Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Xây dựng Token Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế Tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Xây dựng Token Việt Nam
Mức lương
14 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 8 Tòa báo nông thôn ngày nay, ngõ 68 Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương 14 - 18 Triệu
Thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống cấp thoát nước và một số hạng mục cơ khác;
Bóc tách khối lượng, lập báo giá các hạng mục sau khi thiết kế để đấu thầu;
Hỗ trợ các phòng ban khác giải trình về các thông số kỹ thuật (khi cần).
Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Cấp thoát nước/Phòng cháy chữa cháy hoặc các chuyên ngành khác có liên quan;
Sử dụng thành thạo phần mềm (bắt buộc): Autocad, Excel, và các phần mềm ứng dụng liên quan tới chuyên môn;
Am hiểu về các tiêu chuẩn PCCC, Cấp thoát nước hiện hành;
Kinh nghiệm yêu cầu: từ 4-6 năm, ưu tiên (Nam) đã từng thiết kế hệ thống cấp thoát nước và phòng cháy chữa cháy cho các dự án liên quan tới nhà máy công nghiệp;
Chăm chỉ, có khả năng làm việc độc lập, tinh thần trách nhiệm cao.
Tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Xây dựng Token Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: 14.000.000 - 18.000.000 vnđ (hoặc thỏa thuận theo năng lực)
Các chế độ phép năm, BHYT, BHXH theo quy định Nhà nước và Công ty
Thưởng theo hiệu quả công việc, đánh giá xét thưởng hàng năm, thưởng các dịp lễ tết, thưởng tháng
lương thứ 13 từ 1-6 tháng lương,... Được hưởng các chế độ khác của công ty: du lịch, dã ngoại, sinh nhật, hiếu, hỷ, lễ tết ....
Được đào tạo inhouse và out house chuyên nghiệp, nâng cao kỹ năng phát triển bản thân
Môi trường làm việc, chuyên nghiệp, ổn định, có cơ hội thăng tiến
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Xây dựng Token Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
