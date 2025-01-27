Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần An Bảo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 22 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần An Bảo
Mức lương
18 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 14 Phan Tôn, Phường Đa Kao,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 18 - 22 Triệu
1. Phát triển doanh số, xây dựng đội ngũ kinh doanh
2. Quản lý hoạt động bán hàng
3. Lập kế hoạch - báo cáo
4. Các công việc khác có liên quan theo sự chỉ đạo của cấp trên
Với Mức Lương 18 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học trở lên (Ưu tiên ngành Thương mại, QTKD, Marketing, Xây dựng, PCCC … )
- Giao tiếp tốt Tiếng Anh (bắt buộc)
- Chấp nhận đi công tác (không thường xuyên)
Tại Công Ty Cổ Phần An Bảo Thì Được Hưởng Những Gì
- Tổng thu nhập 20 triệu đồng/tháng + Thưởng năm theo kết quả kinh doanh năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần An Bảo
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
