Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty TNHH Truyền Thông BRANDO làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty TNHH Truyền Thông BRANDO
Ngày đăng tuyển: 08/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/09/2025
Công ty TNHH Truyền Thông BRANDO

Trợ lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại Công ty TNHH Truyền Thông BRANDO

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: Tầng 3, Toà nhà Quốc Bảo, số 23 Trường Thi 1, Hải Châu, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Nghiên cứu và phát triển sản phẩm kinh doanh:
+ Hiểu rõ mô hình kinh doanh của Brando, nghiên cứu thị trường tìm kiếm & mở rộng các đối tác hợp tác kinh doanh về các sản phẩm liên quan đến giải pháp quảng bá thương hiệu.
+ Theo dõi hiệu quả của từng đối tác sản phẩm sau đó tối ưu giá và quy trình hợp tác
- Hỗ trợ setup, xây đội nhóm kinh doanh:
+ Xây dựng hệ thống bán hàng cho các dự án mới.
+ Lên kế hoạch xây dựng đội bán háng thử nghiệm các sản phẩm mới.
- Tối ưu hiệu suất phòng kinh doanh: Theo dõi, phân tích, báo cáo, đề xuất hiệu quả kinh doanh để tối ưu hiệu suất phòng kinh doanh.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Không yêu cầu
Độ tuổi: 24-30 tuổi
Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh, Marketing, Thương mại, hoặc ngành liên quan
Kinh nghiệm: Kinh nghiệm tối thiểu 1 năm ở vị trí tương đương hoặc quản lý về chuyên môn Kinh doanh, Marketing.
Năng lực:
- Năng lực nghiên cứu thị trường.
- Năng lực đàm phán & thương lượng.
- Năng lực đánh giá & phân tích theo tư duy logic.
- Khả năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn.
- Làm việc luôn có tư duy dịch vụ, chuyên nghiệp.
Thái độ & con người phù hợp:
- Có tinh thần khởi nghiệp: dấn thân, ham học hỏi, không ngại làm việc mới, thử thách.
- Yêu thích vận hành & tối ưu hiệu suất hệ thống.
- Yêu thích và có mong muốn phát triển cao trong ngành Marketing.
- Trách nhiệm, chuyên nghiệp, tận tâm.

Tại Công ty TNHH Truyền Thông BRANDO Thì Được Hưởng Những Gì

1/Thu nhập
– Lương có bản từ 10.000.000đ + thưởng theo dự án (deal theo năng lực).
2/Phúc lợi và cơ hội phát triển
- Hưởng các chế độ phúc lợi, bảo hiểm theo quy định nhà nước.
- Brandoer Happy: Happy hours hàng tuần, Pantry hàng tháng, Fresh Day hàng quý, Team Building hàng năm, Sự kiện 8/3, 20/10, 19/11, Trung thu, Noel.
- Chính sách Brandoer Care:
+ Làm việc online dành cho phái nữ khi tới tháng
+ 1 ngày nghỉ phép/tháng
+ Mừng đám cưới, sinh nhật
+ Thăm ốm đau
- Có cơ hội trở thành Giám đốc dự án hoặc Phó giám đốc Vận hành Brando.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Truyền Thông BRANDO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Truyền Thông BRANDO

Công ty TNHH Truyền Thông BRANDO

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 23 Trường Thi 1, P. Hòa Thuận Tây, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

