Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 127 Đỗ Chính, TDP Văn Nhuế,, Mỹ Hào ...và 8 địa điểm khác, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Tìm kiếm và tiếp cận khách hàng doanh nghiệp (F&B, nhà máy, ngân hàng, trường học, bệnh viện,...).

Giới thiệu sản phẩm thiết bị CNTT và dịch vụ kỹ thuật của công ty.

Tư vấn giải pháp tổng thể phù hợp với nhu cầu khách hàng.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại và tiềm năng.

Thu thập thông tin nhu cầu, lập báo giá, đàm phán và chốt đơn hàng.

Phối hợp phòng kỹ thuật để triển khai dịch vụ (cài đặt, bảo trì,...).

Giám sát tiến độ giao hàng, triển khai dịch vụ, nghiệm thu và thu hồi công nợ.

Cập nhật dữ liệu khách hàng, báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp chuyên ngành Kinh doanh, CNTT, Kỹ thuật,...

Có kinh nghiệm thị trường/Marketing liên quan đến lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật, công nghệ thông tin…

Đam mê kinh doanh

Năng động, chủ động, chịu được áp lực doanh số.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt.

Tại Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Từ 8 – 30 triệu + …/ Tháng

Thưởng hiệu quả, KPIs, cuối năm

Phụ cấp: công tác phí, phụ cấp khác theo chính sách nhân sự..

Cơ hội học hỏi chuyên sâu về công nghệ, tham gia training, hội thảo từ Nhà phân phối hoặc hãng (HP, Cisco, Dell, Lenovo...)

Lộ trình phát triển lên Trưởng nhóm/Trưởng phòng Kinh doanh.

Thưởng tháng 13, du lịch hàng năm

Nghỉ chiều thứ 7, chủ nhật hàng tuần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam

