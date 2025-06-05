Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty cổ phần xây dựng dự án Phát Triển làm việc tại Bến Tre thu nhập 20 - 23 Triệu

Mức lương 20 - 23 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bến Tre: - Bến Tre - Đồng Nai, Thành phố Bến Tre

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 20 - 23 Triệu

Giám sát thi công

Lập kế hoạch tổ chức và giám sát công việc

Lập và gửi báo cáo nội bộ

Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo Công Ty

Với Mức Lương 20 - 23 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nắm vững và am hiểu quy định pháp luật chuyên môn, nguyên tắc chuẩn mực ,trung thực trong công việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp

Trung thực, công bằng, khách quan và cầu tiến

Biết sử dụng thành thạo tin học văn phòng, autocad, project, dự toán...

Yêu cầu 5 năm kinh nghiệm

Tại Công ty cổ phần xây dựng dự án Phát Triển Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thưởng theo năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần xây dựng dự án Phát Triển

