Tuyển Nhân viên kinh doanh bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC ĐẤT XANH MIỀN BẮC Pro Company làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 15 - 100 Triệu

Mức lương 15 - 100 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: VPBH dự án Lotus đường Trần Quang Khải,Xương Giang,Bắc Giang chân cầu vượt Xương Giang, TP Bắc Giang ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh bất động sản Với Mức Lương 15 - 100 Triệu

- Tìm kiếm và tư vấn khách hàng có nhu cầu mua Bất động sản ở giỏ hàng chung với tất cả các mảng: Chung cư, biệt thự, liền kề, nghỉ dưỡng, đất nền...

- Chăm sóc khách hàng trước, trong và sau bán hàng

- Thường xuyên cập nhật thông tin thị trường Bất động sản, đa dạng hóa kiến thức cá nhân

- Phối hợp với AE trong nhóm cùng thực hiện chỉ tiêu chung.

- BẠN CHƯA CÓ KINH NGHIỆM => Được đào tạo dắt tay chỉ việc.

- Chiêu nạp cả phòng kinh doanh với chế độ đãi ngộ riêng đặc biệt.

-VP làm việc khắp Hà Nội và các tỉnh thành

Với Mức Lương 15 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu BĐS, đam mê kinh doanh, yêu tiền, luôn sẵn sàng , nhiệt huyết, cầu tiến và không ngại bị từ chối.

- Phương tiện làm việc và di chuyển: Xe máy, điện thoại, laptop

- KHÔNG yêu cầu giới tính, TUỔI 18 - 40

- KHÔNG yêu cầu kinh nghiệm về Bất động sản

-Đào tạo bài bản cho ứng viên chưa có kinh nghiệm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC ĐẤT XANH MIỀN BẮC Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Đặc quyền lợi ích khi gia nhập ĐXMB:

- Thương hiệu uy tín số 1 về lĩnh vực Bất động sản.

- Giỏ hàng độc quyền đa dạng các phân khúc: Liền kề, biệt thự, shophouse, đất nền, nghỉ dưỡng, chung cư, thổ cư, cho thuê, chuyển nhượng,...

- Lương cơ bản 6-15 triệu/tháng (có lương ngay cả khi không bán được hàng ) CAM KẾT KHÔNG ÁP DOANH SỐ TRONG 02 THÁNG THỬ VIỆC

- Thưởng nóng từ 10 - 100 Triệu / Giao dịch

- Hoa hồng dự án từ 50 - 500 Triệu / Giao dịch nhận ngay khi giao dịch thành công

Nhận ngay khi giao dịch thành công, cam kết không nợ lương, thưởng & hoa hồng.

- Hỗ trợ truyền thông Marketing lên tới 100% cho tất cả các kênh

- Không yêu cầu kinh nghiệm, Không giới hạn độ tuổi

- MIỄN PHÍ 100% chi phí khóa học đào tạo BĐS từ cơ bản đến chuyên sâu

- TẶNG khóa đào tạo quảng cáo Facebook ,Google, web, Zalo,... bởi đội ngũ Marketing chuyên nghiệp

- ĐẶC BIỆT Nhân sự có kinh nghiệm về BĐS được ưu tiên tuyển thẳng hưởng full lương chính thức.

- Tham gia BHXH, BHYT ... Được hưởng chế độ nghỉ dưỡng, du lịch, khám sức khỏe định kỳ hàng năm, chế độ khen thưởng hấp dẫn theo Tháng, Quý, Năm.

- Môi trường làm việc trẻ trung, hiện đại, năng động và chuyên nghiệp, nhiều cơ hội phát triển, thăng tiến lên TPKD, GĐKD

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC ĐẤT XANH MIỀN BẮC Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin