Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY CỔ PHẦN INDOCHINA BUILD VIỆT NAM làm việc tại Bến Tre thu nhập 15 - 22 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN INDOCHINA BUILD VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 03/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
Nhân viên Kế hoạch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Kế hoạch Tại CÔNG TY CỔ PHẦN INDOCHINA BUILD VIỆT NAM

Mức lương
15 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bến Tre:

- Bến Tre, Thành phố Bến Tre

Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương 15 - 22 Triệu

Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, quản lý giám sát thi công của các gói thầu của dự án đảm bảo hoàn thành theo đúng kế hoạch Ban giám đốc DA đề ra.
Triển khai chiến lược, mục tiêu, kế hoạch hoạt động của lãnh đạo Ban giám đốc đề ra.
Quản lý/giám sát quá trình thi công xây dựng của các nhà thầu theo quy định của pháp luật về các mặt: chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn lao động, vệ sinh môi trường của toàn bộ dự án.
Có kiến thức về quản lý thiết kế, giám sát thi công, chạy thử nghiệm thu công trình.
Kiểm tra, tính toán, so sánh, đối chiếu khối lượng thực hiện tại hiện trường với khối lượng theo thiết kế và khối lượng theo báo cáo kết quả thí nghiệm, cùng các hồ sơ pháp lý liên quan.
Có khả năng thực hiện công tác duyệt shop drawing và BPTC.
Thực hiện các công việc theo chỉ đạo của BGĐ.
Trao đổi cụ thể và chi tiết lúc phỏng vấn.

Với Mức Lương 15 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chính quy: Chuyên ngành Xây dựng DD&CN/ Kỹ thuật Xây dựng ...tại các trường: Đại học Xây dựng, Đại học GTVT, Đại học Kiến trúc, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Đại học SPKT TPHCM, Đại học Bách Khoa...
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở các vị trí Kỹ sư Quản lý thi công; Kỹ sư giám sát của đơn vị TVGS hoặc Chủ đầu tư tại các công trình dân dụng.
Có CCHN QLDA và CCHH giám sát hạng II hoặc hạng I là một lợi thế.
Nắm vững nghị định QLCL và các tiêu chuẩn XD hiện hành.
Nam giới, khỏe mạnh, đi công tác được.
Chịu được áp lực cao trong công việc.
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm điều hành trực tiếp các dự án Nhiệt điện, Dân dụng, Hạ tầng, khu CN.
Ưu tiên ứng viên là người địa phương.
Thành thạo các phần mềm thiết kế: Autocad; Microsoft Office...
Yêu cầu phẩm chất/Thể lực: Thể lực tốt, cẩn thận, chân thành, trung thực, ngay thẳng và sẵn sàng đi công tác xa.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN INDOCHINA BUILD VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 15 - 22M/tháng (Thỏa thuận);
Làm việc tại Tập đoàn lớn đa ngành - Tập đoàn AMACCAO;
Được hỗ trợ ăn ở tại dự án, tham quan nghỉ mát, thưởng lễ tết, thưởng lương tháng thứ 13 tương xứng với năng lực và sự cống hiến;
Cơ hội thăng tiến cao;
Được tham gia BHXH và các chế độ phúc lợi khác theo quy định công ty;
Môi trường làm năng động, chuyên nghiệp, văn minh, công bằng, có nhiều cơ hội làm việc lâu dài;
Thời gian làm việc: Theo dự án.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN INDOCHINA BUILD VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN INDOCHINA BUILD VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Ô CN6, Khu công nghiệp Nguyên Khê, Xã Nguyên Khê, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

