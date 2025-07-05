Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP Ý MỸ làm việc tại Bình Định thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Định: - Bình Định - Tây Ninh - Bình Dương ...và 1 địa điểm khác, Thành phố Tây Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Phụ Trách Khu Vực Bình Định, Khánh Hòa, Tây Ninh, Bình Dương

Chịu trách nhiệm quản lý các đại lý trong khu vực được phân công đảm bảo hoàn thành doanh số được giao,

Chịu trách nhiệm lập kế hoạch và triển khai giám sát hoạt động kinh doanh của các đại lý,

Nắm bắt thông tin thị trường; sản phẩm của công ty và đối thủ;

Hỗ trợ bán hàng (phát mẫu, catalogue, chào giá, tìm khách hàng mới, xác minh ghi nhận & đề xuất xử lý khiếu nại)

Lập báo cáo thị trường và kế hoạch làm việc

Chi tiết công việc sẽ trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trung cấp trở lên

Từ 1 năm kinh nghiệm

Độ tuổi từ 23-30.

Có kinh nghiệm bán hàng cho các Đại lý

Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực vật liệu xây dựng sẽ được ưu tiên

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP Ý MỸ Thì Được Hưởng Những Gì

Quà chúc mừng sinh nhật

Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định

Xét lương định kỳ; thường vượt doanh số.

Thưởng lương tháng 13

Chương trình team building để kết nối đồng nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP Ý MỸ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin