Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐỐI TÁC XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 0 - 0 Triệu

Mức lương 0 - 0 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: Đối diện 131 Nguyễn Văn Tạo - Cẩm Lệ, Cẩm Lệ, Quận Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 0 - 0 Triệu

Soạn hàng.

Đóng hàng .

Xuất – nhập kho hàng sàn thương mại

Sắp xếp, kiểm kê hàng hóa

Dọn dẹp kho

Làm các công việc khác theo chỉ đạo cấp trên

Với Mức Lương 0 - 0 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam, sức khỏe tốt

Tuổi từ 20 - 35 tuổi.

Có tính cẩn thận và trung thực

Có tinh thần trách nhiệm trong công việc

Có thể tăng ca sau giờ hành chính

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐỐI TÁC XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trương kho có điều hòa, chuẩn chỉnh.

Tham gia BHXH theo quy định hiện hành.

Lương tháng 13 + Thưởng cuối năm, Phép năm

Tăng lương theo định kỳ hàng năm

Được nghỉ các ngày Lễ/Tết trong năm theo quy định nhà nước

Được Thưởng các dịp Lễ lớn trong năm.

Được tham gia du lịch teambuilding cùng công ty

Được cấp phát đồng phục

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐỐI TÁC XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin