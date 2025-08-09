Tuyển Chứng khoán CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN VPS làm việc tại Hà Nội thu nhập 23 - 35 Triệu

Mức lương 23 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 8 Phạm Ngọc Thạch, Trung Tự, Đống Đa, Đống Đa - Hồ Chí Minh - Đà Nẵng ...và 4 địa điểm khác, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Chứng khoán Với Mức Lương 23 - 35 Triệu

Được cấp ID môi giới riêng và hưởng toàn bộ hoa hồng từ phí giao dịch của:

- Gắn trực tiếp tài khoản chứng khoán cá nhân

- Bạn bè, người thân, khách hàng gắn ID giới thiệu

- Tư vấn, hỗ trợ khách hàng đầu tư chứng khoán: thị trường, cổ phiếu, chiến lược giao dịch

- Có thể làm việc từ xa, không bắt buộc đến văn phòng

Với Mức Lương 23 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có bằng cấp Đại học trở lên (chấp nhận sinh viên năm 3,4 chuẩn bị ra trường) các trường Đại học Khối ngành kinh tế, tài chính...

- Thái độ tích cực, nhanh nhẹn, cầu tiến, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm trong công việc

- Không yêu cầu kinh nghiệm nhưng yêu thích chứng khoán và có tinh thần cầu tiến(sẽ được đào tạo từ đầu)

- Có máy tính/laptop

- Có kinh nghiệm đầu tư chứng khoán hoặc kênh liên quan (Forex, Crypto, BĐS…) thì tốt còn không cũng không sao do được đào tạo từ đầu.

- Có kế hoạch kinh doanh và phát triển khách hàng theo tháng, quý, năm

Tại CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN VPS Thì Được Hưởng Những Gì

- Có lương tháng 13, thưởng dịp lễ tết... - Được hỗ trợ dấu thực tập - Môi trường làm việc trẻ, năng động, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN VPS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin