Tuyển Dự toán công trình Tập đoàn Tân Á Đại Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập 23 - 25 Triệu

Tuyển Dự toán công trình Tập đoàn Tân Á Đại Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập 23 - 25 Triệu

Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Ngày đăng tuyển: 20/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/06/2025
Tập đoàn Tân Á Đại Thành

Dự toán công trình

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dự toán công trình Tại Tập đoàn Tân Á Đại Thành

Mức lương
23 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 124 Tôn Đức Thắng, Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Dự toán công trình Với Mức Lương 23 - 25 Triệu

Địa điểm làm việc: Dự án cao tầng tại Hoàng Mai, Hà Nội
Vai trò: Ban QLDA của chủ đầu tư
Công việc cụ thể:
· Phối hợp các phòng ban giải quyết các vướng mắc liên quan đến phạm vi công việc của nhà thầu trong quá trình thi công
· Kiểm soát khối lượng, giá trị thanh quyết toán theo đúng quy định của nhà thầu, hướng dẫn đối tác hoàn thành tốt hồ sơ một cách nhanh chóng và hiệu quả.
· Đánh giá vật liệu, kiểm tra hồ sơ thiết kế do tư vấn thiết kế lập đảm bảo chất lượng, thẩm mỹ và ngân sách của dự án.
· Tùy từng tính chất gói thầu, tiến hành kiểm tra xem xét hồ sơ thiết kế để xác định thiết kế có đảm bảo để phát hành gói thầu hay không. Yêu cầu bổ sung các chi tiết thiếu, giải thích các chi tiết chưa rõ trong hồ sơ phát hành từ phòng kiểm soát thiết kế.
· Kiểm tra tiến độ thực hiện công việc để kịp thời điều chỉnh cho đảm bảo tiến độ yêu cầu
· Báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất theo yêu cầu cho Quản lý trực tiếp
· Thực hiện các công việc chuyên môn nghiệp vụ khác theo yêu cầu/chỉ đạo của Quản lý trực tiếp
· Thẩm định các giải pháp kỹ thuật của các bộ môn trình LĐ phê duyệt
· Rà soát, kiểm tra hồ sơ của ban QLDA trước khi trình LĐ phê duyệt phát hành
1. YÊU CẦU:
· Tốt nghiệp ĐH chính quy trở các chuyên ngành KTXD hoặc các chuyên ngành khác có liên quan
· Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương tại các Dự án lớn hoặc các doanh nghiệp là Chủ đầu tư
· Kỹ năng hoạch định, tổ chức và quản lý công việc
· Phong cách làm việc nhanh nhẹn, trung thực, năng động, nhiệt tình, có khả năng xử lý tình huống nhạy bén, linh hoạt
· Thành thạo Tin học văn phòng và các phần mềm chuyên môn
2.

Với Mức Lương 23 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. YÊU CẦU:
· Tốt nghiệp ĐH chính quy trở các chuyên ngành KTXD hoặc các chuyên ngành khác có liên quan
· Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương tại các Dự án lớn hoặc các doanh nghiệp là Chủ đầu tư
· Kỹ năng hoạch định, tổ chức và quản lý công việc
· Phong cách làm việc nhanh nhẹn, trung thực, năng động, nhiệt tình, có khả năng xử lý tình huống nhạy bén, linh hoạt
· Thành thạo Tin học văn phòng và các phần mềm chuyên môn
2. QUYỀN LỢI:
· Mức lương thỏa thuận theo năng lực: 23-25triệu
· Hỗ trợ chi phí bữa trưa 20k/ngày làm việc, hỗ trợ nhà ở và vé máy bay về thăm gia đình
· Thưởng tháng lương 13, thưởng theo kết quả làm việc, thưởng các ngày Lễ trong năm
· Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN
· Đầy đủ các chế độ Công đoàn: hiếu hỉ, ốm đau, thai sản,…
· Được khám sức khỏe định kỳ hàng năm và tham gia các sự kiện của Tập đoàn
· Được chiết khấu cao khi mua các sản phẩm của Tập đoàn
· Được tài trợ chi phí (vé máy bay, lưu trú, ăn uống, đi lại) khi đi công tác nếu có
· Chính sách thưởng dành cho con CBNV khi đạt thành tích học tập tốt
· Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại và nhiều cơ hội thăng tiến
· Thời gian làm việc: 8h00 - 17h từ thứ 2 – thứ 7

