Nhu cầu tuyển dụng việc làm dự toán công trình tăng trưởng mạnh mẽ nhiều năm nay với sự gia tăng của các dự án xây dựng, cơ sở hạ tầng. Mức lương dao động từ 10.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng, công việc này phù hợp với những người có đam mê đối với ngành xây dựng.

1. Nhu cầu nhân lực của việc làm dự toán công trình

Dự toán công trình là việc nhân viên sẽ phụ trách toàn bộ chi phí cần thiết dự tính theo thiết kế bản vẽ thi công để xây dựng công trình, thực hiện gói thầu.

Trong lĩnh vực việc làm xây dựng, việc làm dự toán công trình đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính khả thi về tài chính và chất lượng của các dự án. Vì vậy, nhu cầu nhân lực cho vị trí này luôn duy trì ở mức cao, đặc biệt trong bối cảnh ngành xây dựng ngày càng phát triển mạnh mẽ với gần một nghìn tin tuyển dụng mỗi năm trên các trang tìm việc làm.

Việc làm dự toán công trình tăng cao cùng với sự phát triển của các dự án hạ tầng xây dựng

Ngành dự toán công trình không chỉ mang lại mức lương hấp dẫn mà còn mở ra nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp. Nhân viên dự toán công trình có thể thăng tiến lên các vị trí quản lý, chuyên gia tư vấn… nếu thực sự có năng lực và kinh nghiệm làm việc.

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng việc làm dự toán công trình

Theo thống kê từ Jo3s, tìm việc làm dự toán công trình có mức lương dao động từ 10.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng. Dưới đây là chi tiết mức lương của từng vị trí việc làm dự toán công trình:

Vị trí công việc Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Kỹ sư dự toán công trình xây dựng 12.000.000 - 20.000.000 Kỹ sư dự toán cơ điện 13.000.000 - 20.000.000 Kỹ sư dự toán đấu thầu 15.000.000 - 25.000.000 Trưởng phòng dự toán 25.000.000 - 35.000.000

3. Mô tả công việc cho việc làm dự toán công trình

Việc làm dự toán công trình bao gồm nhiều công việc khác nhau, tùy vào từng giai đoạn. Dưới đây là mô tả chi tiết công việc dự toán công trình:

Lập dự toán chi phí cho các công trình

Việc làm dự toán công trình yêu cầu nhân viên phải lập dự toán chi phí cho các công trình một cách chính xác và chi tiết. Bao gồm việc thu thập, phân tích thông tin liên quan đến vật liệu, nhân công, và thiết bị để tính toán các khoản chi phí trực tiếp, gián tiếp, cũng như các chi phí phát sinh khác.

Đánh giá và phân tích hồ sơ dự thầu

Để lựa chọn gói thầu chính xác, nhân viên cần kiểm tra chi tiết các hạng mục, khối lượng trong hồ sơ dự thầu để so sánh và đánh giá tính hợp lý của các đề xuất từ nhà thầu. Quá trình này giúp đưa ra những báo cáo đánh giá cụ thể, hỗ trợ việc lựa chọn nhà thầu phù hợp nhất với mục tiêu và yêu cầu của dự án.

Theo dõi và kiểm soát chi phí trong quá trình thi công

Trong suốt quá trình thi công, nhân viên cần theo dõi và kiểm soát chi phí. Người làm dự toán cần giám sát việc thực hiện các hạng mục dự toán, bảo đảm ngân sách được sử dụng đúng mục đích và hiệu quả. Nếu có sự thay đổi về khối lượng công việc, giá cả vật liệu hoặc yêu cầu kỹ thuật, việc điều chỉnh dự toán kịp thời sẽ giúp dự án tránh khỏi những chi phí phát sinh không mong muốn.

4. Tổng hợp vị trí công việc của việc làm dự toán công trình

Ngành xây dựng có nhiều vị trí dự toán phổ biến với các yêu cầu và đặc điểm công việc khác nhau. Dưới đây là tổng hợp vị trí công việc của việc làm dự toán công trình:

4.1. Kỹ sư dự toán công trình xây dựng

Kỹ sư dự toán công trình xây dựng chịu trách nhiệm lập dự toán cho các dự án xây dựng dân dụng, công nghiệp, hoặc cơ sở hạ tầng. Công việc bao gồm:

Tham gia vào toàn bộ quá trình dự án xây dựng từ giai đoạn chuẩn bị đến khi bàn giao công trình.

Đọc hiểu bản vẽ thiết kế, bóc tách khối lượng công trình.

Lập kế hoạch thi công, theo dõi tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng công trình theo đúng thiết kế và hợp đồng.

Giám sát, kiểm tra chất lượng thi công, nghiệm thu các hạng mục công trình.

Lập hồ sơ thanh quyết toán.

