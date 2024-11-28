Tuyển Nhân viên kinh doanh Jackma English Homestay làm việc tại Hải Phòng thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: - 46 Quán Nam, Lê Chân, Hải Phòng, Quận Lê Chân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Liên hệ, tư vấn giới thiệu khoá học ngoại ngữ cho phụ huynh, học sinh theo nguồn data có sẵn

Khai thác tìm hiểu nhu cầu và chăm sóc khách hàng qua điện thoại

Xây dựng mối quan hệ gắn kết và thuyết phục khách hàng sử dụng sản phẩm

Chủ động tìm kiếm, mở rộng tệp khách hàng tiềm năng, khách hàng mới

Tương tác, hỗ trợ chăm sóc thêm khách hàng trong quá trình học

Quản lý thông tin khách hàng, cập nhật liên tục trạng thái khách hàng trên hệ thống cơ sở dữ liệu.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục là một lợi thế

Kỹ năng xử lý vấn đề, tình huống phát sinh

Kỹ năng định hướng, dẫn dắt khách hàng

Có thể làm việc luân phiên theo ca

Có laptop cá nhân

Giới tính: Nữ.

Tại Jackma English Homestay Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn (Lương cứng + Phụ cấp: 6 - 7 triệu + Lương kinh doanh + Thưởng khác) => thu nhập trung bình: tới 15 triệu/tháng hoặc không giới hạn tùy theo năng lực

Thưởng theo các ngày lễ tết trong năm, thưởng vượt hiệu quả công việc....

Được tham gia BHXH - BHYT - BHTN theo luật định

Được tham gia các khóa học tiếng anh tại trung tâm miễn phí (nhân viên công ty và bao gồm cả người thân)

Chế độ quỹ khuyến học hàng tháng dành cho nhân viên có con nhỏ dưới 16 tuổi

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp

Có cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến lên vị trí cấp quản lý (công ty đang mở rộng thêm nhiều chi nhánh).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Jackma English Homestay

