Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần An Bảo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 22 Triệu

Mức lương 18 - 22 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 14 Phan Tôn, Phường Đa Kao,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 18 - 22 Triệu

1. Phát triển doanh số, xây dựng đội ngũ kinh doanh

2. Quản lý hoạt động bán hàng

3. Lập kế hoạch - báo cáo

4. Các công việc khác có liên quan theo sự chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương 18 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học trở lên (Ưu tiên ngành Thương mại, QTKD, Marketing, Xây dựng, PCCC … )

- Giao tiếp tốt Tiếng Anh (bắt buộc)

- Chấp nhận đi công tác (không thường xuyên)

Tại Công Ty Cổ Phần An Bảo Thì Được Hưởng Những Gì

- Tổng thu nhập 20 triệu đồng/tháng + Thưởng năm theo kết quả kinh doanh năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần An Bảo