Quản lý thiết bị, vật tư thi công.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

4.2. Kỹ sư dự toán cơ điện

Việc làm kỹ sư dự toán cơ điện phụ trách các công việc như bóc tách khối lượng từ bản vẽ hệ thống cơ điện; báo giá khối lượng của các hạng mục điện, điều hòa, nước, PCCC...theo bản vẽ thiết kế đã được phê duyệt. Ngoài ra, kỹ sư còn làm việc với các đơn vị cung ứng vật tư, thiết bị trong ngành và thực hiện các công việc khác theo chuyên môn được phân công.

Tuyển dụng kỹ sư dự toán tập trung chủ yếu tại các thành phố lớn và các khu vực có các dự án hạ tầng

4.3. Kỹ sư dự toán đấu thầu

Kỹ sư dự toán đấu thầu tập trung vào việc lập và đánh giá hồ sơ dự thầu. Công việc chính bao gồm:

Kiểm tra thông tin yêu cầu báo giá của dự án từ cấp trên.

Lập bảng câu hỏi làm rõ thông tin dự án.

Triển khai hồ sơ thiết kế đến các phòng ban và theo dõi tiến độ thiết kế.

Tiến hành khảo giá vật tư.

Bóc tách khối lượng theo bản vẽ dự án và lập biểu mẫu báo giá.

Kiểm tra khối lượng và bản vẽ thiết kế từ phòng kỹ thuật.

Hoàn thiện báo giá gửi đến cấp trên.

4.4. Trưởng phòng dự toán

Trưởng phòng dự toán chịu trách nhiệm quản lý và điều hành công việc dự toán; kiểm tra hồ sơ, khối lượng, bản vẽ. Xác định chi phí vật liệu và báo giá; xây dựng và kiểm soát dự toán như ước tính chi phí sản xuất; đề xuất biện pháp cải thiện, tối ưu hóa chi phí của dự án. Trưởng phòng còn phụ trách tuyển dụng, đào tạo, định hướng, quản lý phát triển nhân sự phòng, hỗ trợ nhân viên hoàn thành tốt các công việc được giao.

5. Khu vực tuyển dụng việc làm dự toán công trình

Việc làm dự toán công trình là một trong những lĩnh vực luôn có nhu cầu cao tại các thành phố lớn như Hà Nội, Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Dưới đây là khu vực tuyển dụng việc làm dự toán công trình:

5.1. Tuyển dụng việc làm dự toán công trình tại Hà Nội

Hà Nội là trung tâm kinh tế, văn hóa và chính trị của cả nước, với sự phát triển mạnh mẽ của các dự án xây dựng dân dụng, công nghiệp, và hạ tầng. Quá trình đô thị hóa đưa tới sự xuất hiện của nhiều dự án lớn như khu đô thị, trung tâm thương mại, và cơ sở hạ tầng giao thông liên tục được triển khai. Nhu cầu tuyển dụng việc làm dự toán công trình tại đây tăng cao với gần một nghìn tin tuyển dụng mỗi năm.

Ứng viên cần có nhiều kinh nghiệm trong việc lập và quản lý dự toán, tăng sự cạnh tranh trong ngành. Mức lương tại Hà Nội cho vị trí này dao động từ 15.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng.

Kỹ sư dự toán phụ trách các công việc khác nhau phù hợp với vị trí đảm nhận

5.2. Tuyển dụng việc làm dự toán công trình tại Hồ Chí Minh

Là trung tâm kinh tế lớn nhất Việt Nam, TP. Hồ Chí Minh có tốc độ đô thị hóa nhanh với nhiều dự án bất động sản, cơ sở hạ tầng và khu công nghiệp quy mô lớn. Thành phố có nhu cầu cao đối với các kỹ sư dự toán, đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng nhà cao tầng, hệ thống cơ điện, và các dự án đầu tư nước ngoài. Nhu cầu tuyển dụng dự toán công trình tăng cao với gần một trăm tin tuyển dụng mỗi tháng.

Việc làm dự toán công trình tại đây có mức cạnh tranh cao, vì vậy ứng viên cần có kinh nghiệm cũng như trình độ chuyên môn phù hợp với công việc. Mức lương cho vị trí dự toán công trình tại TP.HCM rất hấp dẫn, thường dao động từ 15.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng.

5.3. Tuyển dụng việc làm dự toán công trình tại Đà Nẵng

Đà Nẵng là trung tâm kinh tế miền Trung, tập trung nhiều dự án bất động sản ven biển, khu nghỉ dưỡng và hạ tầng giao thông. Với định hướng phát triển thành trung tâm kinh tế - xã hội lớn, thị trường xây dựng tại Đà Nẵng đang ngày càng sôi động. Các công ty xây dựng và nhà thầu tại Đà Nẵng có nhu cầu tuyển dụng ổn định với gần một trăm tin tuyển dụng mỗi tháng.

Ứng viên cần có kỹ năng phân tích tài chính và biết cách sử dụng các công cụ phần mềm dự toán. Mức lương dao động từ 10.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng cho vị trí việc làm dự toán công trình tại Đà Nẵng.

6. Những kỹ năng và yêu cầu cần có cho việc làm dự toán công trình

Mỗi khu vực tuyển dụng đều có yêu cầu ứng viên có những kỹ năng chuyên môn và năng lực nhất định để đáp ứng được nhu cầu công việc.

Kiến thức về xây dựng và kỹ thuật

Ứng viên cần biết về định mức và quy chuẩn kỹ thuật. Đây là nền tảng để tính toán chi phí vật liệu, nhân công, và máy móc chính xác. Nắm vững các quy định trong xây dựng, các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia (Tjob3s.ai/cv-xin-viec'>CVN), và định mức chi phí hiện hành. Ngoài ra, am hiểu về vật liệu xây dựng và phương pháp thi công sẽ giúp ứng viên ghi điểm trong mắt nhà tuyển dụng.

Nhà tuyển dụng yêu cầu ứng viên có những kỹ năng khác nhau phù hợp với vị trí đảm nhận

Kỹ năng phân tích và tính toán

Nhà tuyển dụng yêu cầu ứng viên phải biết đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật, bóc tách khối lượng công việc chi tiết từ các bản vẽ thiết kế. Cần có khả năng lập bảng chi phí chi tiết, bao gồm chi phí trực tiếp (vật liệu, nhân công, máy móc) và chi phí gián tiếp (quản lý, hành chính, dự phòng). Kỹ năng dự báo về biến động giá cả vật liệu và các yếu tố thị trường khác để đảm bảo tính khả thi của dự án cũng rất quan trọng.

Kỹ năng sử dụng phần mềm dự toán (AutoCAD, Excel, phần mềm chuyên dụng)

AutoCAD để bóc tách khối lượng từ bản vẽ, Excel để lập bảng tính chi phí, và các phần mềm chuyên dụng như G8, Dự Toán ETA, hoặc Cubit giúp hỗ trợ công việc tính toán nhanh chóng và chính xác. Nhà tuyển dụng thường đánh giá cao những ứng viên có khả năng làm quen nhanh và sử dụng thành thạo các công nghệ, phần mềm hiện đại.

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm

Kỹ sư dự toán cần truyền đạt chính xác thông tin về chi phí và khối lượng công việc đến các phòng ban khác như thiết kế, thi công, và quản lý dự án. Khả năng làm việc nhóm giúp đảm bảo sự thống nhất giữa các bên trong dự án, giảm thiểu sai sót và đảm bảo tiến độ công việc. Trong nhiều trường hợp, kỹ sư dự toán phải làm việc trực tiếp với nhà thầu phụ, nhà cung cấp, đòi hỏi kỹ năng thương lượng tốt để đạt được mức giá cạnh tranh nhất.

7. Những khó khăn trong việc làm dự toán công trình

Ngành việc làm dự toán công trình có nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng có những thách thức mà nhân viên ngành này cần phải đặc biệt quan tâm như:

Áp lực về thời gian và yêu cầu công việc

Công việc dự toán thường gắn liền với các mốc thời gian nghiêm ngặt, đặc biệt là trong các giai đoạn đấu thầu hoặc khi cần cập nhật chi phí phát sinh trong quá trình thi công. Điều này đòi hỏi kỹ sư phải làm việc với tốc độ cao mà vẫn đảm bảo độ chính xác. Bên cạnh đó, việc bóc tách khối lượng, kiểm tra chi phí, và xử lý các thay đổi trong bản vẽ thiết kế thường tạo áp lực lớn, đặc biệt khi phải làm việc trên nhiều dự án cùng lúc.

Thay đổi trong quy định và tiêu chuẩn xây dựng

Ngành xây dựng luôn có những thay đổi về tiêu chuẩn kỹ thuật, định mức chi phí, và các chính sách pháp lý. Việc không kịp thời cập nhật những thay đổi này có thể dẫn đến sai sót trong dự toán, ảnh hưởng đến tính chính xác của báo cáo.

Đối mặt với các rủi ro tài chính và kỹ thuật

Giá vật liệu xây dựng thường xuyên thay đổi do các yếu tố thị trường, khiến việc lập dự toán trở nên khó khăn và dễ dẫn đến chênh lệch so với thực tế. ai sót trong việc bóc tách khối lượng hoặc tính toán chi phí có thể dẫn đến thất thoát tài chính, ảnh hưởng đến hiệu quả của dự án và uy tín của kỹ sư dự toán.

Cạnh tranh trong ngành

Trong các dự án đấu thầu, kỹ sư dự toán phải tính toán chi phí cạnh tranh để tối ưu hóa lợi thế cho công ty. Điều này đòi hỏi nhân viên có khả năng đưa ra giải pháp tối ưu về tài chính mà không làm giảm chất lượng công trình.

Tóm lại, việc làm dự toán công trình tăng trưởng mạnh mẽ nhiều năm nay với sự gia tăng của các công trình dân dụng, hạ tầng, khu đô thị, và dự án bất động sản trên toàn quốc, tạo ra nhu cầu cao về nhân sự chuyên môn trong lĩnh vực dự toán. Với tiềm năng phát triển mạnh mẽ và mức thu nhập hấp dẫn, đây đang trở thành lựa chọn nghề nghiệp cho nhiều người.