Tại Tập đoàn Tân Á Đại Thành Thì Được Hưởng Những Gì

· Mức lương thỏa thuận theo năng lực: 23-25triệu
· Hỗ trợ chi phí bữa trưa 20k/ngày làm việc, hỗ trợ nhà ở và vé máy bay về thăm gia đình
· Thưởng tháng lương 13, thưởng theo kết quả làm việc, thưởng các ngày Lễ trong năm
· Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN
· Đầy đủ các chế độ Công đoàn: hiếu hỉ, ốm đau, thai sản,…
· Được khám sức khỏe định kỳ hàng năm và tham gia các sự kiện của Tập đoàn
· Được chiết khấu cao khi mua các sản phẩm của Tập đoàn
· Được tài trợ chi phí (vé máy bay, lưu trú, ăn uống, đi lại) khi đi công tác nếu có
· Chính sách thưởng dành cho con CBNV khi đạt thành tích học tập tốt
· Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại và nhiều cơ hội thăng tiến
· Thời gian làm việc: 8h00 - 17h từ thứ 2 – thứ 7
Ngành nghề: Kiến trúc, Xây dựng, Bất động sản
Kinh nghiệm: 5 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập đoàn Tân Á Đại Thành

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Tập đoàn Tân Á Đại Thành

Tập đoàn Tân Á Đại Thành

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Khu công nghiệp Thanh Liêm,Thị Trấn Kiện Kê

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-du-toan-cong-trinh-thu-nhap-23-25-trieu-vnd-tai-ha-noi-job359717
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Jesco Asia
Tuyển Dự toán công trình Công Ty Cổ Phần Jesco Asia làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Jesco Asia
Hạn nộp: 23/06/2025
Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Jesco Asia
Tuyển Dự toán công trình Công Ty Cổ Phần Jesco Asia làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Jesco Asia
Hạn nộp: 23/06/2025
Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Tuyển Dự toán công trình Tập đoàn Tân Á Đại Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập 23 - 25 Triệu
Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Hạn nộp: 21/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 23 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Jesco Asia
Tuyển Dự toán công trình Công Ty Cổ Phần Jesco Asia làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Jesco Asia
Hạn nộp: 08/06/2025
Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Sen
Tuyển Dự toán công trình Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Sen làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 15 - 25 Triệu
Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Sen
Hạn nộp: 19/05/2025
Quảng Ninh Đã hết hạn 15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Công
Tuyển Dự toán công trình Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Công làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 22 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Công
Hạn nộp: 17/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 16 - 22 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Tuyển Dự toán công trình Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Hạn nộp: 02/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN T.L.K
Tuyển Dự toán công trình CÔNG TY CỔ PHẦN T.L.K làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN T.L.K
Hạn nộp: 01/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Dự toán công trình JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 27/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Quốc Tế SDN
Tuyển Dự toán công trình Công Ty TNHH Quốc Tế SDN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Quốc Tế SDN
Hạn nộp: 27/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Jesco Asia
Tuyển Dự toán công trình Công Ty Cổ Phần Jesco Asia làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Jesco Asia
Hạn nộp: 23/06/2025
Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Jesco Asia
Tuyển Dự toán công trình Công Ty Cổ Phần Jesco Asia làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Jesco Asia
Hạn nộp: 23/06/2025
Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Tuyển Dự toán công trình Tập đoàn Tân Á Đại Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập 23 - 25 Triệu
Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Hạn nộp: 21/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 23 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Jesco Asia
Tuyển Dự toán công trình Công Ty Cổ Phần Jesco Asia làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Jesco Asia
Hạn nộp: 08/06/2025
Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Sen
Tuyển Dự toán công trình Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Sen làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 15 - 25 Triệu
Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Sen
Hạn nộp: 19/05/2025
Quảng Ninh Đã hết hạn 15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Công
Tuyển Dự toán công trình Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Công làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 22 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Công
Hạn nộp: 17/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 16 - 22 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Tuyển Dự toán công trình Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Hạn nộp: 02/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN T.L.K
Tuyển Dự toán công trình CÔNG TY CỔ PHẦN T.L.K làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN T.L.K
Hạn nộp: 01/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Dự toán công trình JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 27/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Quốc Tế SDN
Tuyển Dự toán công trình Công Ty TNHH Quốc Tế SDN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Quốc Tế SDN
Hạn nộp: 27/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất