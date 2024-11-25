Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Đức Nhân Việt làm việc tại Hải Phòng thu nhập Từ 4 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Đức Nhân Việt
Mức lương
Từ 4 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng:
- Hải Phòng
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 4 Triệu
Lên kế hoạch bán hàng theo từng dự án của Công ty phân phối.
Tiếp nhận điện thoại, khai thác thông tin, nhu cầu của khách hàng, tư vấn bán các sản phẩm Bất động sản của Công ty
Thiết lập cuộc hẹn tư vấn cho khách hàng, hướng dẫn khách hàng tham quan dự án do công ty tổ chức.
Thương thảo, đàm phán, chốt giao dịch, tư vấn các quy trình pháp lý giao dịch, theo dõi tiến độ thanh toán
Chăm sóc khách hàng, tạo dựng và phát triển khách hàng tiềm năng.
Với Mức Lương Từ 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/ nữ từ 22- 35 tuổi - Tốt nghiệp THPT trở lên;
Kinh nghiệm: Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm bán hàng, tư vấn, sales,... ( chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo);
Chăm chỉ, chịu khó, kiên trì
Đam mê kinh doanh, đam mê kiếm tiền
Có định hướng công việc (mục tiêu) rõ ràng.
Kinh nghiệm: Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm bán hàng, tư vấn, sales,... ( chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo);
Chăm chỉ, chịu khó, kiên trì
Đam mê kinh doanh, đam mê kiếm tiền
Có định hướng công việc (mục tiêu) rõ ràng.
Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Đức Nhân Việt Thì Được Hưởng Những Gì
LƯƠNG CỨNG 5 triệu/tháng ( thử việc 2 tháng 4tr/ tháng);
HOA HỒNG sản phẩm riêng có thể dao động từ 20 - 100 triệu/tháng tùy năng lực (Hoa hồng trả ngay) + Thưởng nóng , Thưởng đội nhóm ,...;
Thanh toán NHANH - Thưởng nóng LỚN;
Được đào tạo kỹ năng bán hàng, thuyết phục khách hàng và thông tin sản phẩm ;
Hỗ trợ tìm khách cho Sale mới ;
Cung cấp Data khách hàng;
Được làm việc trong một môi trường năng động, chuyên nghiệp, sáng tạo, phát huy hết khả năng của mình trong công việc;
Có cơ hội thăng tiến trong công việc lớn;
Hưởng đầy đủ các cơ chế, thưởng lễ tết của công ty, tập đoàn;
Tham gia đầy đủ các hoạt động công ty du lịch, team building,...
HOA HỒNG sản phẩm riêng có thể dao động từ 20 - 100 triệu/tháng tùy năng lực (Hoa hồng trả ngay) + Thưởng nóng , Thưởng đội nhóm ,...;
Thanh toán NHANH - Thưởng nóng LỚN;
Được đào tạo kỹ năng bán hàng, thuyết phục khách hàng và thông tin sản phẩm ;
Hỗ trợ tìm khách cho Sale mới ;
Cung cấp Data khách hàng;
Được làm việc trong một môi trường năng động, chuyên nghiệp, sáng tạo, phát huy hết khả năng của mình trong công việc;
Có cơ hội thăng tiến trong công việc lớn;
Hưởng đầy đủ các cơ chế, thưởng lễ tết của công ty, tập đoàn;
Tham gia đầy đủ các hoạt động công ty du lịch, team building,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Đức Nhân Việt
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI