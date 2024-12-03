Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH LUXUHE làm việc tại Hải Phòng thu nhập 20 - 30 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH LUXUHE làm việc tại Hải Phòng thu nhập 20 - 30 Triệu

Công ty TNHH LUXUHE
Ngày đăng tuyển: 03/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 03/01/2025
Công ty TNHH LUXUHE

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH LUXUHE

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng:

- HD.100 Vinhomes Marina, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng, Quận Lê Chân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Phát triển, quản lý nhóm bán hàng, hoàn thành target
Phát triển kênh bán hàng: livestream
Đào tạo thành viên trong nhóm

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ, độ tuổi từ 25-35
Có bằng Cao đẳng trở lên
Có kỹ năng tin học văn phòng cơ bản
Không nói ngọng, nói giọng đặc trưng vùng miền
Kỹ năng quản lý, đào tạo, sale

Tại Công ty TNHH LUXUHE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: tối thiểu 11.000.000 đ/tháng + lương KPI + lương vượt KPI + thưởng
Đóng BHXH theo quy định
Du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH LUXUHE

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH LUXUHE

Công ty TNHH LUXUHE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: HD100, Marina Vinhomes Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

