Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TÂN THỪA THIÊN HUẾ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 44 Lê Văn Duyệt, Phường 1, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh

Tham gia toàn bộ quá trình quản trị tư liệu, tài sản ... thuộc bộ phậnsale.

Trực tiếp nhận brief hỗ trợ các phòng ban kinh doanh hỗ trợ các hoạt động bán hàng.

Hỗ trợ trực tiếp/ gián tiếp đối với các hoạt động chung của phòngsale.

Hỗ trợ trong các hoạt động triển khai hỗ trợ bán hàng của đại lý.

Nam/ Nữ: trên 25 tuổi

Tốt nghiệp Cao Đẳng các khối ngành kinhdoanh, ngành dược hoặcsale

1 năm kinh nghiệm vị trí tương đương, ưu tiên có kinh nghiệm các ngành hàng mỹ phẩm, thực phẩm chứcnăng, spa/clinic

Biết, hiểu, có kiến thức các nhu cầu, sản phẩm làm đẹp, chăm sóc sức khoẻ và thực phẩm chức năng

Trẻ trung, năng động, nhiệt tình

Kỹ năng giao tiếp, quản lý công việc và giải quyết vấn đề tốt.

Có tinh thần và trách nhiệm với công việc.

Có kinh nghiệm quản lý và điều phối nhân sự trong team.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TÂN THỪA THIÊN HUẾ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ7.000.000 VND –8.000.000

Hưởng đầy đủ phúc lợi và chế độ theo quy định nhà nước

Lương thưởng cuối năm tháng 13 phụ thuộc vào tình hình hoạt động cụ thể của công ty

Nghỉ phép năm; nghỉ lễ Tết; chế độ Lễ Tết, sinh nhật, 08/03 và 20/10; sự kiện cuối năm và các chế độ phúc lợi hấp dẫn khác…

Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, chuyên nghiệp; phát triển kỹ năng, giao lưu, học hỏi, mở rộng kiến thức

