Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ Công ty TNHH Xe Nâng Tín Quang

banner-company

Công ty TNHH Xe Nâng Tín Quang

100 - 499 Nhân viên
0 người theo dõi

Giới thiệu Công ty TNHH Xe Nâng Tín Quang

Với hơn 15 năm hoạt động và đội ngũ nhân viên kinh doanh, kỹ thuật tràn đầy nhiệt huyết và tay nghề cao luôn đảm bảo hỗ trợ và phục vụ khách hàng tốt nhất và nhanh nhất. Xe Nâng Tín Quang hiện đang là nhà cung cấp xe nâng cho nhiều khách hàng lớn trong các lĩnh vực: xây dựng, sản xuất hàng hóa, đồ ăn thức uống, dược phẩm, logistic... Một vài khách hàng tiêu biểu như: Coca Cola, Vinamik, Pepsi, P&G, dược CPC1, ITL, Hòa Bình... Hiện tại, công ty không ngừng phát triển và mở rộng mạng lưới kinh doanh ở khắp 3 miền Bắc, Trung, Nam. Cập nhật các thiết bị và công nghệ mới nhất nhằm nâng cao chuyên môn và hướng đến mục tiêu dẫn đầu thị trường trong lĩnh vực xe nâng hàng. Với hơn 15 năm hoạt động và đội ngũ nhân viên kinh doanh, kỹ thuật tràn đầy nhiệt huyết và tay nghề cao luôn đảm bảo hỗ trợ và phục vụ khách hàng tốt nhất và nhanh nhất. Xe Nâng Tín Quang hiện đang là nhà cung cấp xe nâng cho nhiều khách hàng lớn trong các lĩnh vực: xây dựng, sản xuất hàng hóa, đồ ăn thức uống, dược phẩm, logistic... Một vài khách hàng tiêu biểu như: Coca Cola, Vinamik, Pepsi, P&G, dược CPC1, ITL, Hòa Bình... Hiện tại, công ty không ngừng phát triển và mở rộng mạng lưới kinh doanh ở khắp 3 miền Bắc, Trung, Nam. Cập nhật các thiết bị và công nghệ mới nhất nhằm nâng cao chuyên môn và hướng đến mục tiêu dẫn đầu thị trường trong lĩnh vực xe nâng hàng. Xem thêm

Tin tuyển dụng Công ty TNHH Xe Nâng Tín Quang

Công ty TNHH Xe Nâng Tín Quang

Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty TNHH Xe Nâng Tín Quang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 18 Triệu

Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty TNHH Xe Nâng Tín Quang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 18 Triệu
Công ty TNHH Xe Nâng Tín Quang Công ty TNHH Xe Nâng Tín Quang

Hạn nộp: 30/09/2025

Hồ Chí Minh 13 - 18 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm

Tin tuyển dụng mới nhất toàn quốc

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO HOÀNG GIA

Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO HOÀNG GIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO HOÀNG GIA

Hạn nộp: 19/10/2025

Hồ Chí Minh 17 - 25 Triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Công ty cổ phần Vietsoftpro

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Vietsoftpro làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần Vietsoftpro

Hạn nộp: 19/10/2025

Hồ Chí Minh Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Pearlland JSC

Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Pearlland JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Pearlland JSC

Hạn nộp: 19/10/2025

Hồ Chí Minh Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT

Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT

Hạn nộp: 19/10/2025

Hà Nội 20 - 25 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET

Tuyển AI Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET

Hạn nộp: 19/10/2025

Hà Nội 30 - 40 Triệu Kinh nghiệm: 3 năm
CÔNG TY TNHH ANYTAPE VIỆT NAM

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ANYTAPE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu

CÔNG TY TNHH ANYTAPE VIỆT NAM

Hạn nộp: 19/10/2025

Hồ Chí Minh 20 - 40 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
180 Đường 11 Khu phố 5, Phường Linh Xuân, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/cong-ty-tnhh-xe-nang-tin-quang-ntd149654
Copy url
Mạng xã hội

Việc làm tham khảo

Tuyển Kế toán kho Công Ty TNHH MỘC F&B làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH MỘC F&B
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Business Intelligence Phu Hung Assurance Corporation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD Phu Hung Assurance Corporation
Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Social Media Ngân Hàng Thương Mại Taipei Fubon – Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng Thương Mại Taipei Fubon – Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính BIDV MetLife làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận BIDV MetLife
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Kinden Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 800 USD Công ty TNHH Kinden Việt Nam
400 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Concentrix Service Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu Công ty TNHH Concentrix Service Vietnam
7 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần dịch vụ thương mại & xây dựng địa ốc Kim Oanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần dịch vụ thương mại & xây dựng địa ốc Kim Oanh
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại GreenWorld làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại GreenWorld
15 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thợ xây/Thợ nề CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ
9 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Hella Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Hella Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Thời Trang Tổng Hợp (GTF) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Thời Trang Tổng Hợp (GTF)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Brand Marketing Meishang Cosmetics Vietnam (Colorkey BRAND) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 230 - 400 USD Meishang Cosmetics Vietnam (Colorkey BRAND)
230 - 400 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Market Research Vietcap Securities Joint Stock Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Vietcap Securities Joint Stock Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm