Công việc Dự toán công trình

Tất cả địa điểm
  • Tất cả địa điểm
  • Quốc tế
  • Hà Nội
  • Đà Nẵng
  • Hồ Chí Minh
  • An Giang
  • Bà Rịa Vũng Tàu
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Bình Dương
  • Bình Định
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Cà Mau
  • Cao Bằng
  • Cần Thơ
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Điện Biên
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Lạng Sơn
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Long An
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Tây Ninh
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thanh Hóa
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Yên Bái
Tất cả kinh nghiệm
  • Tất cả kinh nghiệm
  • Chưa có kinh nghiệm
  • Dưới 1 năm
  • 1 năm
  • 2 năm
  • 3 năm
  • 4 năm
  • 5 năm
  • 5 - 10 năm
  • Trên 10 năm
  • Trên 20 năm
Tất cả mức lương
- triệu
  • Tất cả mức lương
  • Thỏa thuận
  • Từ 3 - 5 triệu
  • Từ 6 - 8 triệu
  • Từ 9 - 10 triệu
  • Từ 11 - 12 triệu
  • Từ 13 - 15 triệu
  • Từ 16 - 20 triệu
  • Từ 21 - 25 triệu
  • Từ 26 - 30 triệu
  • Từ 31 - 40 triệu
  • Từ 41 - 50 triệu
  • Từ 51 - 60 triệu
  • Trên 60 triệu
Tổng 145 kết quả / Từ khoá "Dự toán công trình"
Lọc nâng cao
Tất cả ngành nghề
  • Tất cả ngành nghề
  • An toàn lao động/Môi trường
  • Artificial Intelligence (AI)
  • Bác sĩ
  • Bán lẻ/bán sỉ
  • Bán lẻ/Dịch vụ đời sống
  • Bảo hiểm
  • Bảo trì/sửa chữa
  • Bất động sản/Xây dựng
  • Biên phiên dịch
  • Biên tập/Viết/Xuất bản
  • Bốc xếp/Giao hàng
  • Business Operation (Vận hành kinh doanh)
  • Bưu chính Viễn thông
  • Chăm sóc khách hàng
  • Chất bán dẫn/Chip
  • Chứng khoán / Vàng / Ngoại tệ
  • Chuỗi cung ứng
  • Công nghệ cao
  • Công nghệ Thông tin
  • Công nghệ thông tin khác
  • Content Marketing
  • Data Science
  • Dầu khí/Hóa chất
  • Dịch vụ an ninh và bảo trì
  • Dịch vụ du lịch
  • Dịch vụ khách hàng/Vận hành
  • Dịch vụ làm đẹp/Spa
  • Dịch vụ ô tô/xe máy/xe điện
  • Dịch vụ pháp chế (In-house)
  • Dịch vụ pháp lý (Agency/Firm)
  • Digital Marketing
  • Dược phẩm/Công nghệ sinh học
  • Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học
  • Game Development
  • Gia công cơ khí
  • Giáo dục/Đào tạo
  • Giáo viên/Giảng viên/Gia sư
  • Hàng cao cấp
  • Hàng hải
  • Hàng không
  • Hành chính
  • Hoá chất/Hoá mỹ phẩm
  • Hóa học / Sinh học
  • Information Security
  • IoT/Embedded Engineer
  • IT Infrastructure and Operations
  • IT Management/Specialist
  • IT phần mềm
  • IT Project Management
  • Kế toán
  • Kế toán/Kiểm toán/Thuế
  • Khách sạn/Dịch vụ cư trú
  • Kho vận
  • Kinh doanh/Bán hàng
  • Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế
  • Luật/Pháp lý
  • Market Research and Analysis
  • Marketing
  • Marketing/PR/Quảng cáo
  • May mặc/Dệt may/Da
  • Mỹ phẩm / Trang sức
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp khác
  • Nghề NGO/Phi chính phủ/Phi lợi nhuận
  • Nghệ thuật/Hoạt hình/Game
  • Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác
  • Nhóm nghề khác
  • Nông/Lâm/Ngư nghiệp
  • Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản
  • Product Management
  • Quan hệ Chính phủ
  • Quan hệ Công chúng
  • Quản lý chất lượng
  • Quản lý dự án xây dựng
  • Quản lý giáo dục
  • Quản lý kinh doanh
  • Quản lý thiết kế
  • Quản lý vận hành
  • Quản lý vận hành bất động sản
  • Quản lý/Hỗ trợ lớp học
  • Quản lý/Vận hành dự án kỹ thuật
  • Quảng cáo/Sáng tạo
  • Quay phim
  • Quy hoạch và phát triển bất động sản
  • R&D/Sản xuất ô tô
  • Sales Admin/Sales Support
  • Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng
  • Sales Bất động sản/Xây dựng
  • Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện
  • Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp
  • Sales Giáo dục/Khoá học
  • Sales IT Phần mềm
  • Sales Kỹ thuật (Sales Engineer)
  • Sales Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Sales Sản xuất
  • Sales Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Sales Thương mại điện tử
  • Sales Xuất nhập khẩu/Logistics
  • Sales Điện/Điện tử/Viễn thông
  • Sản xuất
  • Software tester
  • Tài chính
  • Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Tài xế/Lái xe
  • Tạp vụ / phục vụ / giúp việc
  • Thẩm định và quản trị rủi ro
  • Thể chất/Thể hình
  • Thiết bị y tế
  • Thiết kế
  • Thiết kế Công nghiệp
  • Thiết kế nội thất
  • Thiết kế Thời trang
  • Thiết kế và Kiến trúc
  • Thiết kế đồ hoạ
  • Thiết kế/chế tạo máy
  • Thợ kỹ thuật
  • Thời trang
  • Thu mua/Mua hàng
  • Thực phẩm đồ uống
  • Trợ giảng
  • Tư vấn chuyên môn/Luật/Biên phiên dịch
  • Tư vấn/Phân tích chuyên môn
  • Tuyển dụng nhân viên chăm sóc thú cưng
  • Vận hành thiết bị vận tải/thiết bị nặng
  • Vận hành Thương mại điện tử
  • Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật
  • Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học
  • việc làm dịch vụ chăm sóc sức khỏe
  • Việc làm vật lý trị liệu
  • việc làm y tá
  • Viễn thông
  • Xây dựng
  • Xuất nhập khẩu
  • Đầu tư và Tài trợ
  • Địa chất/ Khoáng sản
  • Điện tử / Điện lạnh
  • Điện tử viễn thông
  • Điện tử/Phần cứng
  • Điện/ điện tử/ điện lạnh
  • Điện/Tự động hoá
Tất cả hình thức làm việc
  • Tất cả hình thức làm việc
  • Toàn thời gian cố định
  • Toàn thời gian tạm thời
  • Bán thời gian
  • Bán thời gian tạm thời
  • Hợp đồng
  • Khác
Tất cả cấp bậc
  • Tất cả cấp bậc
  • Mới tốt nghiệp
  • Thực tập sinh
  • Nhân viên
  • Trưởng phòng
  • Phó giám đốc
  • Giám đốc
  • Tổng giám đốc điều hành
  • Trưởng nhóm
  • Phó phòng
  • Trưởng chi nhánh
  • Quản lý/Giám sát
  • Khác
Thời gian đăng
  • Thời gian đăng
  • 3 ngày trước
  • 1 tuần trước
  • 2 tuần trước
  • 1 tháng trước

Công việc Dự toán công trình

-

Có 145 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Jesco Asia
Tuyển Dự toán công trình Công Ty Cổ Phần Jesco Asia làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Jesco Asia
Hạn nộp: 23/06/2025
Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Jesco Asia
Tuyển Dự toán công trình Công Ty Cổ Phần Jesco Asia làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Jesco Asia
Hạn nộp: 23/06/2025
Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Tuyển Dự toán công trình Tập đoàn Tân Á Đại Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập 23 - 25 Triệu
Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Hạn nộp: 21/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 23 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Jesco Asia
Tuyển Dự toán công trình Công Ty Cổ Phần Jesco Asia làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Jesco Asia
Hạn nộp: 08/06/2025
Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Sen
Tuyển Dự toán công trình Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Sen làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 15 - 25 Triệu
Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Sen
Hạn nộp: 19/05/2025
Quảng Ninh Đã hết hạn 15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Công
Tuyển Dự toán công trình Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Công làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 22 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Công
Hạn nộp: 17/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 16 - 22 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Tuyển Dự toán công trình Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Hạn nộp: 02/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN T.L.K
Tuyển Dự toán công trình CÔNG TY CỔ PHẦN T.L.K làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN T.L.K
Hạn nộp: 01/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Dự toán công trình JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 27/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Quốc Tế SDN
Tuyển Dự toán công trình Công Ty TNHH Quốc Tế SDN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Quốc Tế SDN
Hạn nộp: 27/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Chi Nhánh Công Ty TNHH Thể Dục & Thể Thao Tân Đại Phúc - Trung Tâm Green Garden Fitness Center
Tuyển Dự toán công trình Chi Nhánh Công Ty TNHH Thể Dục & Thể Thao Tân Đại Phúc - Trung Tâm Green Garden Fitness Center làm việc tại Bình Phước thu nhập 15 - 20 Triệu
Chi Nhánh Công Ty TNHH Thể Dục & Thể Thao Tân Đại Phúc - Trung Tâm Green Garden Fitness Center
Hạn nộp: 22/04/2025
Bình Phước Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Hồng Tín
Tuyển Dự toán công trình Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Hồng Tín làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Hồng Tín
Hạn nộp: 22/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Xây Dựng Aucd Việt Nam
Tuyển Dự toán công trình Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Xây Dựng Aucd Việt Nam làm việc tại Hà Nam thu nhập 15 - 18 Triệu
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Xây Dựng Aucd Việt Nam
Hạn nộp: 19/04/2025
Hà Nam Đã hết hạn 15 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐẤT NAM
Tuyển Dự toán công trình CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐẤT NAM làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 13 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐẤT NAM
Hạn nộp: 26/03/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 9 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Điện Và Xây Lắp
Tuyển Dự toán công trình Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Điện Và Xây Lắp làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Điện Và Xây Lắp
Hạn nộp: 17/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại New Sun
Tuyển Dự toán công trình Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại New Sun làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại New Sun
Hạn nộp: 13/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG NỘI THẤT AN PHÚ
Tuyển Dự toán công trình CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG NỘI THẤT AN PHÚ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG NỘI THẤT AN PHÚ
Hạn nộp: 12/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KOVITECH
Tuyển Dự toán công trình CÔNG TY CỔ PHẦN KOVITECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KOVITECH
Hạn nộp: 12/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Tuyển Dự toán công trình Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Hạn nộp: 10/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG SDC HOUSE
Tuyển Dự toán công trình CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG SDC HOUSE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG SDC HOUSE
Hạn nộp: 11/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty CP Kiến trúc xây dựng Hoàn Mỹ
Tuyển Dự toán công trình Công ty CP Kiến trúc xây dựng Hoàn Mỹ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 16 Triệu
Công ty CP Kiến trúc xây dựng Hoàn Mỹ
Hạn nộp: 11/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG DS
Tuyển Dự toán công trình CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG DS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG DS
Hạn nộp: 11/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN
Tuyển Dự toán công trình CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN
Hạn nộp: 11/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty CP Xây Lắp và Dịch vụ Toàn Cầu
Tuyển Dự toán công trình Công ty CP Xây Lắp và Dịch vụ Toàn Cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu
Công ty CP Xây Lắp và Dịch vụ Toàn Cầu
Hạn nộp: 11/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư và thương mại HK
Tuyển Dự toán công trình Công ty cổ phần đầu tư và thương mại HK làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư và thương mại HK
Hạn nộp: 08/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ CT.CONS
Tuyển Dự toán công trình CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ CT.CONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ CT.CONS
Hạn nộp: 11/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Mặt Dựng Cag
Tuyển Dự toán công trình Công Ty Cổ Phần Mặt Dựng Cag làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 16 Triệu
Công Ty Cổ Phần Mặt Dựng Cag
Hạn nộp: 07/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CHIẾU SÁNG VÀ THIẾT BỊ ĐÔ THỊ HỒ GƯƠM
Tuyển Dự toán công trình CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CHIẾU SÁNG VÀ THIẾT BỊ ĐÔ THỊ HỒ GƯƠM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CHIẾU SÁNG VÀ THIẾT BỊ ĐÔ THỊ HỒ GƯƠM
Hạn nộp: 06/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Viện Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng
Tuyển Dự toán công trình Viện Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Viện Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng
Hạn nộp: 06/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH KSP Việt Nam
Tuyển Dự toán công trình Công Ty TNHH KSP Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 20 Triệu
Công Ty TNHH KSP Việt Nam
Hạn nộp: 05/04/2025
Bình Dương Đã hết hạn 12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Dự toán công trình Công Ty Cổ Phần Nội Thất Mộc Xinh làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Nội Thất Mộc Xinh
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dự toán công trình CÔNG TY TNHH JOYCO RETAIL OPERATIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 17 Triệu CÔNG TY TNHH JOYCO RETAIL OPERATIONS
15 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dự toán công trình Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Lục Giác làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 17 Triệu Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Lục Giác
11 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dự toán công trình CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ONEHOME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ONEHOME
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dự toán công trình Tổng Công Ty Thăng Long CTCP làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 17 Triệu Tổng Công Ty Thăng Long CTCP
14 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dự toán công trình Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 18 Triệu Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành
14 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dự toán công trình Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xây Dựng Dương Thịnh Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 17 Triệu Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xây Dựng Dương Thịnh Phát
11 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dự toán công trình Công Ty TNHH Kiến Trúc Hoàng Nhật Anh làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 12 - 15 Triệu Công Ty TNHH Kiến Trúc Hoàng Nhật Anh
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dự toán công trình Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Quân Đạt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Quân Đạt
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dự toán công trình Công ty TNHH Nội Thất Tùy Chỉnh Phúc Mỹ Gia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 20 Triệu Công ty TNHH Nội Thất Tùy Chỉnh Phúc Mỹ Gia
Tới 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dự toán công trình Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại TTT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại TTT
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dự toán công trình CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC - XÂY DỰNG - NỘI THẤT HOLA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC - XÂY DỰNG - NỘI THẤT HOLA
8 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dự toán công trình Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Điện Và Xây Lắp làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Điện Và Xây Lắp
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dự toán công trình Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ DTF Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ DTF Việt Nam
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dự toán công trình Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Xây Dựng Đất Mộc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Xây Dựng Đất Mộc
7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dự toán công trình Công Ty Cổ Phần Nội Thất Thông Minh Xhome Việt Nam làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Nội Thất Thông Minh Xhome Việt Nam
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dự toán công trình Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Hồng Tín làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Hồng Tín
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dự toán công trình Công Ty Cổ Phần Jesco Asia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Jesco Asia
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dự toán công trình Công Ty TNHH MTV Toam Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công Ty TNHH MTV Toam Studio
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dự toán công trình Công ty Cổ phần xây lắp điện Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần xây lắp điện Hà Nội
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dự toán công trình JobsGO Recruit làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 15 Triệu JobsGO Recruit
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Dự toán công trình JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận JobsGO Recruit
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dự toán công trình Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng T&d Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng T&d Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dự toán công trình Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Nội Thất Toàn Cầu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Nội Thất Toàn Cầu
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dự toán công trình Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Xây Dựng Đất Thủ làm việc tại Bình Dương thu nhập 14 - 16 Triệu Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Xây Dựng Đất Thủ
14 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dự toán công trình Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ N.T.V làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ N.T.V
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dự toán công trình Công Ty Cổ Phần Nội Thất Cơ Bản làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Nội Thất Cơ Bản
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dự toán công trình Công Ty TNHH Xây Dựng, Thương Mại Và Trang Trí Nội Thất Đông Trúc làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Xây Dựng, Thương Mại Và Trang Trí Nội Thất Đông Trúc
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dự toán công trình Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Xây Dựng Nhà Xinh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Xây Dựng Nhà Xinh
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dự toán công trình CÔNG TY CỔ PHẦN T.L.K làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN T.L.K
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm

