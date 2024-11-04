Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Dịch vụ & Địa ốc Kiến Hưng làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 50 Triệu

Mức lương 15 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: - Vinhomes Vũ Yên, Đảo Vũ Yên, Thủy Nguyên, Hải Phòng - Khu Ngoại giao đoàn, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội - Miền Bắc - 174 Nguyễn Tuân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, Huyện Thuỷ Nguyên

Mô Tả Công Việc

Tìm kiếm, tiếp cận khách hàng tiềm năng và giới thiệu cho khách hàng về các sản phẩm mà công ty đang phân phối.

Tư vấn trực tiếp khách hàng, đưa khách đi dự án nếu có yêu cầu.

Xây dựng, phát triển nguồn khách hàng tiềm năng.

Đàm phán ký kết hợp đồng mua bán.

Chăm sóc khách hàng sau bán và tạo mối quan hệ với khách hàng.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công giao việc từ cấp quản lý.

Thực hiện các báo cáo theo quy định: báo cáo ngày, tháng, quý, khách hàng tiềm năng.

Yêu Cầu Công Việc

KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM, SẼ ĐƯỢC ĐÀO TẠO CHUYÊN MÔN TỪ ĐẦU

Độ tuổi: Từ 22 tuổi trở lên

Ưu tiên ứng viên đã từng làm qua lĩnh vực kinh doanh/ tư vấn BĐS/ tài chính/ ngân hàng/...

Thích gặp gỡ, tư vấn, trao đổi với khách hàng.

Đối với các ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo các kỹ năng, nghiệp vụ bán hàng.

Có khả năng phân tích, thu thập thông tin , xử lý tình huống, làm báo cáo.

Chăm chỉ, kiên trì, có định hướng phát triển trong lĩnh vực Bất động sản.

Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ & Địa ốc Kiến Hưng Thì Được Hưởng Những Gì

THU NHẬP KHÔNG GIỚI HẠN:

Lương cứng KHÔNG ÁP KPI & lũy tiến theo doanh số

Không giữ lương thưởng.Thưởng nóng CĐT: Lên tới 100 triệu VNĐ/giao dịch tùy dự án.

Thưởng nóng Công ty: Lên tới 30 triệu VNĐ /giao dịch tùy dự án.

Được thưởng doanh số tháng, quý, năm

HỖ TRỢ TỪ CÔNG TY

Được hỗ trợ kinh phí truyền thông lên tới 80%

Được cung cấp khách hàng trực tiếp từ phòng Marketing của công ty.

Được đào tạo cách chạy các công cụ Digital Marketing: Google Ads, Facebook Ads, v.v.

Đề xuất tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn.

Lái xe đưa đón tiếp khách và đi các dự án

Hỗ trợ điện thoại cho việc telesales

Đội ngũ nhân viên văn phòng hùng hậu, hỗ trợ 24/7

Làm việc trong văn phòng hiện đại 5 sao, không gian cao cấp, tọa lạc trong không gian khu sinh thái trọn vẹn của Hà Nội, môi trường trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp

ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC

Hà Nội: Tầng 2, Tòa Quang Minh Tower, Khu Đoàn NGoại giao, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm

Hà Nội: 174 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân

Hải Phòng: 13 Bùi Viện, Đồng Hòa., Kiến An

THỜI GIAN LÀM VIỆC

Thứ 2 đến Thứ 6 : 8h30 - 17h30

Thứ 7: 8h - 12h

