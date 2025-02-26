Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Interlink - Chi Nhánh Miền Bắc làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Interlink - Chi Nhánh Miền Bắc
Ngày đăng tuyển: 26/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/03/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Interlink - Chi Nhánh Miền Bắc

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Số 2/16D Trung Hành 5, đường Lê Hồng Phong, Phường Đằng Lâm, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Mô tả công việc
• Tìm kiếm khách hàng mới: Phát triển và mở rộng danh sách khách hàng thông qua nghiên cứu thị trường, các cuộc gọi chào hàng và tìm kiếm cơ hội kinh doanh mới trong lĩnh vực logistics.
• Tìm kiếm khách hàng mới
• Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng: Tiến hành các cuộc gặp gỡ, tư vấn và xây dựng các giải pháp logistics phù hợp cho từng khách hàng. Đảm bảo sự hài lòng và tăng trưởng dài hạn từ phía khách hàng.
• Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng
• Tư vấn dịch vụ logistics: Giới thiệu các dịch vụ logistics (vận chuyển, kho bãi, giao nhận, hải quan, v.v.) của công ty cho khách hàng, phân tích nhu cầu và đưa ra giải pháp tối ưu.
• Tư vấn dịch vụ logistics
• Lập báo cáo và kế hoạch kinh doanh: Lập báo cáo kết quả công việc, dự báo nhu cầu thị trường và lập kế hoạch kinh doanh hàng tháng/quý/năm để đạt được mục tiêu doanh thu.
• Lập báo cáo và kế hoạch kinh doanh
• Đàm phán và ký kết hợp đồng: Đàm phán các điều khoản hợp đồng với khách hàng, đảm bảo công ty cung cấp dịch vụ với giá cả hợp lý và có lợi nhuận.
• Đàm phán và ký kết hợp đồng
• Giải quyết các vấn đề phát sinh: Xử lý các vấn đề, khiếu nại của khách hàng liên quan đến dịch vụ logistics, đảm bảo khách hàng luôn hài lòng và tiếp tục hợp tác lâu dài.
• Giải quyết các vấn đề phát sinh
• Phối hợp với các bộ phận khác: Làm việc chặt chẽ với các bộ phận vận hành, kho bãi, tài chính, kế toán và chăm sóc khách hàng để đảm bảo các dịch vụ logistics được triển khai đúng tiến độ và chất lượng.
• Phối hợp với các bộ phận khác

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Cổ Phần Interlink - Chi Nhánh Miền Bắc Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Interlink - Chi Nhánh Miền Bắc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Interlink - Chi Nhánh Miền Bắc

Công Ty Cổ Phần Interlink - Chi Nhánh Miền Bắc

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 2/16D Trung Hành 5, đường Lê Hồng Phong, Phường Đằng Lâm, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

