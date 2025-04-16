Tuyển Dự toán công trình Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Công làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 22 Triệu

Mức lương 16 - 22 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa nhà Thành Công Tower, Phố Dịch Vọng Hậu, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Dự toán công trình Với Mức Lương 16 - 22 Triệu

- Đọc và hiểu được kết cấu của một bộ Hồ sơ mời thầu.

- Phối hợp và lên kế hoạch thực hiện hoàn thành HSMT cùng team thầu.

- Lập hồ sơ giá trị (Bóc tách khối lượng, lập BOQ, lập dự toán, chào giá,...).

- Bảo vệ đơn giá chào thầu với Chủ đầu tư

- Lập HSMT đối với thầu phụ, nhà cung cấp, tổ đội nhân công,...

- Lập giá trị thanh quyết toán với Chủ đầu tư

- Các công việc khác được giao.

- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương 16 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học các trường kỹ thuật, hoặc Kinh tế xây dựng

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương và từ 1 năm kinh nghiệm thi công trực tiếp.

- Sử dụng thành thạo Autocad, MS Office, Dự toán,...

- Có kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm.

- Chịu được áp lực công việc.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Công Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo quy định của nhà nước (BHYT, BHXH,BHTN);

Khám sức khỏe định kỳ 01 năm 01 lần;

Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty:Chế độ thăm hỏi,cưới hỏi, sinh con, ốm đau, tết thiếu nhi, trung thu;

Chế độ nghỉ mát hàng năm;

Làm việc trong môi trường năng động,chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến;được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên;ghi nhận xứng đáng.

Trợ cấp ăn trưa;

Lương thêm giờ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Công

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin