Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Đức Nhân Việt làm việc tại Hải Phòng thu nhập Từ 4 Triệu

Mức lương Từ 4 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: - Hải Phòng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 4 Triệu

Lên kế hoạch bán hàng theo từng dự án của Công ty phân phối.

Tiếp nhận điện thoại, khai thác thông tin, nhu cầu của khách hàng, tư vấn bán các sản phẩm Bất động sản của Công ty

Thiết lập cuộc hẹn tư vấn cho khách hàng, hướng dẫn khách hàng tham quan dự án do công ty tổ chức.

Thương thảo, đàm phán, chốt giao dịch, tư vấn các quy trình pháp lý giao dịch, theo dõi tiến độ thanh toán

Chăm sóc khách hàng, tạo dựng và phát triển khách hàng tiềm năng.

Với Mức Lương Từ 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ nữ từ 22- 35 tuổi - Tốt nghiệp THPT trở lên;

Kinh nghiệm: Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm bán hàng, tư vấn, sales,... ( chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo);

Chăm chỉ, chịu khó, kiên trì

Đam mê kinh doanh, đam mê kiếm tiền

Có định hướng công việc (mục tiêu) rõ ràng.

Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Đức Nhân Việt Thì Được Hưởng Những Gì

LƯƠNG CỨNG 5 triệu/tháng ( thử việc 2 tháng 4tr/ tháng);

HOA HỒNG sản phẩm riêng có thể dao động từ 20 - 100 triệu/tháng tùy năng lực (Hoa hồng trả ngay) + Thưởng nóng , Thưởng đội nhóm ,...;

Thanh toán NHANH - Thưởng nóng LỚN;

Được đào tạo kỹ năng bán hàng, thuyết phục khách hàng và thông tin sản phẩm ;

Hỗ trợ tìm khách cho Sale mới ;

Cung cấp Data khách hàng;

Được làm việc trong một môi trường năng động, chuyên nghiệp, sáng tạo, phát huy hết khả năng của mình trong công việc;

Có cơ hội thăng tiến trong công việc lớn;

Hưởng đầy đủ các cơ chế, thưởng lễ tết của công ty, tập đoàn;

Tham gia đầy đủ các hoạt động công ty du lịch, team building,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Đức Nhân Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin