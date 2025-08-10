Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐỐI TÁC XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 0 - 0 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐỐI TÁC XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG
Mức lương
0 - 0 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng: Đối diện 131 Nguyễn Văn Tạo
- Cẩm Lệ, Cẩm Lệ, Quận Cẩm Lệ
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 0 - 0 Triệu
Soạn hàng.
Đóng hàng .
Xuất – nhập kho hàng sàn thương mại
Sắp xếp, kiểm kê hàng hóa
Dọn dẹp kho
Làm các công việc khác theo chỉ đạo cấp trên
Với Mức Lương 0 - 0 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nam, sức khỏe tốt
Tuổi từ 20 - 35 tuổi.
Có tính cẩn thận và trung thực
Có tinh thần trách nhiệm trong công việc
Có thể tăng ca sau giờ hành chính
Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐỐI TÁC XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc trong môi trương kho có điều hòa, chuẩn chỉnh.
Tham gia BHXH theo quy định hiện hành.
Lương tháng 13 + Thưởng cuối năm, Phép năm
Tăng lương theo định kỳ hàng năm
Được nghỉ các ngày Lễ/Tết trong năm theo quy định nhà nước
Được Thưởng các dịp Lễ lớn trong năm.
Được tham gia du lịch teambuilding cùng công ty
Được cấp phát đồng phục
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐỐI TÁC XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
