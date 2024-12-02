Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NÂNG HẢI PHÒNG làm việc tại Hải Phòng thu nhập 13 - 16 Triệu

Mức lương 13 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: - Hải Phòng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 13 - 16 Triệu

Trao đổi đàm phán hợp đồng và theo dõi các dự án

Bàn giao nghiệm thu sau khi hoàn thành dự án

chi tiết trao đổi thêm khi phỏng vấn

Với Mức Lương 13 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành ngoại thương, hoặc kinh tế vận tải biển

Ngoại ngữ Tiếng Anh thành thạo ( nghe nói đọc viết).

Nhanh nhẹn, nhiệt tình có tinh thần trách nhiệm trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NÂNG HẢI PHÒNG Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia bảo hiểm xã hội ngay khi vào làm tại công ty

Được hưởng lương và thưởng theo quy chế công ty

Có hỗ trợ ăn ca và tiền di chuyển

các phúc lợi khác theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NÂNG HẢI PHÒNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.