Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 09/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/09/2025
Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 127 Đỗ Chính, TDP Văn Nhuế,, Mỹ Hào ...và 8 địa điểm khác, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm và tiếp cận khách hàng doanh nghiệp (F&B, nhà máy, ngân hàng, trường học, bệnh viện,...).
Giới thiệu sản phẩm thiết bị CNTT và dịch vụ kỹ thuật của công ty.
Tư vấn giải pháp tổng thể phù hợp với nhu cầu khách hàng.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại và tiềm năng.
Thu thập thông tin nhu cầu, lập báo giá, đàm phán và chốt đơn hàng.
Phối hợp phòng kỹ thuật để triển khai dịch vụ (cài đặt, bảo trì,...).
Giám sát tiến độ giao hàng, triển khai dịch vụ, nghiệm thu và thu hồi công nợ.
Cập nhật dữ liệu khách hàng, báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Kinh doanh, CNTT, Kỹ thuật,...
Có kinh nghiệm thị trường/Marketing liên quan đến lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật, công nghệ thông tin…
Đam mê kinh doanh
Năng động, chủ động, chịu được áp lực doanh số.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt.

Tại Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Từ 8 – 30 triệu + …/ Tháng
Thưởng hiệu quả, KPIs, cuối năm
Phụ cấp: công tác phí, phụ cấp khác theo chính sách nhân sự..
Cơ hội học hỏi chuyên sâu về công nghệ, tham gia training, hội thảo từ Nhà phân phối hoặc hãng (HP, Cisco, Dell, Lenovo...)
Lộ trình phát triển lên Trưởng nhóm/Trưởng phòng Kinh doanh.
Thưởng tháng 13, du lịch hàng năm
Nghỉ chiều thứ 7, chủ nhật hàng tuần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam

Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 2, Ngõ 479 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Tân, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

