • Điện tử viễn thông
  • Điện tử/Phần cứng
  • Điện/ điện tử/ điện lạnh
  • Điện/Tự động hoá
Tất cả hình thức làm việc
  • Tất cả hình thức làm việc
  • Toàn thời gian cố định
  • Toàn thời gian tạm thời
  • Bán thời gian
  • Bán thời gian tạm thời
  • Hợp đồng
  • Khác
Tất cả cấp bậc
  • Tất cả cấp bậc
  • Mới tốt nghiệp
  • Thực tập sinh
  • Nhân viên
  • Trưởng phòng
  • Phó giám đốc
  • Giám đốc
  • Tổng giám đốc điều hành
  • Trưởng nhóm
  • Phó phòng
  • Trưởng chi nhánh
  • Quản lý/Giám sát
  • Khác
Thời gian đăng
  • Thời gian đăng
  • 3 ngày trước
  • 1 tuần trước
  • 2 tuần trước
  • 1 tháng trước

Công việc Quản lý dự án xây dựng

-

Có 1,014 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Tập đoàn Everland Pro Company
Tuyển Kỹ sư hiện trường Công ty cổ phần Tập đoàn Everland Pro Company làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Tập đoàn Everland Pro Company
Hạn nộp: 21/09/2025
Quảng Ninh Còn 8 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Live Bold
Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty TNHH Live Bold làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Live Bold
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phát triển Đô thị Eudora
Tuyển Kỹ sư hiện trường Công ty TNHH Phát triển Đô thị Eudora làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Phát triển Đô thị Eudora
Hạn nộp: 19/08/2025
Hà Nội Bắc Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI XUÂN THÀNH
Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI XUÂN THÀNH làm việc tại Hà Nam thu nhập 17 - 22 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI XUÂN THÀNH
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nam Hải Phòng Vĩnh Phúc Bắc Ninh Còn 2 ngày để ứng tuyển 17 - 22 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN 91 STUDIO
Tuyển Giám sát thi công nội thất CÔNG TY CỔ PHẦN 91 STUDIO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN 91 STUDIO
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM KÍNH COF
Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM KÍNH COF làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM KÍNH COF
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Hưng Yên Hải Phòng Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Mặt Dựng Cag
Tuyển Kỹ sư hiện trường Công Ty Cổ Phần Mặt Dựng Cag làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Mặt Dựng Cag
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI XUÂN THÀNH
Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI XUÂN THÀNH làm việc tại Hà Nam thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI XUÂN THÀNH
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nam Hải Phòng Vĩnh Phúc Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Sen
Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Sen làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Sen
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đá tự nhiên Tân Hoàng Minh
Tuyển Kỹ sư hiện trường Công ty Cổ phần Đá tự nhiên Tân Hoàng Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Đá tự nhiên Tân Hoàng Minh
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Vĩnh Phúc Hà Nam Phú Thọ Thái Nguyên Hòa Bình Bắc Ninh Bắc Giang Đã hết hạn 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG DATA
Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG DATA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG DATA
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Studio8 Viet Nam
Tuyển Giám sát thi công nội thất Studio8 Viet Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 1 USD
Studio8 Viet Nam
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 600 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại K&L VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư hiện trường Công Ty TNHH Thương Mại K&L VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 11 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại K&L VIỆT NAM
Hạn nộp: 07/09/2025
Hưng Yên Đã hết hạn 11 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Design And Construction Associates
Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty TNHH Design And Construction Associates làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Design And Construction Associates
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Thien Phuoc Investment Construction Co., Ltd
Tuyển Giám sát thi công nội thất Thien Phuoc Investment Construction Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 600 USD
Thien Phuoc Investment Construction Co., Ltd
Hạn nộp: 29/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG QUỐC TẾ SEN LEGEND
Tuyển Giám sát thi công nội thất CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG QUỐC TẾ SEN LEGEND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG QUỐC TẾ SEN LEGEND
Hạn nộp: 05/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐIỂM VÀNG
Tuyển Giám sát thi công nội thất CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐIỂM VÀNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐIỂM VÀNG
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư thương mại và phát triển xây dựng Toàn Phát
Tuyển Kỹ sư hiện trường Công ty cổ phần đầu tư thương mại và phát triển xây dựng Toàn Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư thương mại và phát triển xây dựng Toàn Phát
Hạn nộp: 04/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Sáng tạo và Sản xuất ADZ
Tuyển Giám sát thi công nội thất Công ty TNHH Sáng tạo và Sản xuất ADZ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu
Công ty TNHH Sáng tạo và Sản xuất ADZ
Hạn nộp: 25/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI MITCON
Tuyển Giám sát thi công nội thất CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI MITCON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI MITCON
Hạn nộp: 22/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng ICC BIG
Tuyển Giám sát thi công nội thất Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng ICC BIG làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng ICC BIG
Hạn nộp: 22/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Minh Faas
Tuyển Kỹ sư hiện trường Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Minh Faas làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Minh Faas
Hạn nộp: 20/08/2025
Hà Nội Yên Bái Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Quản Lý Và Phát Triển Bất Động Sản Thái Nam
Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty Cổ Phần Quản Lý Và Phát Triển Bất Động Sản Thái Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Quản Lý Và Phát Triển Bất Động Sản Thái Nam
Hạn nộp: 16/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần tập đoàn Sưa Group
Tuyển Giám sát thi công nội thất Công ty cổ phần tập đoàn Sưa Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty cổ phần tập đoàn Sưa Group
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Tổng công ty PGS
Tuyển Kỹ sư hiện trường Công ty cổ phần Tổng công ty PGS làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Tổng công ty PGS
Hạn nộp: 18/08/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BÊ TÔNG TRANG TRÍ VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY TNHH BÊ TÔNG TRANG TRÍ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH BÊ TÔNG TRANG TRÍ VIỆT NAM
Hạn nộp: 09/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BKG HOME
Tuyển Giám sát thi công nội thất CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BKG HOME làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BKG HOME
Hạn nộp: 10/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 1.3 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LÊ THY
Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LÊ THY làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LÊ THY
Hạn nộp: 09/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thương Mại Tín Việt
Tuyển Kỹ sư hiện trường Công Ty Cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thương Mại Tín Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
Công Ty Cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thương Mại Tín Việt
Hạn nộp: 30/07/2025
Hồ Chí Minh Tây Ninh Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NHẬT MINH 39
Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NHẬT MINH 39 làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NHẬT MINH 39
Hạn nộp: 31/07/2025
Quảng Ninh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng Công ty cổ phần đầu tư công nghệ Thông Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần đầu tư công nghệ Thông Minh
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HƯNG PHƯỚC làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HƯNG PHƯỚC
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH làm việc tại Hải Dương thu nhập 20 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH
20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO THIÊN ƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO THIÊN ƯNG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIM TÍN Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIM TÍN Pro Company
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng Công Ty Cổ Phần Trang Trí Nội Thất SEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Trang Trí Nội Thất SEN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NTS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NTS
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SƠN THÀNH AN làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SƠN THÀNH AN
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng CTY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NHÀ THÀNH PHỐ làm việc tại Kiên Giang thu nhập 20 - 30 Triệu CTY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NHÀ THÀNH PHỐ
20 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng Công ty cổ phần xây dựng Megaspace làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Từ 20 Triệu Công ty cổ phần xây dựng Megaspace
Trên 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng CÔNG TY TNHH PICO HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH PICO HÀ NỘI
10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TIẾN ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TIẾN ĐỨC
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GDC Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GDC Pro Company
25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng Công ty Cổ phần xây dựng và tư vấn Alpha làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần xây dựng và tư vấn Alpha
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BÁCH KHOA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BÁCH KHOA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng CÔNG TY TNHH PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY LONG HẢI làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu CÔNG TY TNHH PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY LONG HẢI
Trên 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT LÊ VIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT LÊ VIN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TOPCON VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TOPCON VINA
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN VÁCH KÍNH HASKY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN VÁCH KÍNH HASKY
16 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN VÁCH KÍNH HASKY làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 17 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN VÁCH KÍNH HASKY
14 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng Công ty CP Vinhomes Pro Company làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận Công ty CP Vinhomes Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU MỚI VÀ CÔNG NGHỆ CAO H.P.T làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU MỚI VÀ CÔNG NGHỆ CAO H.P.T
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật VNCN E&C làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 800 USD Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật VNCN E&C
Tới 800 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng Công ty Cổ Phần Đầu tư Thiên Ân làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty Cổ Phần Đầu tư Thiên Ân
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HIKARI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HIKARI VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN REGAL GROUP Pro Company làm việc tại Bình Định thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN REGAL GROUP Pro Company
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG KH DECOR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG KH DECOR
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN PANEL VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PANEL VIỆT
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng CÔNG TY TNHH SHINMAYWA (ASIA) VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH SHINMAYWA (ASIA) VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm

Việc làm hoạch định dự án đang phát triển mạnh và tạo ra nhu cầu lớn về nhân lực có kỹ năng chuyên môn cao, đặc biệt tại các thành phố lớn như TP. HCM, Hà Nội, Bình Dương. Với mức lương hấp dẫn từ 15.000.000-40.000.0000 đồng/tháng, đây là cơ hội việc làm cho các ứng viên có kinh nghiệm quản lý, phân tích và lập kế hoạch chi tiết.

1. Nhu cầu nhân lực của việc làm Hoạch định dự án

Trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế hiện nay, việc quản lý và điều hành dự án trở thành yếu tố quan trọng để đảm bảo sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp trong nước. Vai trò của những chuyên viên hoạch định dự án ngày càng trở nên cần thiết, từ đó nhu cầu tuyển dụng vị trí này tăng cao, đặc biệt là ở các khu công nghiệp lớn tại TP. HCM, Hà Nội, Đồng Nai, Bình Dương và một số khu vực đang phát triển.

Nhu cầu tuyển dụng các vị trí trong lĩnh vực hoạch định dự án tăng trưởng ổn định từ 10-15% mỗi năm. Điều này phản ánh sự phát triển không ngừng của thị trường và nhu cầu về nguồn nhân lực có kỹ năng chuyên môn cao. Các doanh nghiệp lớn hiện nay có xu hướng ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm, kiến thức đa lĩnh vực và khả năng quản lý dự án hiệu quả nhằm tiết kiệm chi phí..

Nhu cầu tuyển dụng việc làm hoạch định dự án ở các thành phố lớn ngày một tăng
Nhu cầu tuyển dụng việc làm hoạch định dự án ở các thành phố lớn ngày một tăng

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng việc làm Hoạch định dự án

Mức thu nhập của việc làm hoạch định dự án khá hấp dẫn và cạnh tranh, đặc biệt là ở các vị trí quản lý cấp cao. Dưới đây là mức lương dao động cho từng vị trí cụ thể, tùy theo kinh nghiệm và kỹ năng:

STT Công việc Mức lương (VNĐ/tháng)
1 Chuyên viên hoạch định dự án 15.000.000 - 25.000.000
2 Quản lý dự án 25.000.000 - 40.000.000
3 Chuyên viên phân tích dự án 18.000.000 - 30.000.000
4 Nhân viên lập kế hoạch tài chính 20.000.000 - 35.000.000
5 Chuyên viên theo dõi và đánh giá dự án 17.000.000 - 28.000.000

3. Tổng hợp Việc làm Hoạch định dự án

Việc làm hoạch định dự án đang trở thành một lựa chọn hấp dẫn với nhiều cơ hội phát triển và mức thu nhập cao. Dưới đây là các vị trí nổi bật:

3.1. Chuyên viên hoạch định dự án

Chuyên viên hoạch định dự án chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết, xác định mục tiêu và giám sát tiến độ thực hiện dự án để đảm bảo đạt được các công việc đúng tiến độ và chất lượng yêu cầu. Họ làm việc chặt chẽ với các bộ phận liên quan để phân bổ nguồn lực hợp lý và quản lý các yếu tố rủi ro hiệu quả.

Mức lương của vị trí này dao động từ 15.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng. Ứng viên cần có bằng Đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Kỹ thuật, Công nghệ Thông tin hoặc các ngành liên quan, cùng với ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm trong việc hoạch định dự án, đặc biệt là các dự án quy mô lớn. Các chứng chỉ như PMP, Agile, hoặc Scrum Master sẽ là một lợi thế.

