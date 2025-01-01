Tất cả địa điểm
Công việc Kinh doanh kênh GT

-

Có 160 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Bunny Drinkie
Tuyển Kinh doanh kênh GT Bunny Drinkie làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bunny Drinkie
Hạn nộp: 25/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 42 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 3S GROUP
Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 3S GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 3S GROUP
Hạn nộp: 25/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NINA
Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NINA
Hạn nộp: 28/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 3S GROUP
Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 3S GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 60 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 3S GROUP
Hạn nộp: 10/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Trên 60 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 3S GROUP
Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 3S GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 3S GROUP
Hạn nộp: 10/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Trên 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE
Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh
Tuyển Kinh doanh kênh GT Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 13 Triệu
Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Bình Dương Đà Nẵng Đã hết hạn 8 - 13 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company
Tuyển Kinh doanh kênh GT Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company làm việc tại Cà Mau thu nhập 15 - 22 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company
Hạn nộp: 31/12/2024
Cà Mau Bắc Ninh Bắc Kạn Cao Bằng Quảng Nam Hồ Chí Minh Long An Hải Phòng Ninh Thuận Lào Cai Đắk Lắk Đã hết hạn 15 - 22 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Railflex Việt Nam
Tuyển Kinh doanh kênh GT Công ty TNHH Railflex Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 18 Triệu
Công ty TNHH Railflex Việt Nam
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 18 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH sản xuất và thương mại Mộc Mai
Tuyển Kinh doanh kênh GT Công ty TNHH sản xuất và thương mại Mộc Mai làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty TNHH sản xuất và thương mại Mộc Mai
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Chăn Nuôi Tafa Việt
Tuyển Kinh doanh kênh GT Công ty TNHH Chăn Nuôi Tafa Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Chăn Nuôi Tafa Việt
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty CPTM Chaang Việt Nam
Tuyển Kinh doanh kênh GT Công ty CPTM Chaang Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty CPTM Chaang Việt Nam
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VA MEGANET
Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY CỔ PHẦN VA MEGANET làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VA MEGANET
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KHO VẬN VÀ PHÂN PHỐI NHẬT VIỆT
Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KHO VẬN VÀ PHÂN PHỐI NHẬT VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KHO VẬN VÀ PHÂN PHỐI NHẬT VIỆT
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Hồ Chí Minh Đà Nẵng Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XCOOK VIỆT NAM
Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY TNHH XCOOK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH XCOOK VIỆT NAM
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quốc tế Hồng Trúc
Tuyển Kinh doanh kênh GT Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quốc tế Hồng Trúc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quốc tế Hồng Trúc
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Trung tâm Ngôi Nhà Nga
Tuyển Kinh doanh kênh GT Trung tâm Ngôi Nhà Nga làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Trung tâm Ngôi Nhà Nga
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LOUISTAR VIỆT NAM
Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY TNHH LOUISTAR VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 12 Triệu
CÔNG TY TNHH LOUISTAR VIỆT NAM
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ UNITED
Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ UNITED làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ UNITED
Hạn nộp: 25/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TỐT LÀNH TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kinh doanh kênh GT CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TỐT LÀNH TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TỐT LÀNH TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 25/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI RỒNG PHƯƠNG BẮC
Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI RỒNG PHƯƠNG BẮC làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI RỒNG PHƯƠNG BẮC
Hạn nộp: 25/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 13 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thực Phẩm Thái Sơn
Tuyển Kinh doanh kênh GT Công ty TNHH Thực Phẩm Thái Sơn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty TNHH Thực Phẩm Thái Sơn
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Bình Dương Đồng Nai Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thực Phẩm Thái Sơn
Tuyển Kinh doanh kênh GT Công ty TNHH Thực Phẩm Thái Sơn làm việc tại Đồng Nai thu nhập 11 - 15 Triệu
Công ty TNHH Thực Phẩm Thái Sơn
Hạn nộp: 25/12/2024
Đồng Nai Bình Dương Đã hết hạn 11 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐIỆN MÁY DUY TÂN
Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐIỆN MÁY DUY TÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐIỆN MÁY DUY TÂN
Hạn nộp: 25/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Rita Võ
Tuyển Kinh doanh kênh GT Rita Võ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu
Rita Võ
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Tài Năng
Tuyển Kinh doanh kênh GT Công ty TNHH Tài Năng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Tài Năng
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm ANNAM GOURMET Pro Company
Tuyển Kinh doanh kênh GT ANNAM GOURMET Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 6 Triệu
ANNAM GOURMET Pro Company
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Hà Nội Đà Nẵng Kiên Giang Cần Thơ Đã hết hạn Trên 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP TLA
Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP TLA làm việc tại Tiền Giang thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP TLA
Hạn nộp: 31/12/2024
Tiền Giang Long An Đồng Tháp Bến Tre Vĩnh Long An Giang Cần Thơ Hậu Giang Đồng Nai Bình Dương Bình Phước Đã hết hạn 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tiến Việt Thái
Tuyển Kinh doanh kênh GT Công ty Cổ phần Tiến Việt Thái làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 40 Triệu
Công ty Cổ phần Tiến Việt Thái
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VAMTRADING
Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY CỔ PHẦN VAMTRADING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VAMTRADING
Hạn nộp: 21/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm kinh doanh kênh GT (General Trade) ngày càng trở thành lựa chọn hấp dẫn cho những ai đam mê lĩnh vực phân phối và phát triển sản phẩm qua các cửa hàng truyền thống. Với mức lương dao động từ 13,000,000 - 20,000,000 VNĐ/tháng, việc làm kinh doanh kênh GT chính là cơ hội tuyệt vời để bạn chinh phục và thành công.

1. Nhu cầu nhân lực của việc làm kinh doanh kênh GT

​Kênh GT (General Trade) đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phân phối của nhiều doanh nghiệp, đặc biệt trong ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG). Nhân viên kinh doanh kênh GT chịu trách nhiệm kết nối sản phẩm với các cửa hàng nhỏ lẻ, góp phần mở rộng mạng lưới phân phối và tăng độ phủ sản phẩm trên thị trường.​

Việc làm kinh doanh kênh GT (General Trade)
Việc làm kinh doanh kênh GT (General Trade)

Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng kinh doanh kênh GT đang tăng cao. Dự báo trong quý 2/2025, nhu cầu tuyển dụng trong lĩnh vực sản xuất, bao gồm cả tuyển dụng việc làm kinh doanh kênh GT, sẽ tăng trưởng. Các chuyên gia nhận định rằng nhiều ngành nghề, đặc biệt là thương mại và sản xuất, sẽ có nhu cầu tuyển dụng cao, tạo cơ hội việc làm cho nhiều ứng viên. ​

Công việc nhân viên kinh doanh kênh GT mang lại nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp. Nhân viên có thể thăng tiến lên các vị trí như giám sát bán hàng, trưởng nhóm kinh doanh hoặc quản lý kênh phân phối. Ngoài ra, công việc này giúp phát triển kỹ năng quản lý, giao tiếp và đàm phán, mở rộng cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực bán hàng và tiếp thị.​

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng việc làm kinh doanh kênh GT

Theo thống kê mức lương dao động của việc làm kinh doanh kênh GT từ 13,000,000 - 20,000,000 VNĐ/tháng. Dưới đây là chi tiết mức của từng vị trí việc làm tìm kinh doanh kênh GT).

Vị trí công việc Mức lương dao động (VNĐ/tháng)
Chuyên viên phát triển kênh 15,000,000 - 20,000,000
Nhân viên marketing nội dung 13,000,000 - 15,000,000
Quản lý kênh truyền thông 20,000,000 - 30,000,000
Chuyên viên phân tích dữ liệu 13,000,000 - 15,000,000
Chuyên viên chăm sóc khách hàng 15,000,000 - 20,000,000

3. Mô tả công việc cho việc làm kinh doanh kênh GT

Công việc kinh doanh kênh GT tập trung vào việc phân phối sản phẩm qua hệ thống cửa hàng truyền thống như tạp hóa, đại lý nhỏ lẻ. Nhân sự đảm nhận vai trò này đảm nhận các công việc bao gồm:

  • Phân tích và lập kế hoạch chiến lược cho kênh

Nhân viên thu thập và phân tích dữ liệu từ các điểm bán lẻ truyền thống như cửa hàng tạp hóa, đại lý nhỏ lẻ, siêu thị mini – những nơi không nằm trong chuỗi hiện đại. Phân tích các xu hướng ngành hàng, xác định mùa vụ kinh doanh, sản phẩm chủ lực và sản phẩm phụ trợ trong kênh GT. Đánh giá năng lực phân phối và tầm ảnh hưởng của các nhà phân phối hiện tại.

  • Thực hiện các quy trình quảng bá và tiếp thị

Thiết kế chương trình khuyến mãi dành riêng cho điểm bán GT: giảm giá, tặng hàng, chiết khấu đặc biệt… Xây dựng nhận diện thương hiệu đồng bộ tại các cửa hàng truyền thống, đại lý. Đảm bảo nhân viên bán hàng truyền tải đúng thông điệp thương hiệu khi tiếp xúc với khách hàng và chủ điểm bán.

  • Hợp tác với các bộ phận khác (marketing, phát triển sản phẩm, v.v.)

Hợp tác với phòng marketing đảm bảo chiến dịch marketing sản phẩm có hiệu lực đến các điểm bán GT: ưu đãi, giá sốc, combo, poster…Kết nối với phòng phát triển sản phẩm và vận hành. Đảm bảo kế hoạch cung ứng hàng hóa được thực hiện ổn định, kịp thời để tránh tình trạng cháy hàng.

4. Tổng hợp vị trí công việc của việc làm kinh doanh kênh GT

Trong kênh GT, có nhiều vị trí công việc khác nhau, mỗi vị trí đều đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển và duy trì mối quan hệ giữa doanh nghiệp và các điểm bán lẻ. Các vị trí công việc của việc làm kinh doanh kênh GT:

4.1. Chuyên viên phát triển kênh

Chuyên viên phát triển kênh chịu trách nhiệm xây dựng và mở rộng mạng lưới phân phối sản phẩm qua các điểm bán lẻ truyền thống. Công việc bao gồm:

  • Xây dựng và mở rộng mạng lưới phân phối sản phẩm qua các điểm bán lẻ truyền thống.
  • Nghiên cứu và phân tích thị trường để tìm kiếm các đối tác mới và tiềm năng.
  • Xây dựng các chiến lược phát triển kênh, tối ưu hóa hoạt động của các đối tác hiện tại.
  • Đàm phán và ký kết hợp đồng với các đại lý, cửa hàng bán lẻ.
  • Theo dõi và đánh giá hiệu quả hoạt động tại các cửa hàng và đối tác phân phối.
  • Phối hợp với các bộ phận liên quan để triển khai các chiến dịch hỗ trợ bán hàng và phát triển kênh.

4.2. Nhân viên marketing nội dung

Nhân viên marketing nội dung trong kênh GT có nhiệm vụ tạo ra các chiến lược nội dung để quảng bá sản phẩm và thu hút khách hàng tại điểm bán. Tìm việc làm kinh doanh kênh GT với vị trí nhân viên marketing nội dung làm các công việc như:

  • Lập kế hoạch và tạo ra các chiến lược nội dung để quảng bá sản phẩm tại các điểm bán.
  • Xây dựng và phát triển các chiến dịch marketing, bao gồm việc tạo nội dung cho quảng cáo, bài đăng trên mạng xã hội và tài liệu quảng cáo.
  • Hợp tác với các bộ phận khác như thiết kế và bán hàng để đảm bảo nội dung phù hợp với thị trường mục tiêu.
  • Đo lường và phân tích hiệu quả của các chiến dịch nội dung, từ đó cải tiến chiến lược tiếp cận khách hàng.
Tìm việc làm kinh doanh kênh GT có nhiều vị trí công việc khác nhau
Tìm việc làm kinh doanh kênh GT có nhiều vị trí công việc khác nhau

4.3. Quản lý kênh truyền thông

Quản lý kênh truyền thông đảm nhận việc xây dựng, triển khai và giám sát các chiến dịch truyền thông cho sản phẩm tại các kênh phân phối truyền thống. Công việc yêu cầu:

  • Xây dựng và triển khai các chiến lược truyền thông cho sản phẩm qua các kênh truyền thống như TV, radio, báo chí và các phương tiện khác.
  • Phối hợp với các đối tác truyền thông và các bộ phận nội bộ để đảm bảo thông điệp sản phẩm được truyền tải đúng cách.
  • Giám sát và điều chỉnh chiến dịch truyền thông nhằm tối ưu hóa hiệu quả và ngân sách.
  • Đảm bảo duy trì hình ảnh thương hiệu ổn định và tích cực tại các điểm bán.

4.4. Chuyên viên phân tích dữ liệu

Công việc của chuyên viên phân tích dữ liệu bao gồm:

  • Thu thập, phân tích và báo cáo dữ liệu về hành vi người tiêu dùng, hiệu quả bán hàng và các xu hướng thị trường.
  • Dựa trên dữ liệu phân tích, đưa ra các khuyến nghị chiến lược để cải thiện hiệu quả kênh phân phối.
  • Hỗ trợ các bộ phận trong việc ra quyết định dựa trên dữ liệu để tối ưu hóa chiến lược marketing và phát triển kênh.
  • Sử dụng các công cụ phân tích để tạo ra các báo cáo chi tiết về hiệu quả chiến dịch và hoạt động bán hàng.

4.5. Chuyên viên chăm sóc khách hàng

  • Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với các đối tác bán lẻ, cửa hàng và khách hàng.
  • Xử lý các yêu cầu, phản hồi và khiếu nại của khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả.
  • Hỗ trợ các đối tác bán lẻ trong việc nâng cao trải nghiệm khách hàng và tối ưu hóa dịch vụ.
  • Đảm bảo chất lượng dịch vụ tại các điểm bán và giúp tăng cường sự hài lòng của khách hàng.
  • Phối hợp với các bộ phận khác để cải thiện quy trình chăm sóc khách hàng và tăng trưởng doanh thu.

5. Khu vực tuyển dụng việc làm kinh doanh kênh GT

Trong những năm gần đây, nhu cầu tuyển dụng vị trí kinh doanh kênh GT đang tăng mạnh tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCMĐà Nẵng. Dưới đây là khu vực tuyển dụng việc làm kinh doanh kênh GT phổ biến:

5.1. Tuyển dụng việc làm kinh doanh kênh GT tại Hà Nội

Hà Nội là một trong những thị trường trọng điểm của kênh GT nhờ vào mật độ dân cư cao và mạng lưới điểm bán truyền thống rộng khắp. Do đó, nhu cầu tuyển dụng tại đây luôn ở mức cao tại quận Thanh Xuân, quận Cầu Giấy, quận Ba Đình, đặc biệt là cho các vị trí như nhân viên kinh doanh, giám sát bán hàng và quản lý khu vực.

Mức lương trung bình dao động từ 15,000,000 - 20,000,000 VNĐ/tháng. Cạnh tranh ngành tại Hà Nội tương đối khốc liệt, yêu cầu ứng viên phải có kinh nghiệm thị trường, kỹ năng thương lượng và khả năng làm việc độc lập cao.

5.2. Tuyển dụng việc làm kinh doanh kênh GT tại Hồ Chí Minh

TP.HCM là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, quy tụ nhiều tập đoàn trong và ngoài nước hoạt động mạnh trong lĩnh vực hàng tiêu dùng. Chính vì vậy, cơ hội việc làm trong kênh GT tại đây vô cùng sôi động, đặc biệt với các công ty lớn cần mở rộng thị phần tại các trung tâm như quận 1, quận 4, quận Gò Vấp. Các vị trí tuyển dụng phổ biến bao gồm nhân viên bán hàng GT, giám sát tuyến, trưởng nhóm khu vực.

Mức lương khởi điểm khoảng 15,000,000 - 20,000,00 VNĐ/tháng. Tại TP.HCM, môi trường làm việc rất năng động nhưng cũng nhiều thách thức, đòi hỏi ứng viên có tư duy linh hoạt, nắm bắt nhanh và xử lý thị trường tốt.

Nhu cầu tuyển dụng vị trí kinh doanh kênh GT đang tăng mạnh
Nhu cầu tuyển dụng vị trí kinh doanh kênh GT đang tăng mạnh

5.3. Tuyển dụng việc làm kinh doanh kênh GT tại Đà Nẵng

Tại Đà Nẵng, thị trường GT tuy nhỏ hơn hai thành phố lớn nhưng lại có tiềm năng phát triển ổn định, đặc biệt trong khu vực miền Trung đang được nhiều thương hiệu chú trọng mở rộng. Do đó, nhu cầu tuyển dụng tại đây khá đều đặn, tập trung đông tại các khu vực trung tâm như quận Liên Chiểu, quận Hải Châu… vào các vị trí như nhân viên phát triển thị trường, giám sát kênh GT và trưởng nhóm bán hàng.

Mức lương dao động trong khoảng 8,000,000 - 13,000,000 VNĐ/tháng. So với Hà Nội và TP.HCM, mức độ cạnh tranh tại Đà Nẵng dễ thở hơn, phù hợp với những ứng viên muốn gắn bó lâu dài và từng bước phát triển sự nghiệp trong một môi trường ổn định.

6. Những kỹ năng và yêu cầu cần có cho việc làm kinh doanh kênh GT

Sau khi lựa chọn được khu vực phù hợp để ứng tuyển, điều quan trọng tiếp theo là hiểu rõ những kỹ năng và yêu cầu mà nhà tuyển dụng đặt ra cho vị trí kinh doanh kênh GT. Một số yêu cầu phổ biến từ nhà tuyển dụng bao gồm:

  • Kiến thức chuyên môn về marketing và truyền thông: Ứng viên cần hiểu rõ về cách xây dựng chiến lược thương hiệu tại điểm bán, cách triển khai các chương trình trưng bày, khuyến mãi và thúc đẩy tiêu dùng tại kênh GT.
  • Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề: Việc xử lý tình huống phát sinh tại điểm bán, đánh giá hiệu quả hoạt động và điều chỉnh kế hoạch là những yêu cầu thường xuyên.
  • Kỹ năng sáng tạo và sản xuất nội dung: Trong một số doanh nghiệp, nhân sự kênh GT còn tham gia đóng góp ý tưởng cho các ấn phẩm POSM, nội dung quảng bá phù hợp với từng khu vực phân phối.
  • Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm: Do thường xuyên phối hợp với đội ngũ sales, marketing, vận hành nên khả năng giao tiếp hiệu quả và tinh thần teamwork là rất quan trọng.
  • Kỹ năng sử dụng công cụ phân tích và quản lý kênh: Việc làm quen với các phần mềm quản lý bán hàng, CRM, công cụ theo dõi KPI hay dashboard phân tích số liệu là điểm cộng lớn đối với ứng viên.
Nhà tuyển dụng yêu cầu ứng viên có những kỹ năng cần thiết
Nhà tuyển dụng yêu cầu ứng viên có những kỹ năng cần thiết

7. Những khó khăn trong việc làm kinh doanh kênh GT

Ngành việc làm kinh doanh kênh GT là một trong những ngành có nhiều cơ hội phát triển. Nhiều cơ hội và tiềm năng phát triển thì ngành việc làm kinh doanh kênh GT cũng có những thách thức mà nhân viên ngành này cần phải đặc biệt quan tâm như:

  • Áp lực công việc và thời hạn hoàn thành

Nhân sự kênh GT thường phải đảm bảo chỉ tiêu doanh số theo ngày, tuần, tháng. Các chiến dịch triển khai phải đúng tiến độ, đòi hỏi sự chủ động cao và khả năng xử lý công việc nhanh chóng, linh hoạt, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm tiêu dùng.

  • Cạnh tranh trong ngành kinh doanh kênh GT

Thị trường GT luôn có sự hiện diện của nhiều thương hiệu lớn và nhỏ, dẫn đến cạnh tranh khốc liệt tại điểm bán. Nhân viên kinh doanh phải liên tục tìm kiếm giải pháp gia tăng thị phần, giữ vững mối quan hệ với đại lý, cửa hàng và ngăn chặn sự xâm nhập của đối thủ.

  • Yêu cầu khắt khe từ cấp trên và khách hàng

Nhà quản lý kỳ vọng nhân viên không chỉ hoàn thành KPI mà còn phát triển thị trường theo chiều sâu. Đồng thời, khách hàng trong kênh truyền thống thường có yêu cầu cao về giá cả, chiết khấu, dịch vụ hậu mãi, buộc nhân sự phải có kỹ năng thương lượng tốt và xử lý mâu thuẫn khéo léo.

Ngành việc làm kinh doanh kênh GT là một trong những ngành có nhiều cơ hội phát triển
Ngành việc làm kinh doanh kênh GT là một trong những ngành có nhiều cơ hội phát triển
  • Thay đổi nhanh chóng của công nghệ và xu hướng thị trường

Việc áp dụng công nghệ trong quản lý bán hàng ngày càng phổ biến. Điều này đòi hỏi nhân sự kênh GT phải liên tục cập nhật kỹ năng sử dụng phần mềm, hiểu xu hướng tiêu dùng mới và thích nghi với sự thay đổi trong hành vi người mua hàng truyền thống.

Việc làm kinh doanh kênh GT mang đến những cơ hội lớn cho các ứng viên muốn phát triển trong lĩnh vực phân phối và marketing. Ngành kinh doanh kênh GT không chỉ đòi hỏi sự chăm chỉ mà còn tạo ra những cơ hội phát triển bền vững trong tương lai. Nếu bạn muốn tìm hiểu về việc làm kinh doanh kênh GT, hãy tham khảo https://job3s.ai/ để biết thêm thông tin chi tiết!