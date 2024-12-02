Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NÂNG HẢI PHÒNG làm việc tại Hải Phòng thu nhập 13 - 16 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NÂNG HẢI PHÒNG
Mức lương
13 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng:
- Hải Phòng
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 13 - 16 Triệu
Trao đổi đàm phán hợp đồng và theo dõi các dự án
Bàn giao nghiệm thu sau khi hoàn thành dự án
chi tiết trao đổi thêm khi phỏng vấn
Với Mức Lương 13 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành ngoại thương, hoặc kinh tế vận tải biển
Ngoại ngữ Tiếng Anh thành thạo ( nghe nói đọc viết).
Nhanh nhẹn, nhiệt tình có tinh thần trách nhiệm trong công việc
Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NÂNG HẢI PHÒNG Thì Được Hưởng Những Gì
Được tham gia bảo hiểm xã hội ngay khi vào làm tại công ty
Được hưởng lương và thưởng theo quy chế công ty
Có hỗ trợ ăn ca và tiền di chuyển
các phúc lợi khác theo quy định của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NÂNG HẢI PHÒNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
