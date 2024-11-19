Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY TNHH CÁNH ĐỒNG VÀNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 18 Triệu

CÔNG TY TNHH CÁNH ĐỒNG VÀNG
Ngày đăng tuyển: 19/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/12/2024
Kinh doanh kênh GT

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh kênh GT Tại CÔNG TY TNHH CÁNH ĐỒNG VÀNG

Mức lương
14 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 7 Đường 5, Khu phố 4, Phường An Phú , Thành Phố Thủ Đức , Hồ Chí Minh, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh GT Với Mức Lương 14 - 18 Triệu

- Phát triển, mở rộng thị trường cho sản phẩm mứt trái cây, bơ đậu phộng, mì spaghetti, xốt mì spaghetti, xốt salad, xốt mayonnaise, sirô trà sữa, sirô giải khát, sinh tố trái cây, xốt trang trí topping, nước trái cây cô đặc...
- Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới,
- Giới thiệu sản phẩm, quy trình đặt hàng và thanh toán của công ty đến khách hàng.
- Cung cấp thông tin đầy đủ về yêu cầu của khách về các sản phẩm của công ty
- Luôn duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng.

Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp CĐ/ĐH: kinh tế, quản trị kinh doanh...
- Kinh nghiệm > 1 năm
- Ưu tiên có kinh nghiệm về thực phẩm
- Yêu cầu: Có kinh nghiệm sale 1 - 2 năm

Tại CÔNG TY TNHH CÁNH ĐỒNG VÀNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Du lịch nghỉ mát theo quy định của công ty
- Quà chúc mừng sinh nhật khi tham gia công đoàn
- Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định
- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
- Được xét tăng lương 1-2 lần trong năm
- Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÁNH ĐỒNG VÀNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 7 Đường số 5, Khu phố 4, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

