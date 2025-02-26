Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Interlink - Chi Nhánh Miền Bắc làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

1. Mô tả công việc

• Tìm kiếm khách hàng mới: Phát triển và mở rộng danh sách khách hàng thông qua nghiên cứu thị trường, các cuộc gọi chào hàng và tìm kiếm cơ hội kinh doanh mới trong lĩnh vực logistics.

• Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng: Tiến hành các cuộc gặp gỡ, tư vấn và xây dựng các giải pháp logistics phù hợp cho từng khách hàng. Đảm bảo sự hài lòng và tăng trưởng dài hạn từ phía khách hàng.

• Tư vấn dịch vụ logistics: Giới thiệu các dịch vụ logistics (vận chuyển, kho bãi, giao nhận, hải quan, v.v.) của công ty cho khách hàng, phân tích nhu cầu và đưa ra giải pháp tối ưu.

• Lập báo cáo và kế hoạch kinh doanh: Lập báo cáo kết quả công việc, dự báo nhu cầu thị trường và lập kế hoạch kinh doanh hàng tháng/quý/năm để đạt được mục tiêu doanh thu.

• Đàm phán và ký kết hợp đồng: Đàm phán các điều khoản hợp đồng với khách hàng, đảm bảo công ty cung cấp dịch vụ với giá cả hợp lý và có lợi nhuận.

• Giải quyết các vấn đề phát sinh: Xử lý các vấn đề, khiếu nại của khách hàng liên quan đến dịch vụ logistics, đảm bảo khách hàng luôn hài lòng và tiếp tục hợp tác lâu dài.

• Phối hợp với các bộ phận khác: Làm việc chặt chẽ với các bộ phận vận hành, kho bãi, tài chính, kế toán và chăm sóc khách hàng để đảm bảo các dịch vụ logistics được triển khai đúng tiến độ và chất lượng.

