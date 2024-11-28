Tuyển Nhân viên kinh doanh Jackma English Homestay làm việc tại Hải Phòng thu nhập 7 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Jackma English Homestay
Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng:
- 46 Quán Nam, Lê Chân, Hải Phòng, Quận Lê Chân
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu
Liên hệ, tư vấn giới thiệu khoá học ngoại ngữ cho phụ huynh, học sinh theo nguồn data có sẵn
Khai thác tìm hiểu nhu cầu và chăm sóc khách hàng qua điện thoại
Xây dựng mối quan hệ gắn kết và thuyết phục khách hàng sử dụng sản phẩm
Chủ động tìm kiếm, mở rộng tệp khách hàng tiềm năng, khách hàng mới
Tương tác, hỗ trợ chăm sóc thêm khách hàng trong quá trình học
Quản lý thông tin khách hàng, cập nhật liên tục trạng thái khách hàng trên hệ thống cơ sở dữ liệu.
Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục là một lợi thế
Kỹ năng xử lý vấn đề, tình huống phát sinh
Kỹ năng định hướng, dẫn dắt khách hàng
Có thể làm việc luân phiên theo ca
Có laptop cá nhân
Giới tính: Nữ.
Tại Jackma English Homestay Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương hấp dẫn (Lương cứng + Phụ cấp: 6 - 7 triệu + Lương kinh doanh + Thưởng khác) => thu nhập trung bình: tới 15 triệu/tháng hoặc không giới hạn tùy theo năng lực
Thưởng theo các ngày lễ tết trong năm, thưởng vượt hiệu quả công việc....
Được tham gia BHXH - BHYT - BHTN theo luật định
Được tham gia các khóa học tiếng anh tại trung tâm miễn phí (nhân viên công ty và bao gồm cả người thân)
Chế độ quỹ khuyến học hàng tháng dành cho nhân viên có con nhỏ dưới 16 tuổi
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp
Có cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến lên vị trí cấp quản lý (công ty đang mở rộng thêm nhiều chi nhánh).
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Jackma English Homestay
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
