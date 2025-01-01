Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PENSILIA

- Pensilia Beauty Group là hệ thống phòng khám chuyên khoa da liễu và chuyên khoa thẩm mỹ, tiên phong ứng dụng công nghệ cao trong vận hành và điều trị, mang đến trải nghiệm tuyệt vời cho khách hàng và nhân viên. - Pensilia Beauty Clinic là nơi thấu hiểu, phân tích, tư vấn về các giải pháp, công nghệ hiện đại trên thế giới nhằm phục hồi, tái tạo làn da, vóc dáng và khuôn mặt hiệu quả cho khách hàng. Qua đó, giúp ngăn ngừa sự lão hóa và cải thiện các vấn đề về thẩm mỹ – một trong những kẻ thù lớn nhất làm ảnh hưởng đến sắc đẹp, sức khỏe tinh thần của con người.