3.2. Quản lý dự án

Quản lý dự án chịu trách nhiệm toàn diện về việc lập kế hoạch, triển khai, giám sát tiến độ và chất lượng của dự án, đảm bảo rằng mọi yếu tố như ngân sách, nhân sự và tiến độ đều được kiểm soát chặt chẽ. Họ phối hợp với các bộ phận và bên liên quan để triển khai dự án hiệu quả, quản lý rủi ro và đưa ra các giải pháp kịp thời để duy trì sự suôn sẻ của dự án.

Mức thu nhập của vị trí này dao động từ 25.000.000 - 40.000.000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào kinh nghiệm và quy mô dự án. Vị trí này còn mang đến cơ hội thăng tiến cao, với khả năng trở thành giám đốc dự án hoặc tham gia vào ban lãnh đạo cấp cao của doanh nghiệp, mở ra lộ trình phát triển sự nghiệp đầy triển vọng cho các ứng viên tiềm năng.

3.3. Chuyên viên phân tích dự án

Chuyên viên phân tích dự án chịu trách nhiệm thu thập và phân tích dữ liệu liên quan đến dự án để đánh giá tiến độ, hiệu quả và chất lượng công việc. Họ lập các báo cáo chi tiết và dự báo các yếu tố có thể ảnh hưởng đến tiến độ và kết quả của dự án, cung cấp thông tin phân tích cho các nhà quản lý và các bên liên quan để hỗ trợ quá trình ra quyết định.

Ứng viên cần có bằng Đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Toán ứng dụng, Kỹ thuật hoặc các ngành liên quan, với ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân tích dữ liệu hoặc phân tích dự án. Mức lương cho nhân sự vị trí này dao động 18.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng cùng nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc.

3.4. Nhân viên lập kế hoạch tài chính

Nhân viên lập kế hoạch tài chính chịu trách nhiệm lập dự toán chi phí, phân bổ ngân sách cho các giai đoạn của dự án, theo dõi tình hình tài chính để đảm bảo ngân sách được sử dụng hiệu quả. Họ cung cấp các báo cáo tài chính định kỳ, hỗ trợ tìm kiếm nguồn tài chính bổ sung nếu cần thiết, và điều chỉnh ngân sách khi có sự thay đổi.

Vị trí việc làm hoạch định dự án chiếm vai trò quan trọng trong quy mô quản lý doanh nghiệp
Vị trí việc làm hoạch định dự án chiếm vai trò quan trọng trong quy mô quản lý doanh nghiệp

Mức thu nhập cho vị trí này dao động từ 20.000.000 - 35.000.000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào kinh nghiệm và chuyên môn. Nếu làm tốt, ứng viên có thể lên vai trò như Quản lý tài chính, Kế toán trưởng, thậm chí Giám đốc tài chính trong các doanh nghiệp lớn, mang đến lộ trình phát triển hấp dẫn cho những người mong muốn tiến xa trong lĩnh vực tài chính.

3.5. Chuyên viên theo dõi và đánh giá dự án

Chuyên viên theo dõi và đánh giá dự án có nhiệm vụ giám sát toàn bộ tiến trình thực hiện dự án, từ việc thu thập dữ liệu đến đánh giá kết quả đạt được so với mục tiêu đã đề ra. Họ chịu trách nhiệm phân tích hiệu quả của các hoạt động trong dự án, báo cáo tiến độ và xác định các yếu tố cần cải tiến để đảm bảo chất lượng và tiến độ công việc.

Ứng viên cần có ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm trong việc theo dõi và đánh giá dự án, cũng như sử dụng thành thạo các công cụ phân tích dữ liệu như Excel, Power BI, hoặc Tableau. Mức lương cho vị trí này dao động từ 17.000.000 -28.000.000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào kinh nghiệm và chuyên môn.

4. Lĩnh vực hoạt động trong việc làm hoạch định dự án

Lĩnh vực hoạt động trong việc làm hoạch định dự án rất đa dạng, có những đặc thù riêng đòi hỏi các chuyên viên hoạch định dự án phải có kiến thức chuyên môn vững vàng, khả năng phân tích và quản lý dự án hiệu quả.

4.1. Ngành xây dựng

Ngành xây dựng là lĩnh vực trọng điểm trong hoạch định dự án với sự phát triển mạnh mẽ của các công trình hạ tầng, dân dụng và bất động sản. Chuyên viên hoạch định dự án chịu trách nhiệm lập kế hoạch chi tiết, phân bổ nguồn lực, giám sát tiến độ và quản lý chi phí, đồng thời đảm bảo tuân thủ các quy định về an toàn và pháp lý, đòi hỏi kiến thức vững về quy trình thi công và quản lý dự án.

Mức lương của vị trí này thường dao động từ 20.000.000 - 50.000.000 VNĐ/tháng. Những dự án lớn hoặc yêu cầu chuyên môn cao có thể mang đến mức thu nhập hấp dẫn cùng nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp.

4.2. Ngành truyền thông

Ngành truyền thông đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối doanh nghiệp với khách hàng, đối tác và công chúng. Các chuyên viên và quản lý dự án truyền thông là người lập kế hoạch, triển khai và theo dõi các chiến dịch truyền thông, quảng bá thương hiệu, sản phẩm hoặc dịch vụ.

Công việc này đòi hỏi sự sáng tạo, khả năng phân tích thị trường và lập kế hoạch chi tiết để đảm bảo các chiến lược truyền thông đạt hiệu quả cao nhất. Mức lương dao động từ 15.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng.

4.3. Ngành công nghệ thông tin

Ngành công nghệ thông tin (CNTT) đóng vai trò then chốt trong hoạch định dự án, từ phát triển phần mềm, triển khai hệ thống mạng đến các giải pháp công nghệ mới. Chuyên viên hoạch định dự án CNTT cần hiểu rõ công nghệ hiện đại, đồng thời có khả năng phân tích, lập kế hoạch và quản lý dự án từ giai đoạn khởi động đến hoàn thành.

Mức lương cho vị trí này thường từ 25.000.000 - 60.000.000 VNĐ/tháng. Các dự án công nghệ cao hoặc liên quan đến giải pháp đổi mới sáng tạo thường mang lại mức thu nhập hấp dẫn cùng cơ hội phát triển chuyên môn vượt trội.

4.4. Ngành tài chính- ngân hàng

Ngành tài chính - ngân hàng là một trong ngành mũi nhọn của nền kinh tế với các dự án liên quan đến đầu tư, phân tích rủi ro, xây dựng chiến lược tài chính và phát triển dịch vụ ngân hàng số. Chuyên viên hoạch định dự án trong lĩnh vực này phối hợp với quản lý cấp cao, ngân hàng, và tổ chức tài chính để lập kế hoạch, cải thiện hệ thống ngân hàng số và mở rộng dịch vụ.

Mức lương cho vị trí này dao động từ 20.000.000 - 50.000.000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào quy mô dự án và năng lực cá nhân. Các dự án có tính đổi mới cao hoặc yêu cầu chuyên môn sâu thường mang lại thu nhập và cơ hội thăng tiến hấp dẫn

5. Khu vực tuyển dụng việc làm hoạch định dự án nhiều nhất

Các khu vực có nhiều công ty đa quốc gia và khu công nghiệp lớn đang có nhu cầu cao về nhân sự hoạch định dự án, đặc biệt trong các lĩnh vực xây dựng, công nghệ thông tin, tài chính và giáo dục.

5.1. Việc làm Hoạch định dự án tại TP HCM

TP HCM là trung tâm kinh tế hàng đầu Việt Nam, thu hút hàng loạt tập đoàn và doanh nghiệp lớn từ các lĩnh vực đa dạng như công nghệ, xây dựng, tài chính, và bất động sản. Nhu cầu tuyển dụng cho các vị trí hoạch định dự án tại đây ngày càng cao, với hàng trăm tin tuyển dụng được đăng tải mỗi tháng. Mức lương cho các vị trí này dao động từ 20.000.000 - 40.000.000 VNĐ/tháng.

Các vị trí tuyển dụng phổ biến bao gồm chuyên viên hoạch định dự án và quản lý dự án phần mềm, hệ thống mạng, và phát triển công nghệ mới. Đối với lĩnh vực xây dựng và bất động sản, nhu cầu tuyển dụng chủ yếu là chuyên viên lập kế hoạch cho các công trình dân dụng, cơ sở hạ tầng, và các dự án quy mô lớn khác.

TP.HCM sở hữu nhu cầu tuyển dụng việc làm hoạch định dự án ngày một tăng cao
TP.HCM sở hữu nhu cầu tuyển dụng việc làm hoạch định dự án ngày một tăng cao

5.2. Việc làm Hoạch định dự án tại Đà Nẵng

Đà Nẵng đang trở thành điểm đến hấp dẫn cho nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin và du lịch, với sự tăng trưởng mạnh mẽ thu hút các dự án đầu tư và các doanh nghiệp quốc tế. Nhu cầu tuyển dụng việc làm hoạch định dự án tại đây ngày càng cao, đặc biệt là trong ngành công nghệ thông tin, du lịch và phát triển cơ sở hạ tầng.

Mức lương dao động từ 18.000.000-35.000.000 VNĐ/tháng, phụ thuộc vào kinh nghiệm và chuyên môn của ứng viên. Các tin tuyển dụng tập trung chủ yếu tại các quận trung tâm như Hải Châu và Sơn Trà, nơi nhiều công ty và khu công nghiệp phát triển nhanh.

5.3. Việc làm Hoạch định dự án tại Hà Nội

Hà Nội là trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa lớn của Việt Nam, thu hút sự hiện diện của nhiều cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp lớn và tổ chức phi chính phủ. Các vị trí phổ biến trong tuyển dụng bao gồm quản lý dự án, chuyên viên lập kế hoạch tài chính, chuyên viên phân tích dự án và giám sát tiến độ công trình.

Hàng trăm tin tuyển dụng vị trí hoạch định dự án tại Hà Nội được các trang tìm việc làm trực tuyến đăng tải, tập trung chủ yếu tại quận Cầu Giấy, Hoàn Kiếm, Thanh Xuân…

5.4. Việc làm Hoạch định dự án tại Đồng Nai

Đồng Nai là một trong những tỉnh phát triển công nghiệp hàng đầu của cả nước. Ở đây có nhu cầu tuyển dụng cao đối với các vị trí việc làm hoạch định dự án, đặc biệt trong các khu công nghiệp. Các doanh nghiệp tại Đồng Nai thường xuyên tìm kiếm các chuyên viên hoạch định dự án, chuyên viên theo dõi và đánh giá tiến độ dự án để đảm bảo hoạt động sản xuất hiệu quả.

Các tin tuyển dụng tập trung vào các lĩnh vực như sản xuất, chế biến thực phẩm, công nghiệp nặng và logistics. Mức lương cho các vị trí này dao động từ 18.000.000-30.000.000 VNĐ/tháng. Các khu vực có nhu cầu tuyển dụng cao nhất là Biên Hòa và Nhơn Trạch,..

5.5. Việc làm Hoạch định dự án tại Bình Dương

Tỉnh Bình Dương có nền công nghiệp phát triển với hàng trăm KCN và khu chế xuất thu hút đầu tư trong và ngoài nước. Nơi đây có nhu cầu tuyển dụng cao trong lĩnh vực hoạch định dự án như chuyên viên lập kế hoạch tài chính, chuyên viên theo dõi và đánh giá dự án. Mức lương dao động từ 20.000.000-35.000.000 VNĐ/tháng.

Các khu vực như Thủ Dầu Một và Dĩ An là những nơi có nhu cầu tuyển dụng cao nhất, với nhiều cơ hội việc làm trong các khu công nghiệp lớn. Các doanh nghiệp chú trọng đến những ứng viên có khả năng phân tích tài chính, lập kế hoạch chi tiết và tối ưu hóa nguồn lực dự án, giúp giảm thiểu chi phí và đảm bảo hiệu quả công việc.

5.6. Việc làm Hoạch định dự án tại Bà Rịa-Vũng Tàu

Bà Rịa-Vũng Tàu không chỉ phát triển mạnh về du lịch mà còn là trung tâm quan trọng của ngành công nghiệp dầu khí, đang ghi nhận nhu cầu tuyển dụng cao cho các vị trí việc làm hoạch định dự án.

Các tin tuyển dụng chủ yếu tập trung vào các vị trí như quản lý dự án, chuyên viên phân tích dự án, chuyên viên lập kế hoạch tài chính và theo dõi tiến độ. Mức lương dao động từ 22.000.000-38.000.000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào kinh nghiệm và quy mô dự án.

6. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với Việc làm Hoạch định dự án

Để đáp ứng các yêu cầu trong công việc hoạch định dự án, nhà tuyển dụng thường đề cao các ứng viên có sự am hiểu chuyên môn sâu rộng và kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả. Những kiến thức chuyên môn và kỹ năng cụ thể dưới đây thường được xem là tiêu chí hàng đầu khi tuyển dụng:

Các ứng viên khi tìm việc hoạch định dự án cần có chuyên môn tay nghề cao
Các ứng viên khi tìm việc hoạch định dự án cần có chuyên môn tay nghề cao

Kiến thức chuyên môn: Vị trí việc làm hoạch định dự án này đòi hỏi kiến thức về quy trình quản lý dự án, phương pháp lập kế hoạch và quản lý tài chính. Các ứng viên cũng cần có hiểu biết về các công cụ quản lý như MS Project, Primavera, và một số phần mềm quản lý dự án hiện đại khác.

Kỹ năng cần có:

  • Kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp: Việc phối hợp với các phòng ban liên quan để đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc là một yêu cầu không thể thiếu. Khả năng giao tiếp tốt giúp chuyên viên hoạch định dự án dễ dàng truyền đạt thông tin và nhận được sự hỗ trợ từ các phòng ban.
  • Sử dụng công nghệ thông tin và phần mềm chuyên dụng: Khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên dụng giúp tăng cường hiệu quả làm việc và cải thiện tính chính xác trong quá trình lập kế hoạch và theo dõi tiến độ dự án

Bằng cấp/chứng chỉ nghề nghiệp: Những chứng chỉ như PMP, chứng chỉ quản lý Agile hoặc Lean Six Sigma là những ưu điểm lớn khi ứng tuyển. Ngoài ra, các bằng cấp liên quan đến quản lý, tài chính, hoặc kỹ thuật cũng là điểm cộng đáng kể.

7. Những khó khăn trong ngành việc làm Hoạch định dự án

Dù ngành hoạch định dự án có nhiều tiềm năng phát triển, nhưng cũng đi kèm với không ít thách thức mà các nhân viên trong ngành cần phải đối mặt và vượt qua:

  • Cạnh tranh trong thị trường lao động: Với mức lương hấp dẫn và cơ hội phát triển, ngành hoạch định dự án thu hút rất nhiều ứng viên. Điều này tạo nên một thị trường lao động cạnh tranh cao, đòi hỏi các ứng viên cần không ngừng học hỏi và trau dồi kỹ năng để giữ vững lợi thế cạnh tranh.
  • Thay đổi trong yêu cầu và quy định: Các dự án thường có những yêu cầu đặc thù và thay đổi liên tục. Điều này đòi hỏi các chuyên viên hoạch định dự án phải linh hoạt và sẵn sàng thích ứng với những điều chỉnh mới về quy định, yêu cầu hoặc công nghệ.
  • Quản lý rủi ro và thay đổi trong dự án: Công việc hoạch định dự án yêu cầu phải dự đoán và quản lý tốt các rủi ro có thể xảy ra. Điều này không hề dễ dàng và đòi hỏi kinh nghiệm cũng như khả năng ứng biến nhanh chóng trong các tình huống khó khăn.
Các ứng tìm việc làm hoạch định dự án gặp khó khăn ở các nơi kinh tế chưa phát triển
Các ứng tìm việc làm hoạch định dự án gặp khó khăn ở các nơi kinh tế chưa phát triển
  • Tác động của công nghệ đến việc làm hoạch định dự án: Những phần mềm như Microsoft Project, Trello, và Asana đã giúp tối ưu hóa quy trình làm việc, cải thiện tính minh bạch và nâng cao hiệu suất. Tuy nhiên, điều này cũng đòi hỏi nhân viên trong ngành phải liên tục cập nhật kiến thức về công nghệ để không bị tụt hậu.

Tóm lại, việc làm hoạch định dự án đang ngày càng trở thành một lĩnh vực không thể thiếu trong bối cảnh nền kinh tế phát triển mạnh mẽ. Với nhu cầu nhân lực cao và mức lương hấp dẫn, cơ hội phát triển sự nghiệp trong ngành này đang mở rộng không ngừng. Dù có những thử thách không nhỏ, nhưng nếu bạn sẵn sàng học hỏi và trau dồi kỹ năng thì cơ hội thăng tiến sẽ có và đạt được mức lương như mình mong muốn.