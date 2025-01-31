Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MELROSEKOREA VIET NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 40 Triệu

Mức lương 15 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Từ thứ 2 đến thứ 6 (8h30 - 17h30)., Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 40 Triệu

● Tìm hiểu, nghiên cứu về các sản phẩm của công ty để giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng. Tìm kiếm và phát triển hệ thống khách hàng tiềm năng cho doanh nghiệp

● Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, hợp đồng, tiến hành chốt đơn và hỗ trợ khách hàng kí kết hợp đồng

● Chăm sóc khách hàng sau bán hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại

● Tìm kiếm khách hàng mới, xây dựng data, phát triển mối quan hệ với khách hàng

● Nắm bắt được các xu thế thị trường, theo dõi các trang mạng xã hội, website,... để hiểu rõ insight khách hàng, thu thập các phản hồi từ phía khách hàng

● Phối hợp với các bộ phận khác và các đối tác của công ty để lên kế hoạch, chiến lược phát triển thị trường

● Tham gia đầy đủ các buổi đào tạo chuyên môn, dịch vụ, sản phẩm, đảm bảo nắm rõ các kiến thức chuyên môn, chương trình khuyến mãi và các dịch vụ của công ty

● Thực hiện các báo cáo công việc chi tiết hàng ngày.

Với Mức Lương 15 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Ưu tiên Nam - Nữ trong độ tuổi 2001 - 1990, nhạy bén với các cơ hội kinh doanh, có kiến thức chuyên sâu về ngành, sản phẩm Dược mỹ phẩm, làm đẹp, hoặc kinh nghiệm làm việc ở các công ty Bất động Sản, Thiết bị y tế - thẩm mỹ, Bảo hiểm,...

● Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh,...hoặc các ngành nghề liên quan

● Không ngừng nâng cao trình độ bằng việc tham gia các workshop, seminar, hội thảo,...

● Thành thạo kĩ năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán và tạo ảnh hưởng ở mọi mức độ tổ chức ● Có Laptop cá nhân

Tại CÔNG TY TNHH MELROSEKOREA VIET NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 triệu VND - 40 triệu VND

Lương cứng: 7 - 10 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MELROSEKOREA VIET NAM

