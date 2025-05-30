Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty Cổ Phần Xây Dựng TPG làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu

Mức lương 14 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 01 TTB Khu Xuân Phương Garden, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương 14 - 18 Triệu

- Triển khai thiết kế và bóc tách khối lượng hệ thống MEP (Điện, Nước, Điều hòa không khí, PCCC) cho tòa nhà văn phòng và nhà xưởng công nghiệp.

- Giám sát, kiểm tra và nghiệm thu thi công hệ thống MEP tại công trường.

- Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình.

- Kiểm tra bản vẽ, hồ sơ thiết kế thi công, shop drawing, nghiệm thu nội bộ và với chủ đầu tư/TVGS.

- Công việc khác theo chỉ đạo của CBLĐ

Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành kỹ thuật, xây dựng, cơ khí, điện hoặc các ngành liên quan.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên.

- Chăm chỉ, nhiệt tình, chịu khó, chịu được áp lực công việc.

- Sử dụng thành thạo AutoCAD, MS Office; biết sử dụng Revit hoặc phần mềm thiết kế MEP là lợi thế.

Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng TPG Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Lương cứng từ 14 triệu - 18 triệu/ tháng + PC + Thưởng nóng + Thưởng cuối năm/ Lương Tháng 13. Thưởng các ngày lễ lớn, sinh nhật, du lịch, nghỉ mát hàng năm.

- Hưởng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định, các chế độ ngày lễ tết hàng năm.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến, được tham gia các khóa đào tạo định kỳ nâng cao năng lực, nghiệp vụ tại Công ty.

- Hỗ trợ ăn, ở tại công trình

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng TPG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.