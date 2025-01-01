Tất cả địa điểm
  • Tất cả địa điểm
Công việc Kinh doanh bất động sản

-

Có 75 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN MAYHOMES
Tuyển Nhân viên kinh doanh bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN MAYHOMES làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN MAYHOMES
Hạn nộp: 29/08/2025
Hà Nội Hải Phòng Thanh Hóa Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN KHÔI
Tuyển Nhân viên kinh doanh bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN KHÔI làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 100 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN KHÔI
Hạn nộp: 09/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN HOME X
Tuyển Nhân viên kinh doanh bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN HOME X làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN HOME X
Hạn nộp: 04/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC AN THỊNH PHÁT
Tuyển Nhân viên kinh doanh bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC AN THỊNH PHÁT làm việc tại Bình Dương thu nhập 30 - 100 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC AN THỊNH PHÁT
Hạn nộp: 20/08/2025
Bình Dương Đã hết hạn 30 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN JOY HOMES
Tuyển Nhân viên kinh doanh bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN JOY HOMES làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 100 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN JOY HOMES
Hạn nộp: 22/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH dịch vụ Địa Ốc Vàng
Tuyển Nhân viên kinh doanh bất động sản Công ty TNHH dịch vụ Địa Ốc Vàng làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 200 Triệu
Công ty TNHH dịch vụ Địa Ốc Vàng
Hạn nộp: 04/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 200 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ
Tuyển Nhân viên kinh doanh bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 100 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ
Hạn nộp: 13/08/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Hải Phòng Đã hết hạn 50 - 100 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Tuyển dụng việc làm nhân viên kinh doanh bất động sản hiện đang tăng mạnh và sức hút với người lao động bởi mức lương hấp dẫn dao động khoảng 10.000.000 – 100.000.000 VNĐ/tháng. Những khu vực tập trung tuyển dụng nhân viên kinh doanh bất động phần lớn tại các thành phố như TP.HCM, Hà NộiĐà Nẵng bởi nhu cầu sử dụng, buôn bán nhà đất diễn ra sôi động.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm nhân viên kinh doanh bất động sản

Thị trường bất động sản ở nước ta đang có nhiều tín hiệu phục hồi, đặc biệt là trong giai đoạn nửa cuối năm 2024. Các nhà tuyển dụng tập trung chiêu mộ nhân lực, giới đầu tư bắt đầu tìm kiếm cơ hội và ngân hàng mở các đợt kích cầu vay mua nhà. Những điều này đã vô hình chung tạo ra nhu cầu tuyển dụng việc làm nhân viên kinh doanh bất động sản trở nên sôi động hơn.

Nhân viên kinh doanh bất động sản là người phụ trách tìm kiếm và tiếp cận khách hàng thông qua các tờ rơi, quảng cáo, sự kiện,… Họ sẽ cung cấp những thông tin liên quan tới bất động sản cho khách hàng cũng như giải đáp mọi thắc mắc để hiểu rõ hơn và đồng thời hỗ trợ thực hiện các thủ tục, giấy tờ mua bán.

Nhu cầu tuyển dụng việc làm nhân viên kinh doanh bất động sản
Nhu cầu tuyển dụng việc làm nhân viên kinh doanh bất động sản

Việc làm nhân viên kinh doanh bất động sản đóng vai trò tìm kiếm và kết nối người mua/bán sản phẩm nhà đất đang được rao bán. Họ sẽ làm việc theo hợp đồng của công ty môi giới hoặc sàn giao dịch bất động sản.

Theo báo cáo của Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động nhu cầu nhân lực ngành bất động sản có chiều hướng tăng cả về số lượng lẫn chất lượng. Ngoài ra, các sản phẩm bất động sản có nhiều phân khúc đã thúc đẩy nhu cầu mua sắm và đầu tư dài hạn. Các doanh nghiệp bất động sản cũng vì thế đẩy mạnh hoạt động kinh doanh. Vì vậy, trên các trang tuyển dụng việc làm nhân viên kinh doanh luôn có số lượng bài đăng lên tới hàng chục nghìn. Những khu vực tuyển dụng phần lớn tập trung tại các thành phố phát triển như Đà Nẵng, Hà Nội hay TP.HCM.

Với bối cảnh đó, cơ hội việc làm nhân viên kinh doanh bất động sản trở nên rộng mở hơn với người lao động. Bạn có thể gia nhập những công ty, tập đoàn đầu tư phát triển bất động sản và đơn vị kinh doanh dịch vụ BĐS như định giá, quản lý dự án, mô giới. Không chỉ có môi trường làm việc năng động, việc làm nhân viên kinh doanh bất động sản còn giúp ứng viên tăng thu nhập không giới hạn.

2. Mức lương trung bình của nhân viên kinh doanh bất động sản

Mức lương của nhân viên kinh doanh bất động sản hiện nay thường bao gồm 2 phần là lương cứng và hoa hồng. Bên cạnh đó, tuỳ vào vị trí công việc và khả năng chốt sales mà mức thu nhập về ngành kinh doanh bất động sản có sự chênh lệch. Dưới đây mức lương tham khảo của từng vị trí việc làm nhân viên kinh doanh bất động:

Việc làm kinh doanh bất động sản

Mức lương giao động

(VNĐ/tháng)

CTV kinh doanh bất động sản

10.000.000 – 25.000.000

Nhân viên kinh doanh bất động sản

10.000.000 – 30.000.000

Chuyên viên kinh doanh bất động sản

15.000.000 – 40.000.000

Trưởng nhóm kinh doanh bất động sản

20.000.000 – 50.000.000

Giám đốc kinh doanh bất động sản

50.000.000 – 100.000.000

3. Mô tả công việc của một nhân viên kinh doanh bất động sản

Công việc của một nhân viên kinh doanh bất động sản sẽ tùy thuộc vào đặc trưng và quy mô từng công ty, doanh nghiệp cùng khu vực làm việc. Tuy nhiên, về cơ bản thì việc làm nhân viên kinh doanh bất động sản sẽ đảm nhận một số công việc chính như:

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng: Đây là nhiệm vụ chiếm hầu hết thời gian của nhân viên kinh doanh bất động sản. Để thực hiện công việc này, ứng viên sẽ tự xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin khách hàng đã giao dịch trước đó từ bộ phận chăm sóc khách hàng. Thông qua dữ liệu đó, việc làm nhân viên kinh doanh bất động sản sẽ tiếp cận và tư vấn khách hàng về những sự kiện ra mắt các dự án.

Tư vấn và thuyết phục khách hàng mua hàng: Nhân viên kinh doanh bất động sản sẽ dùng những kiến thức về các sản phẩm bất động sản như giá cả, tiện ích, vị trí hay lợi ích đầu tư. Nhân viên kinh doanh bất động sản cũng cần hiểu rõ các sản phẩm cạnh tranh để có sự so sánh chính xác và thuyết phục khách hàng ký kết hợp đồng giao dịch thành công.

Chăm sóc khách hàng: Đây là việc làm quan trọng đối với nhân viên kinh doanh bất động sản. Công việc này sẽ phải thực hiện thường xuyên nhằm duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng cũ và tạo nhóm khách hàng thân thiết cũng như xây dựng tập khách hàng tiềm năng cho doanh nghiệp.

Các công việc khác: Việc làm nhân viên kinh doanh bất động sản cũng đảm nhận nhiệm vụ khác như chuẩn bị giấy tờ và hỗ trợ khách hàng hoàn thành thủ tục ký kết hợp động giao dịch mua bán. Đồng thời, nhân viên sales bất động sản sẽ dẫn khách đi xem nhà và chịu trách nhiệm về hiệu quả kinh doanh, chỉ số doanh thu.

Mô tả công việc của một nhân viên kinh doanh bất động sản
Mô tả công việc của một nhân viên kinh doanh bất động sản

4. Yêu cầu với việc làm nhân viên kinh doanh bất động sản

Để ứng tuyển thành công việc làm nhân viên kinh doanh bất động sản, người lao động sẽ cần đáp ứng một số yêu cầu cơ bản như sau:

Trình độ, kinh nghiệm:

  • Hiểu được quy tắc của thị trường và phân tích thị trường BĐS

  • Nếu có từ 1 – 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực môi giới, tư vấn và sales là lợi thế

  • Ứng viên tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học các ngành Kinh tế, Tài chính, Quản trị kinh doanh để có nền tảng kiến thức về kinh tế, tiền tệ và bất động sản.

Yêu cầu kỹ năng:

  • Làm việc độc lập và nhóm tốt

  • Ham học hỏi, chủ động và năng động

  • Có khả năng giao tiếp và thuyết phục tốt

  • Chịu được áp lực cao và sẵn sàng làm việc ngoài giờ

  • Có sự nhạy bén với những xu hướng thị trường bất động sản.

  • Có sự am hiểu về thị trường bất động sản và các quy định pháp lý liên quan

  • Tuyển dụng nhân viên kinh doanh bất động sản yêu cầu ứng viên sử dụng thành thạo các công cụ văn phòng như Excel, Powerpoint, Word.

Yêu cầu với việc làm nhân viên kinh doanh bất động sản
Yêu cầu với việc làm nhân viên kinh doanh bất động sản

5. Khu vực tuyển dụng nhân viên kinh doanh bất động sản nhiều nhất

Nhu cầu tuyển dụng nhân viên kinh doanh bất động sản hiện nay có xu hướng gia tăng tại nhiều khu vực. Đặc biệt là những khu vực thành phố lớn có tốc độ phát triển cơ sở hạ tầng và nhu cầu đầu tư các sản phẩm bất động sản.

5.1. Tuyển dụng nhân viên kinh doanh bất động sản TP.HCM

Hồ Chí Minh đứng đầu top những thành phố có tốc độ phát triển kinh tế, cơ sở hạ tầng nhất cả nước. Lĩnh vực kinh doanh bất động sản tại TP.HCM có sự phục hồi mạnh mẽ trong năm 2024. Theo Hiệp hội bất động sản TP HCM (HoREA), giai đoạn khó khăn của thị trường BĐS đã qua nhờ những chính sách tín dụng phát huy hiệu quả và lãi suất cho vay giảm, khả năng tiếp cận nguồn vốn tăng lên. Các chủ đầu tư bất động sản cũng tái cấu trúc và cơ cấu lại sản phẩm, giảm giá nhà giúp kích cầu thị trường. Do đó, nhu cầu tuyển dụng việc làm nhân viên kinh doanh bất động sản tại TP.HCM được đánh giá là vô cùng lớn và tiềm năng cho người lao động.

Mức lương dành cho nhân viên kinh doanh bất động sản tại TP.HCM dao động từ 10.000.000 - 80.000.000 VNĐ/tháng
Mức lương dành cho nhân viên kinh doanh bất động sản tại TP.HCM dao động từ 10.000.000 - 80.000.000 VNĐ/tháng

Kinh doanh bất động sản tại TP.HCM có sự đa dạng loại hình nhưng “hot” nhất phải kể đến căn hộ chung cư, nhà phố, đất nền, bất động sản nghỉ dưỡng, hoa viên nghĩa trang, Shophouse, Officetel, phòng trọ cho thuê và đầu tư vào nhà xưởng.

Quận 5, Quận 7, Quận Thủ Đức, Quận Bình Thạnh, Quận Bình Chánh là những quận có nhu cầu tuyển dụng việc làm nhân viên kinh doanh bất động sản nhiều nhất tại khu vực TP.HCM. Mức lương dành cho nhân viên kinh doanh bất động sản tại TP.HCM dao động từ 10.000.000 - 80.000.000 VNĐ/tháng.

5.2. Tuyển dụng nhân viên kinh doanh bất động sản Hà Nội

Hà Nội là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá và giáo dục hàng đầu cả nước. Không chỉ được chính phủ quan tâm áp dụng nhiều chính sách phát triển mà Hà Nội còn thu hút nguồn vốn từ nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước. Đồng thời, mật độ dân cư tại Hà Nội cao đã kích thích nhu cầu mua bán, đầu tư và sử dụng các sản phẩm bất động sản.

Thị trường bất động sản Hà Nội có biến động tích cực hơn vào cuối năm 2024 khi Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản có nhiều nội dung đổi mới trong quản lý, lành mạnh hóa thị trường, phát triển các phân khúc nhà ở nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các cá nhân, doanh nghiệp tham gia thị trường bất động sản. Chính vì thế đã tạo ra nhu cầu tuyển dụng việc làm nhân viên kinh doanh bất động sản tại Hà Nội là nhộn nhịp hơn.

Nhu cầu tuyển dụng việc làm nhân viên kinh doanh bất động sản tại Hà Nội khá lớn
Nhu cầu tuyển dụng việc làm nhân viên kinh doanh bất động sản tại Hà Nội khá lớn

Chung cư, đất nền, thổ cư, nhà phố, shophouse, căn hộ dịch vụ và bất động sản công nghiệp hiện đang những loại hình kinh doanh bất động sản sôi động, nhận được sự quan tâm của đông đảo nhất tại khu vực Hà Nội.

Những quận huyện tập trung tuyển dụng việc làm nhân viên kinh doanh bất động sản tại Hà Nội phải kể đến như Hoàng Mai, Nam Từ Liêm, Đống Đa, Cầu Giấy, Hà Đông, Đông Anh,...với mức lương dao động từ 10.000.000 - 70.000.000 VNĐ/tháng.

5.3. Tuyển nhân viên kinh doanh bất động sản Đà Nẵng

Trong những năm gần đây, Đà Nẵng cũng tích cực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và cải thiện môi trường, nâng cao an sinh xã hội. Do đó, Đà Nẵng được đánh giá là thành phố đáng sống nhất Việt Nam.

Hải Châu, Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn là những khu vực tập trung việc làm nhân viên kinh doanh bất động sản nhiều nhất tại Đà Nẵng
Hải Châu, Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn là những khu vực tập trung việc làm nhân viên kinh doanh bất động sản nhiều nhất tại Đà Nẵng

Theo VnEconomy, thị trường bất động sản tại Đà Nẵng có sự khởi sắc nhờ tăng trưởng kinh tế, giải ngân đầu tư công và kỳ vọng du lịch cải thiện. Điều này đã góp phần kích cầu thị trường mua bán, đầu tư bất động sản Đà Nẵng hoạt động sôi nổi hơn. Nhờ vậy mà nhu cầu tuyển dụng việc làm nhân viên kinh doanh tại thành phố này cũng trở nên nhộn nhịp hơn.

Căn hộ, nhà phố và nhà biệt thự hiện đang là loại hình kinh doanh bất động sản phổ biến nhất tại Đà Nẵng. Nhu cầu tuyển dụng việc làm kinh doanh bất động sản tại thành phố này chủ yếu tập trung ở những khu vực quận huyện trung tâm như Hải Châu, Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn. Mức lương nhân viên kinh doanh bất động sản tại Đà Nẵng dao động khoảng từ 9.000.000 – 30.000.000 VNĐ/tháng, tuỳ từng vị trí và khả năng chốt sales có thể lên tới 100.000.000 VNĐ/tháng.

Việc làm nhân viên kinh doanh bất động sản hiện nay có nhu cầu tuyển dụng lớn nhờ hàng loạt dự án BĐS được mở rộng, sự đa dạng loại hình kinh doanh và các quy định đổi mới trong Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Nhà ở. Việc làm này cũng thu hút người lao động không chỉ bởi mức thu nhập hấp dẫn mà còn có lộ trình thăng tiến rõ ràng từ CTV lên Nhân viên/Chuyên viên hoặc Trưởng phòng, Giám đốc kinh doanh bất động sản.