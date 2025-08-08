Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty TNHH Truyền Thông BRANDO làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: Tầng 3, Toà nhà Quốc Bảo, số 23 Trường Thi 1, Hải Châu, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh

- Nghiên cứu và phát triển sản phẩm kinh doanh:

+ Hiểu rõ mô hình kinh doanh của Brando, nghiên cứu thị trường tìm kiếm & mở rộng các đối tác hợp tác kinh doanh về các sản phẩm liên quan đến giải pháp quảng bá thương hiệu.

+ Theo dõi hiệu quả của từng đối tác sản phẩm sau đó tối ưu giá và quy trình hợp tác

- Hỗ trợ setup, xây đội nhóm kinh doanh:

+ Xây dựng hệ thống bán hàng cho các dự án mới.

+ Lên kế hoạch xây dựng đội bán háng thử nghiệm các sản phẩm mới.

- Tối ưu hiệu suất phòng kinh doanh: Theo dõi, phân tích, báo cáo, đề xuất hiệu quả kinh doanh để tối ưu hiệu suất phòng kinh doanh.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo.

Yêu Cầu Công Việc

Giới tính: Không yêu cầu

Độ tuổi: 24-30 tuổi

Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh, Marketing, Thương mại, hoặc ngành liên quan

Kinh nghiệm: Kinh nghiệm tối thiểu 1 năm ở vị trí tương đương hoặc quản lý về chuyên môn Kinh doanh, Marketing.

Năng lực:

- Năng lực nghiên cứu thị trường.

- Năng lực đàm phán & thương lượng.

- Năng lực đánh giá & phân tích theo tư duy logic.

- Khả năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn.

- Làm việc luôn có tư duy dịch vụ, chuyên nghiệp.

Thái độ & con người phù hợp:

- Có tinh thần khởi nghiệp: dấn thân, ham học hỏi, không ngại làm việc mới, thử thách.

- Yêu thích vận hành & tối ưu hiệu suất hệ thống.

- Yêu thích và có mong muốn phát triển cao trong ngành Marketing.

- Trách nhiệm, chuyên nghiệp, tận tâm.

Phúc Lợi Tại Công ty TNHH Truyền Thông BRANDO

1/Thu nhập

– Lương có bản từ 10.000.000đ + thưởng theo dự án (deal theo năng lực).

2/Phúc lợi và cơ hội phát triển

- Hưởng các chế độ phúc lợi, bảo hiểm theo quy định nhà nước.

- Brandoer Happy: Happy hours hàng tuần, Pantry hàng tháng, Fresh Day hàng quý, Team Building hàng năm, Sự kiện 8/3, 20/10, 19/11, Trung thu, Noel.

- Chính sách Brandoer Care:

+ Làm việc online dành cho phái nữ khi tới tháng

+ 1 ngày nghỉ phép/tháng

+ Mừng đám cưới, sinh nhật

+ Thăm ốm đau

- Có cơ hội trở thành Giám đốc dự án hoặc Phó giám đốc Vận hành Brando.

Cách Thức Ứng Tuyển

