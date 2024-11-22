Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Petec Bình Định làm việc tại Bình Định thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Petec Bình Định
Ngày đăng tuyển: 22/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/12/2024
Công Ty Cổ Phần Petec Bình Định

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Petec Bình Định

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Định:

- 389 Trần Hưng Đạo

- TP.Quy Nhơn

- T. Bình Định, Thành phố Quy Nhơn

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tính các khoản công nợ, chiết khấu thanh toán, hỗ trợ thị trường, sản lượng tháng, Quý, Năm theo định kỳ của CVKD, khách hàng.
- Lập hợp đồng bán hàng cho khách hàng, lập tờ trình chương trình bán hàng, ra thông báo chương trình, chính sách bán hàng.
- Tổng hợp báo cáo sản lượng, doanh số theo từng sản phẩm, từng khách hàng và nhân viên Sale theo định kỳ (tuần, tháng, quý, năm) gửi Trưởng/Phó phòng và thực hiện một số báo cáo khác theo yêu cầu của Trưởng/Phó Phòng.
- Đối chiếu với nhân viên bán hàng về số lượng đơn hàng xuất ra hàng tuần, đối chiếu các khoản chiết khấu liên quan.
- Tổng hợp các báo cáo của nhân viên thị trường theo định kỳ (tuần, tháng) và khi có yêu cầu của Trưởng/Phó phòng.
- Hỗ trợ nhân viên sale cung cấp các biểu mẫu, công nợ khách hàng, các chương trình chiết khấu, khuyến mãi, chứng chỉ chất lượng sản phẩm, hồ sơ năng lực của nhà máy xi măng cho khách hàng, chăm sóc khách hàng.
- Quản lý, lưu trữ hợp đồng các nhà máy xi măng, các chính sách chiết khấu, chương trình khuyến mãi,...
- Làm việc với nhà máy xi măng để đề nghị cung cấp các chứng chỉ chất lượng, hồ sơ năng lực của nhà máy.
- Làm công tác văn thư của Phòng và một số công việc trình ký khác theo sự phân công của Lãnh đạo Phòng.
- Quản lý email đơn vị - Bảo mật thông tin.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan.
• Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm hoặc hiểu biết về công việc kinh doanh và quản lý khách hàng là một lợi thế.
• Kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng trình bày, khả năng thuyết phục và xử lý tình huống khó khăn.
• Cẩn thận, tỉ mỉ và có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm.

Tại Công Ty Cổ Phần Petec Bình Định Thì Được Hưởng Những Gì

Đóng các loại BHXH
Được hưởng 12 ngày phép năm theo quy định nhà nước
Được hưởng toàn bộ phúc lợi của công ty ( du lịch , liên hoan , nghỉ tết ,...)
Thưởng những ngày lễ, Lương tháng 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Petec Bình Định

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Petec Bình Định

Công Ty Cổ Phần Petec Bình Định

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 389 Trần Hưng Đạo|Quảng Ngãi|Phú Yên|Kon Tum|Đắk Lắk

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

