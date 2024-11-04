Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Dịch vụ & Địa ốc Kiến Hưng làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 50 Triệu

Công ty Cổ phần Dịch vụ & Địa ốc Kiến Hưng
Ngày đăng tuyển: 04/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/12/2024
Công ty Cổ phần Dịch vụ & Địa ốc Kiến Hưng

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ & Địa ốc Kiến Hưng

Mức lương
15 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng:

- Vinhomes Vũ Yên, Đảo Vũ Yên, Thủy Nguyên, Hải Phòng

- Khu Ngoại giao đoàn, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

- Miền Bắc

- 174 Nguyễn Tuân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, Huyện Thuỷ Nguyên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 50 Triệu

Tìm kiếm, tiếp cận khách hàng tiềm năng và giới thiệu cho khách hàng về các sản phẩm mà công ty đang phân phối.
Tư vấn trực tiếp khách hàng, đưa khách đi dự án nếu có yêu cầu.
Xây dựng, phát triển nguồn khách hàng tiềm năng.
Đàm phán ký kết hợp đồng mua bán.
Chăm sóc khách hàng sau bán và tạo mối quan hệ với khách hàng.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công giao việc từ cấp quản lý.
Thực hiện các báo cáo theo quy định: báo cáo ngày, tháng, quý, khách hàng tiềm năng.

Với Mức Lương 15 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM, SẼ ĐƯỢC ĐÀO TẠO CHUYÊN MÔN TỪ ĐẦU
Độ tuổi: Từ 22 tuổi trở lên
Ưu tiên ứng viên đã từng làm qua lĩnh vực kinh doanh/ tư vấn BĐS/ tài chính/ ngân hàng/...
Thích gặp gỡ, tư vấn, trao đổi với khách hàng.
Đối với các ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo các kỹ năng, nghiệp vụ bán hàng.
Có khả năng phân tích, thu thập thông tin , xử lý tình huống, làm báo cáo.
Chăm chỉ, kiên trì, có định hướng phát triển trong lĩnh vực Bất động sản.

Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ & Địa ốc Kiến Hưng Thì Được Hưởng Những Gì

THU NHẬP KHÔNG GIỚI HẠN:
Lương cứng KHÔNG ÁP KPI & lũy tiến theo doanh số
Không giữ lương thưởng.Thưởng nóng CĐT: Lên tới 100 triệu VNĐ/giao dịch tùy dự án.
Thưởng nóng Công ty: Lên tới 30 triệu VNĐ /giao dịch tùy dự án.
Được thưởng doanh số tháng, quý, năm
HỖ TRỢ TỪ CÔNG TY
Được hỗ trợ kinh phí truyền thông lên tới 80%
Được cung cấp khách hàng trực tiếp từ phòng Marketing của công ty.
Được đào tạo cách chạy các công cụ Digital Marketing: Google Ads, Facebook Ads, v.v.
Đề xuất tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn.
Lái xe đưa đón tiếp khách và đi các dự án
Hỗ trợ điện thoại cho việc telesales
Đội ngũ nhân viên văn phòng hùng hậu, hỗ trợ 24/7
Làm việc trong văn phòng hiện đại 5 sao, không gian cao cấp, tọa lạc trong không gian khu sinh thái trọn vẹn của Hà Nội, môi trường trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp
ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC
Hà Nội: Tầng 2, Tòa Quang Minh Tower, Khu Đoàn NGoại giao, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm
Hà Nội: 174 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân
Hải Phòng: 13 Bùi Viện, Đồng Hòa., Kiến An
THỜI GIAN LÀM VIỆC
Thứ 2 đến Thứ 6 : 8h30 - 17h30
Thứ 7: 8h - 12h

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ & Địa ốc Kiến Hưng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Dịch vụ & Địa ốc Kiến Hưng

Công ty Cổ phần Dịch vụ & Địa ốc Kiến Hưng

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 2 Toà Quang Minh Tower, KĐT Ngoại Giao Đoàn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

