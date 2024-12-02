Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Công Nghiệp A1 Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 16 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Công Nghiệp A1 Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 16 Triệu

Công Ty TNHH Công Nghiệp A1 Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 02/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 03/01/2025
Công Ty TNHH Công Nghiệp A1 Việt Nam

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Công Nghiệp A1 Việt Nam

Mức lương
8 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng:

- Hải Phòng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 16 Triệu

1. Tư vấn sản phẩm và khai thác đáp ứng nhanh các nhu cầu của khách hàng.
2. Xử lý nhanh các đơn hàng của khách
3. Kết hợp với sale để phát triển sản phẩm, khách hàng giúp tăng thu nhập cho bản thân và công ty.
4. Lập báo giá, lên đơn hàng và theo dõi đơn hàng

Với Mức Lương 8 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng trở lên.
2. Thành thạo tin học văn phòng.
3. Ứng viên đã có kinh nghiệm bán hàng cho khách hàng doanh nghiệp ( B2B )
4. Nhanh nhẹn ,Trung thực thích công việc tương tác với khách hàng.
5. Ưu tiên ứng viên đã từng bán hàng trong các lĩnh vực: IT, Văn phòng phẩm, hóa chất, dầu mỡ, vật tư phòng sạch... và có kinh nghiệm làm việc với các doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp nước ngoài là một lợi thế

Tại Công Ty TNHH Công Nghiệp A1 Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

1. Thu nhập 16 triệu++ (Lương CB + Lương phụ cấp +Lương trách nhiệm + Thưởng KPI)
2. Được hưởng đầy đủ các chế độ: bảo hiểm, thưởng lễ tết (1-3 tháng lương, thưởng vàng), du lịch hàng năm.
3. Được thưởng thâm niên với mỗi năm gắn bó tại công ty.
4. Công ty phụ trách 100% Bảo hiểm với nhân viên gắn bó trên 5 năm.
5. Thời gian làm việc: 8h - 17h, thứ 2 đến thứ 7.
6. Địa điểm làm việc: 39/346 Thiên Lôi, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Công Nghiệp A1 Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Công Nghiệp A1 Việt Nam

Công Ty TNHH Công Nghiệp A1 Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 266 tổ dân phố Đức Hậu 2 - Phường Hợp Đức - Quận Đồ Sơn - Hải Phòng.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