Nhu cầu tuyển dụng việc làm dự toán công trình tăng trưởng mạnh mẽ nhiều năm nay với sự gia tăng của các dự án xây dựng, cơ sở hạ tầng. Mức lương dao động từ 10.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng, công việc này phù hợp với những người có đam mê đối với ngành xây dựng.

1. Nhu cầu nhân lực của việc làm dự toán công trình

Dự toán công trình là việc nhân viên sẽ phụ trách toàn bộ chi phí cần thiết dự tính theo thiết kế bản vẽ thi công để xây dựng công trình, thực hiện gói thầu.

Trong lĩnh vực việc làm xây dựng, việc làm dự toán công trình đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính khả thi về tài chính và chất lượng của các dự án. Vì vậy, nhu cầu nhân lực cho vị trí này luôn duy trì ở mức cao, đặc biệt trong bối cảnh ngành xây dựng ngày càng phát triển mạnh mẽ với gần một nghìn tin tuyển dụng mỗi năm trên các trang tìm việc làm.

Việc làm dự toán công trình tăng cao cùng với sự phát triển của các dự án hạ tầng xây dựng
Việc làm dự toán công trình tăng cao cùng với sự phát triển của các dự án hạ tầng xây dựng

Ngành dự toán công trình không chỉ mang lại mức lương hấp dẫn mà còn mở ra nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp. Nhân viên dự toán công trình có thể thăng tiến lên các vị trí quản lý, chuyên gia tư vấn… nếu thực sự có năng lực và kinh nghiệm làm việc.

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng việc làm dự toán công trình

Theo thống kê từ Jo3s, tìm việc làm dự toán công trình có mức lương dao động từ 10.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng. Dưới đây là chi tiết mức lương của từng vị trí việc làm dự toán công trình:

Vị trí công việc Mức lương dao động (VNĐ/tháng)
Kỹ sư dự toán công trình xây dựng 12.000.000 - 20.000.000
Kỹ sư dự toán cơ điện 13.000.000 - 20.000.000
Kỹ sư dự toán đấu thầu 15.000.000 - 25.000.000
Trưởng phòng dự toán 25.000.000 - 35.000.000

3. Mô tả công việc cho việc làm dự toán công trình

Việc làm dự toán công trình bao gồm nhiều công việc khác nhau, tùy vào từng giai đoạn. Dưới đây là mô tả chi tiết công việc dự toán công trình:

  • Lập dự toán chi phí cho các công trình

Việc làm dự toán công trình yêu cầu nhân viên phải lập dự toán chi phí cho các công trình một cách chính xác và chi tiết. Bao gồm việc thu thập, phân tích thông tin liên quan đến vật liệu, nhân công, và thiết bị để tính toán các khoản chi phí trực tiếp, gián tiếp, cũng như các chi phí phát sinh khác.

  • Đánh giá và phân tích hồ sơ dự thầu

Để lựa chọn gói thầu chính xác, nhân viên cần kiểm tra chi tiết các hạng mục, khối lượng trong hồ sơ dự thầu để so sánh và đánh giá tính hợp lý của các đề xuất từ nhà thầu. Quá trình này giúp đưa ra những báo cáo đánh giá cụ thể, hỗ trợ việc lựa chọn nhà thầu phù hợp nhất với mục tiêu và yêu cầu của dự án.

  • Theo dõi và kiểm soát chi phí trong quá trình thi công

Trong suốt quá trình thi công, nhân viên cần theo dõi và kiểm soát chi phí. Người làm dự toán cần giám sát việc thực hiện các hạng mục dự toán, bảo đảm ngân sách được sử dụng đúng mục đích và hiệu quả. Nếu có sự thay đổi về khối lượng công việc, giá cả vật liệu hoặc yêu cầu kỹ thuật, việc điều chỉnh dự toán kịp thời sẽ giúp dự án tránh khỏi những chi phí phát sinh không mong muốn.

4. Tổng hợp vị trí công việc của việc làm dự toán công trình

Ngành xây dựng có nhiều vị trí dự toán phổ biến với các yêu cầu và đặc điểm công việc khác nhau. Dưới đây là tổng hợp vị trí công việc của việc làm dự toán công trình:

4.1. Kỹ sư dự toán công trình xây dựng

Kỹ sư dự toán công trình xây dựng chịu trách nhiệm lập dự toán cho các dự án xây dựng dân dụng, công nghiệp, hoặc cơ sở hạ tầng. Công việc bao gồm:

  • Tham gia vào toàn bộ quá trình dự án xây dựng từ giai đoạn chuẩn bị đến khi bàn giao công trình.
  • Đọc hiểu bản vẽ thiết kế, bóc tách khối lượng công trình.
  • Lập kế hoạch thi công, theo dõi tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng công trình theo đúng thiết kế và hợp đồng.
  • Giám sát, kiểm tra chất lượng thi công, nghiệm thu các hạng mục công trình.
  • Lập hồ sơ thanh quyết toán.
  • Quản lý thiết bị, vật tư thi công.
  • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

4.2. Kỹ sư dự toán cơ điện

Việc làm kỹ sư dự toán cơ điện phụ trách các công việc như bóc tách khối lượng từ bản vẽ hệ thống cơ điện; báo giá khối lượng của các hạng mục điện, điều hòa, nước, PCCC...theo bản vẽ thiết kế đã được phê duyệt. Ngoài ra, kỹ sư còn làm việc với các đơn vị cung ứng vật tư, thiết bị trong ngành và thực hiện các công việc khác theo chuyên môn được phân công.

Tuyển dụng kỹ sư dự toán tập trung chủ yếu tại các thành phố lớn và các khu vực có các dự án hạ tầng
Tuyển dụng kỹ sư dự toán tập trung chủ yếu tại các thành phố lớn và các khu vực có các dự án hạ tầng

4.3. Kỹ sư dự toán đấu thầu

Kỹ sư dự toán đấu thầu tập trung vào việc lập và đánh giá hồ sơ dự thầu. Công việc chính bao gồm:

  • Kiểm tra thông tin yêu cầu báo giá của dự án từ cấp trên.
  • Lập bảng câu hỏi làm rõ thông tin dự án.
  • Triển khai hồ sơ thiết kế đến các phòng ban và theo dõi tiến độ thiết kế.
  • Tiến hành khảo giá vật tư.
  • Bóc tách khối lượng theo bản vẽ dự án và lập biểu mẫu báo giá.
  • Kiểm tra khối lượng và bản vẽ thiết kế từ phòng kỹ thuật.
  • Hoàn thiện báo giá gửi đến cấp trên.

4.4. Trưởng phòng dự toán

Trưởng phòng dự toán chịu trách nhiệm quản lý và điều hành công việc dự toán; kiểm tra hồ sơ, khối lượng, bản vẽ. Xác định chi phí vật liệu và báo giá; xây dựng và kiểm soát dự toán như ước tính chi phí sản xuất; đề xuất biện pháp cải thiện, tối ưu hóa chi phí của dự án. Trưởng phòng còn phụ trách tuyển dụng, đào tạo, định hướng, quản lý phát triển nhân sự phòng, hỗ trợ nhân viên hoàn thành tốt các công việc được giao.

5. Khu vực tuyển dụng việc làm dự toán công trình

Việc làm dự toán công trình là một trong những lĩnh vực luôn có nhu cầu cao tại các thành phố lớn như Hà Nội, Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Dưới đây là khu vực tuyển dụng việc làm dự toán công trình:

5.1. Tuyển dụng việc làm dự toán công trình tại Hà Nội

Hà Nội là trung tâm kinh tế, văn hóa và chính trị của cả nước, với sự phát triển mạnh mẽ của các dự án xây dựng dân dụng, công nghiệp, và hạ tầng. Quá trình đô thị hóa đưa tới sự xuất hiện của nhiều dự án lớn như khu đô thị, trung tâm thương mại, và cơ sở hạ tầng giao thông liên tục được triển khai. Nhu cầu tuyển dụng việc làm dự toán công trình tại đây tăng cao với gần một nghìn tin tuyển dụng mỗi năm.

Ứng viên cần có nhiều kinh nghiệm trong việc lập và quản lý dự toán, tăng sự cạnh tranh trong ngành. Mức lương tại Hà Nội cho vị trí này dao động từ 15.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng.

Kỹ sư dự toán phụ trách các công việc khác nhau phù hợp với vị trí đảm nhận
Kỹ sư dự toán phụ trách các công việc khác nhau phù hợp với vị trí đảm nhận

5.2. Tuyển dụng việc làm dự toán công trình tại Hồ Chí Minh

Là trung tâm kinh tế lớn nhất Việt Nam, TP. Hồ Chí Minh có tốc độ đô thị hóa nhanh với nhiều dự án bất động sản, cơ sở hạ tầng và khu công nghiệp quy mô lớn. Thành phố có nhu cầu cao đối với các kỹ sư dự toán, đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng nhà cao tầng, hệ thống cơ điện, và các dự án đầu tư nước ngoài. Nhu cầu tuyển dụng dự toán công trình tăng cao với gần một trăm tin tuyển dụng mỗi tháng.

Việc làm dự toán công trình tại đây có mức cạnh tranh cao, vì vậy ứng viên cần có kinh nghiệm cũng như trình độ chuyên môn phù hợp với công việc. Mức lương cho vị trí dự toán công trình tại TP.HCM rất hấp dẫn, thường dao động từ 15.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng.

5.3. Tuyển dụng việc làm dự toán công trình tại Đà Nẵng

Đà Nẵng là trung tâm kinh tế miền Trung, tập trung nhiều dự án bất động sản ven biển, khu nghỉ dưỡng và hạ tầng giao thông. Với định hướng phát triển thành trung tâm kinh tế - xã hội lớn, thị trường xây dựng tại Đà Nẵng đang ngày càng sôi động. Các công ty xây dựng và nhà thầu tại Đà Nẵng có nhu cầu tuyển dụng ổn định với gần một trăm tin tuyển dụng mỗi tháng.

Ứng viên cần có kỹ năng phân tích tài chính và biết cách sử dụng các công cụ phần mềm dự toán. Mức lương dao động từ 10.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng cho vị trí việc làm dự toán công trình tại Đà Nẵng.

6. Những kỹ năng và yêu cầu cần có cho việc làm dự toán công trình

Mỗi khu vực tuyển dụng đều có yêu cầu ứng viên có những kỹ năng chuyên môn và năng lực nhất định để đáp ứng được nhu cầu công việc.

  • Kiến thức về xây dựng và kỹ thuật

Ứng viên cần biết về định mức và quy chuẩn kỹ thuật. Đây là nền tảng để tính toán chi phí vật liệu, nhân công, và máy móc chính xác. Nắm vững các quy định trong xây dựng, các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia (Tjob3s.ai/cv-xin-viec'>CVN), và định mức chi phí hiện hành. Ngoài ra, am hiểu về vật liệu xây dựng và phương pháp thi công sẽ giúp ứng viên ghi điểm trong mắt nhà tuyển dụng.

Nhà tuyển dụng yêu cầu ứng viên có những kỹ năng khác nhau phù hợp với vị trí đảm nhận
Nhà tuyển dụng yêu cầu ứng viên có những kỹ năng khác nhau phù hợp với vị trí đảm nhận
  • Kỹ năng phân tích và tính toán

Nhà tuyển dụng yêu cầu ứng viên phải biết đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật, bóc tách khối lượng công việc chi tiết từ các bản vẽ thiết kế. Cần có khả năng lập bảng chi phí chi tiết, bao gồm chi phí trực tiếp (vật liệu, nhân công, máy móc) và chi phí gián tiếp (quản lý, hành chính, dự phòng). Kỹ năng dự báo về biến động giá cả vật liệu và các yếu tố thị trường khác để đảm bảo tính khả thi của dự án cũng rất quan trọng.

  • Kỹ năng sử dụng phần mềm dự toán (AutoCAD, Excel, phần mềm chuyên dụng)

AutoCAD để bóc tách khối lượng từ bản vẽ, Excel để lập bảng tính chi phí, và các phần mềm chuyên dụng như G8, Dự Toán ETA, hoặc Cubit giúp hỗ trợ công việc tính toán nhanh chóng và chính xác. Nhà tuyển dụng thường đánh giá cao những ứng viên có khả năng làm quen nhanh và sử dụng thành thạo các công nghệ, phần mềm hiện đại.

  • Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm

Kỹ sư dự toán cần truyền đạt chính xác thông tin về chi phí và khối lượng công việc đến các phòng ban khác như thiết kế, thi công, và quản lý dự án. Khả năng làm việc nhóm giúp đảm bảo sự thống nhất giữa các bên trong dự án, giảm thiểu sai sót và đảm bảo tiến độ công việc. Trong nhiều trường hợp, kỹ sư dự toán phải làm việc trực tiếp với nhà thầu phụ, nhà cung cấp, đòi hỏi kỹ năng thương lượng tốt để đạt được mức giá cạnh tranh nhất.

7. Những khó khăn trong việc làm dự toán công trình

Ngành việc làm dự toán công trình có nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng có những thách thức mà nhân viên ngành này cần phải đặc biệt quan tâm như:

  • Áp lực về thời gian và yêu cầu công việc

Công việc dự toán thường gắn liền với các mốc thời gian nghiêm ngặt, đặc biệt là trong các giai đoạn đấu thầu hoặc khi cần cập nhật chi phí phát sinh trong quá trình thi công. Điều này đòi hỏi kỹ sư phải làm việc với tốc độ cao mà vẫn đảm bảo độ chính xác. Bên cạnh đó, việc bóc tách khối lượng, kiểm tra chi phí, và xử lý các thay đổi trong bản vẽ thiết kế thường tạo áp lực lớn, đặc biệt khi phải làm việc trên nhiều dự án cùng lúc.

  • Thay đổi trong quy định và tiêu chuẩn xây dựng

Ngành xây dựng luôn có những thay đổi về tiêu chuẩn kỹ thuật, định mức chi phí, và các chính sách pháp lý. Việc không kịp thời cập nhật những thay đổi này có thể dẫn đến sai sót trong dự toán, ảnh hưởng đến tính chính xác của báo cáo.

  • Đối mặt với các rủi ro tài chính và kỹ thuật

Giá vật liệu xây dựng thường xuyên thay đổi do các yếu tố thị trường, khiến việc lập dự toán trở nên khó khăn và dễ dẫn đến chênh lệch so với thực tế. ai sót trong việc bóc tách khối lượng hoặc tính toán chi phí có thể dẫn đến thất thoát tài chính, ảnh hưởng đến hiệu quả của dự án và uy tín của kỹ sư dự toán.

  • Cạnh tranh trong ngành

Trong các dự án đấu thầu, kỹ sư dự toán phải tính toán chi phí cạnh tranh để tối ưu hóa lợi thế cho công ty. Điều này đòi hỏi nhân viên có khả năng đưa ra giải pháp tối ưu về tài chính mà không làm giảm chất lượng công trình.

Tóm lại, việc làm dự toán công trình tăng trưởng mạnh mẽ nhiều năm nay với sự gia tăng của các công trình dân dụng, hạ tầng, khu đô thị, và dự án bất động sản trên toàn quốc, tạo ra nhu cầu cao về nhân sự chuyên môn trong lĩnh vực dự toán. Với tiềm năng phát triển mạnh mẽ và mức thu nhập hấp dẫn, đây đang trở thành lựa chọn nghề nghiệp cho nhiều người.