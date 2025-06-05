Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty cổ phần xây dựng dự án Phát Triển làm việc tại Bến Tre thu nhập 20 - 23 Triệu

Công ty cổ phần xây dựng dự án Phát Triển
Ngày đăng tuyển: 05/06/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/07/2025
Công ty cổ phần xây dựng dự án Phát Triển

Kỹ sư xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại Công ty cổ phần xây dựng dự án Phát Triển

Mức lương
20 - 23 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bến Tre:

- Bến Tre

- Đồng Nai, Thành phố Bến Tre

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 20 - 23 Triệu

Giám sát thi công
Lập kế hoạch tổ chức và giám sát công việc
Lập và gửi báo cáo nội bộ
Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo Công Ty

Với Mức Lương 20 - 23 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nắm vững và am hiểu quy định pháp luật chuyên môn, nguyên tắc chuẩn mực ,trung thực trong công việc
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trung thực, công bằng, khách quan và cầu tiến
Biết sử dụng thành thạo tin học văn phòng, autocad, project, dự toán...
Yêu cầu 5 năm kinh nghiệm

Tại Công ty cổ phần xây dựng dự án Phát Triển Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thưởng theo năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần xây dựng dự án Phát Triển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần xây dựng dự án Phát Triển

Công ty cổ phần xây dựng dự án Phát Triển

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 654 TRƯỜNG SA P.17 Q.PHÚ NHUẬN TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

