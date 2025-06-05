Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty cổ phần xây dựng dự án Phát Triển làm việc tại Bến Tre thu nhập 20 - 23 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại Công ty cổ phần xây dựng dự án Phát Triển
Mức lương
20 - 23 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bến Tre:
- Bến Tre
- Đồng Nai, Thành phố Bến Tre
Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 20 - 23 Triệu
Giám sát thi công
Lập kế hoạch tổ chức và giám sát công việc
Lập và gửi báo cáo nội bộ
Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo Công Ty
Với Mức Lương 20 - 23 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nắm vững và am hiểu quy định pháp luật chuyên môn, nguyên tắc chuẩn mực ,trung thực trong công việc
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trung thực, công bằng, khách quan và cầu tiến
Biết sử dụng thành thạo tin học văn phòng, autocad, project, dự toán...
Yêu cầu 5 năm kinh nghiệm
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trung thực, công bằng, khách quan và cầu tiến
Biết sử dụng thành thạo tin học văn phòng, autocad, project, dự toán...
Yêu cầu 5 năm kinh nghiệm
Tại Công ty cổ phần xây dựng dự án Phát Triển Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương thưởng theo năng lực
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần xây dựng dự án Phát Triển
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI