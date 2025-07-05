Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP Ý MỸ làm việc tại Bình Định thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP Ý MỸ
Ngày đăng tuyển: 05/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP Ý MỸ

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP Ý MỸ

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Định:

- Bình Định

- Tây Ninh

- Bình Dương ...và 1 địa điểm khác, Thành phố Tây Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Phụ Trách Khu Vực Bình Định, Khánh Hòa, Tây Ninh, Bình Dương
Chịu trách nhiệm quản lý các đại lý trong khu vực được phân công đảm bảo hoàn thành doanh số được giao,
Chịu trách nhiệm lập kế hoạch và triển khai giám sát hoạt động kinh doanh của các đại lý,
Nắm bắt thông tin thị trường; sản phẩm của công ty và đối thủ;
Hỗ trợ bán hàng (phát mẫu, catalogue, chào giá, tìm khách hàng mới, xác minh ghi nhận & đề xuất xử lý khiếu nại)
Lập báo cáo thị trường và kế hoạch làm việc
Chi tiết công việc sẽ trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trung cấp trở lên
Từ 1 năm kinh nghiệm
Độ tuổi từ 23-30.
Có kinh nghiệm bán hàng cho các Đại lý
Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực vật liệu xây dựng sẽ được ưu tiên

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP Ý MỸ Thì Được Hưởng Những Gì

Quà chúc mừng sinh nhật
Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định
Xét lương định kỳ; thường vượt doanh số.
Thưởng lương tháng 13
Chương trình team building để kết nối đồng nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP Ý MỸ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP Ý MỸ

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP Ý MỸ

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Đường số 8, KCN Nhơn Trạch 2, Nhơn Phú, Xã Phú Hội, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai

